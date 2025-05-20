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Летнее чтение для подростков: список литературы от российских авторов (5–8 класс)

Екатерина Магомедова

3 мин. чтения
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Список литературы на лето для средней школы — только российские авторы

Летнее чтение для подростков: список литературы от российских авторов (5–8 класс)

Лето — время не только отдыха, но и новых открытий. Хорошая книга может стать верным спутником, вдохновением и даже помощником в будущем учебном году. Мы собрали список литературы для средней школы — только от российских авторов. Эти книги подойдут для чтения на каникулах школьникам с 5 по 8 класс.

📘 Книги для 5–6 классов

  • Виктор Драгунский — «Денискины рассказы»
  • Юрий Яковлев — «Он убил мою собаку», «Честное слово»
  • Аркадий Гайдар — «Судьба барабанщика», «Тимур и его команда»
  • Валентин Постников — рассказы и повести о школьной жизни
  • Эдуард Успенский — «Гарантийные человечки», «Весёлая семейка»
  • Кир Булычёв — «Приключения Алисы» (повести и рассказы)

    • 📗 Книги для 7–8 классов

    • Александр Куприн — «Белый пудель», «Гранатовый браслет»
    • Алексей Толстой — «Детство Никиты»
    • Владислав Крапивин — «Мальчик со шпагой», «Колыбельная для брата»
    • Сергей Алексин — «Третий в пятом ряду», «Безумная Евдокия»
    • Виктор Астафьев — «Конь с розовой гривой», «Последний поклон»
    • Юрий Коваль — «Самая лёгкая лодка в мире», «Пять похищенных монахов»

      • 🎯 Почему важно читать летом?

      Каникулы дают возможность читать не по программе, а в своё удовольствие. Это:

      • Поддерживает навык чтения
      • Развивает воображение и кругозор
      • Помогает лучше понимать окружающий мир и себя
      • Становится источником вдохновения для творчества

        • 🏫 Как «Дом Знаний» помогает подросткам полюбить чтение

        В онлайн-школе «Дом Знаний» мы включаем чтение в ежедневную практику. У нас:

        • Доступны рекомендации по чтению для всех возрастов
        • Есть обсуждения книг на онлайн-встречах с преподавателями
        • Проводятся книжные клубы, квесты и конкурсы
        • Можно проходить интерактивные тесты по прочитанному

          • Литература — это не просто урок, а возможность взглянуть на мир под другим углом. Мы делаем всё, чтобы ученики читали с удовольствием, а не «по списку».

          💡 Советы родителям

          Хотите, чтобы ребёнок действительно читал летом?

          • Позвольте ему выбирать из нескольких книг
          • Создайте уютное место для чтения
          • Читайте вместе — и обсуждайте, пусть даже по 1–2 страницам
          • Пусть чтение будет не обязанностью, а частью летнего приключения

            • 📚 Заключение

            Книга — это всегда больше, чем текст. Это история, которая может вдохновить, научить, рассмешить или даже изменить взгляд на мир. Пусть это лето станет временем, когда ваш подросток найдёт «ту самую» книгу. А наша подборка — отличное место, чтобы начать.

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            Екатерина Магомедова

            Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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