Список литературы на лето для средней школы — только российские авторы

Летнее чтение для подростков: список литературы от российских авторов (5–8 класс)

Лето — время не только отдыха, но и новых открытий. Хорошая книга может стать верным спутником, вдохновением и даже помощником в будущем учебном году. Мы собрали список литературы для средней школы — только от российских авторов. Эти книги подойдут для чтения на каникулах школьникам с 5 по 8 класс.

📘 Книги для 5–6 классов

Виктор Драгунский — «Денискины рассказы»

Юрий Яковлев — «Он убил мою собаку», «Честное слово»

Аркадий Гайдар — «Судьба барабанщика», «Тимур и его команда»

Валентин Постников — рассказы и повести о школьной жизни

Эдуард Успенский — «Гарантийные человечки», «Весёлая семейка»

Кир Булычёв — «Приключения Алисы» (повести и рассказы)

📗 Книги для 7–8 классов

Александр Куприн — «Белый пудель», «Гранатовый браслет»

Алексей Толстой — «Детство Никиты»

Владислав Крапивин — «Мальчик со шпагой», «Колыбельная для брата»

Сергей Алексин — «Третий в пятом ряду», «Безумная Евдокия»

Виктор Астафьев — «Конь с розовой гривой», «Последний поклон»

Юрий Коваль — «Самая лёгкая лодка в мире», «Пять похищенных монахов»

🎯 Почему важно читать летом?

Каникулы дают возможность читать не по программе, а в своё удовольствие. Это:

Поддерживает навык чтения

Развивает воображение и кругозор

Помогает лучше понимать окружающий мир и себя

Становится источником вдохновения для творчества

🏫 Как «Дом Знаний» помогает подросткам полюбить чтение

В онлайн-школе «Дом Знаний» мы включаем чтение в ежедневную практику. У нас:

Доступны рекомендации по чтению для всех возрастов

Есть обсуждения книг на онлайн-встречах с преподавателями

Проводятся книжные клубы, квесты и конкурсы

Можно проходить интерактивные тесты по прочитанному

Литература — это не просто урок, а возможность взглянуть на мир под другим углом. Мы делаем всё, чтобы ученики читали с удовольствием, а не «по списку».

💡 Советы родителям

Хотите, чтобы ребёнок действительно читал летом?

Позвольте ему выбирать из нескольких книг

Создайте уютное место для чтения

Читайте вместе — и обсуждайте, пусть даже по 1–2 страницам

Пусть чтение будет не обязанностью, а частью летнего приключения

📚 Заключение