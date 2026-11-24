Сравнение с блогерами в соцсетях — это сопоставление своей внешности, достижений или повседневной жизни с тем, что другие люди показывают в публикациях. Подборка удачных кадров может стать для подростка слишком высокой меркой. Исследования связывают частое сравнение внешности в соцсетях с недовольством своим телом. «Дом Знаний» предлагает сначала понять, какие публикации вызывают неприятные чувства, а затем вместе решить, что можно изменить в ленте.

Почему сравнение в ленте ощущается так остро

У каждого кадра есть то, что осталось за его пределами: неудачные дубли, время на подготовку, помощь команды или обычные дни между яркими событиями. Когда подросток видит много эффектных публикаций подряд, такие события могут казаться повседневной нормой. Число лайков добавляет видимость точной оценки, хотя реакция аудитории может зависеть от размера аккаунта и того, сколько людей увидело пост.

Сравнение бывает разным. Чей-то рисунок может дать идею для собственной работы, а серия роликов про «идеальную» внешность — вызвать желание постоянно проверять себя в зеркале. Обращайте внимание на повторяющуюся реакцию. Само время в приложении мало говорит о том, с чем подросток столкнулся за эти минуты.

Как родители могут помочь

Начните с наблюдения. «Ты сказал, что после этих видео чувствуешь себя хуже. Что именно там задело?» Дайте подростку время ответить и выслушайте его без оценки.

Обсудите один ролик. Что автор решил показать? Какие усилия, условия и неудачные попытки могли остаться за кадром? Есть ли у публикации цель продать товар или поддержать внимание аудитории?

Предложите небольшой эксперимент. Подросток сам выбирает аккаунты, которые поставит на паузу, и добавляет несколько подписок по собственным интересам. Через неделю можно сравнить настроение после просмотра.

Замечайте то, что ребёнок делает. Обсудите, что ему понравилось в тренировке, дружеской встрече или собственном проекте. Так у разговора появляются темы кроме внешности и реакции аудитории.

Если переживания сохраняются и заметно влияют на сон, питание, учёбу или общение, можно обратиться за помощью к специалисту по психическому здоровью подростков или обсудить это с педиатром.

Часто задаваемые вопросы

1. Любые ли соцсети снижают самооценку?

Эффект зависит от человека, контента и ситуации. Переписка с друзьями и участие в сообществе по интересам могут давать поддержку, а регулярное сравнение своей внешности с чужой — усиливать недовольство собой.

2. Стоит ли сразу удалять приложения?

Начните с разговора о конкретных публикациях и реакциях. Подросток может приглушить часть аккаунтов, отключить уведомления или сократить время просмотра в моменты, когда ему сложнее отвлечься.

3. Что сказать, если ребёнок считает себя хуже блогера?

Попробуйте ответить на чувство: «Похоже, тебе сейчас тяжело после этого видео». Спросите, что именно он сравнивает и что осталось за кадром. Уважение к переживаниям помогает продолжить разговор.

Источник

Рекомендации Американской психологической ассоциации по использованию соцсетей подростками — https://www.apa.org/topics/social-media-internet/health-advisory-adolescent-social-media-use