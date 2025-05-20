Список литературы на лето для старшей школы — только российские авторы

Что читать старшекласснику летом: список литературы от российских авторов (9–11 класс)

Летние каникулы — время, когда старшеклассник может не только отдохнуть, но и заложить фундамент для успешной подготовки к итоговым экзаменам. Особенно важно, чтобы школьник знал и понимал произведения из кодификатора ЕГЭ по литературе, а также расширял кругозор. Мы собрали список литературы на лето для старшей школы — только от российских авторов.

📚 Книги для 9 класса

Александр Пушкин — «Капитанская дочка», «Повести Белкина»

Михаил Лермонтов — «Герой нашего времени»

Николай Гоголь — «Тарас Бульба», «Шинель»

Иван Тургенев — «Ася», «Первая любовь»

Антон Чехов — рассказы: «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Ионыч»

📘 Книги для 10 класса

Лев Толстой — «Война и мир» (частично), «После бала»

Фёдор Достоевский — «Преступление и наказание»

Иван Гончаров — «Обломов»

Александр Островский — «Гроза»

Алексей Толстой — «Пётр Первый»

📖 Книги для 11 класса

Михаил Булгаков — «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце»

Александр Солженицын — «Один день Ивана Денисовича»

Борис Пастернак — «Доктор Живаго» (отрывки)

Андрей Платонов — «Котлован», «Юшка»

Василий Гроссман — «Жизнь и судьба» (фрагменты)

🎓 Как чтение помогает на ЕГЭ и в жизни

Многие из этих произведений входят в кодификатор ЕГЭ по литературе. Понимание текста, умение анализировать героев, выявлять идею — важные навыки, которые развиваются именно через вдумчивое чтение.

Чтение тренирует память и внимание

Формирует богатый словарный запас

Развивает критическое мышление

Помогает лучше понимать человеческие мотивы и поступки

🏫 Как «Дом Знаний» помогает старшеклассникам читать осмысленно

В онлайн-школе «Дом Знаний» мы помогаем не просто читать, а глубоко понимать литературу:

Разбираем тексты на вебинарах с учителями

Даем практические задания по ЕГЭ-шаблону

Организуем литературные клубы и разборы сложных произведений

Даем советы по составлению читательского дневника

💡 Советы по летнему чтению

Не читайте всё подряд — начните с того, что интересно

Делайте заметки, выписывайте важные мысли

Пробуйте читать 15–30 минут в день — это уже результат

Обсуждайте книги с друзьями, родителями или в чате с одноклассниками

📚 Заключение