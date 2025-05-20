Список литературы на лето для начальной школы — книги российских авторов

Лучшие книги российских авторов для летнего чтения в начальной школе

Лето — отличное время, чтобы ребёнок не просто отдыхал, но и с удовольствием развивал читательские навыки. А правильно подобранная книга может не только расширить кругозор, но и привить любовь к чтению на всю жизнь. Ниже мы собрали список литературы на лето для начальной школы — только от российских авторов, проверенных временем и любимых поколениями.

📚 1–2 класс

Корней Чуковский — «Муха-Цокотуха», «Айболит», «Телефон»

Агния Барто — «Игрушки», «Верёвочка», «Я расту»

Сергей Михалков — «А что у вас?», «Три поросёнка», «Фома»

Виталий Бианки — «Лесная газета», «Чей нос лучше?», «Первая охота»

Николай Носов — «Живая шляпа», «Фантазёры», «Огурцы»

📘 3–4 класс

Лев Кассиль — «Кондуит и Швамбрания»

Виктор Драгунский — «Денискины рассказы»

Юрий Коваль — «Недопёсок», «Полянка»

Эдуард Успенский — «Каникулы в Простоквашино», «Дядя Фёдор, пёс и кот»

Валентин Катаев — «Цветик-семицветик», «Сын полка»

Аркадий Гайдар — «Тимур и его команда», «Чук и Гек»

🎯 Как подобрать книги под интересы ребёнка?

Если ребёнок не проявляет интерес к классике, попробуйте:

Подбирать рассказы по темам, близким ему — животные, приключения, дружба

Начинать с коротких произведений, чтобы не перегружать

Читать вместе вслух — обсуждать, смеяться, рассуждать

🏫 Поддержка чтения в «Доме Знаний»

В нашей онлайн-школе «Дом Знаний» мы не только обучаем по школьной программе, но и формируем любовь к литературе с ранних классов. Мы даём:

Рекомендации по чтению с учётом возраста и интересов

Платформу, где можно читать книги и выполнять интересные задания

Онлайн-викторины, квесты и творческие задания по прочитанному

Летнее чтение — это не скучная обязанность, а путь к открытиям и эмоциям. Давайте сделаем его ярким и запоминающимся вместе!

💬 Заключение