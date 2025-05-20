Список литературы на лето для средней школы — только российские авторы

Летнее чтение для подростков: список литературы от российских авторов (5–8 класс)
Лето — время не только отдыха, но и новых открытий. Хорошая книга может стать верным спутником, вдохновением и даже помощником в будущем учебном году. Мы собрали список литературы для средней школы — только от российских авторов. Эти книги подойдут для чтения на каникулах школьникам с 5 по 8 класс.
📘 Книги для 5–6 классов
📗 Книги для 7–8 классов
🎯 Почему важно читать летом?
Каникулы дают возможность читать не по программе, а в своё удовольствие. Это:
🏫 Как «Дом Знаний» помогает подросткам полюбить чтение
В онлайн-школе «Дом Знаний» мы включаем чтение в ежедневную практику. У нас:
Литература — это не просто урок, а возможность взглянуть на мир под другим углом. Мы делаем всё, чтобы ученики читали с удовольствием, а не «по списку».
💡 Советы родителям
Хотите, чтобы ребёнок действительно читал летом?
📚 Заключение
Книга — это всегда больше, чем текст. Это история, которая может вдохновить, научить, рассмешить или даже изменить взгляд на мир. Пусть это лето станет временем, когда ваш подросток найдёт «ту самую» книгу. А наша подборка — отличное место, чтобы начать.
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается