Список литературы на лето для старшей школы — только российские авторы

Что читать старшекласснику летом: список литературы от российских авторов (9–11 класс)
Летние каникулы — время, когда старшеклассник может не только отдохнуть, но и заложить фундамент для успешной подготовки к итоговым экзаменам. Особенно важно, чтобы школьник знал и понимал произведения из кодификатора ЕГЭ по литературе, а также расширял кругозор. Мы собрали список литературы на лето для старшей школы — только от российских авторов.
📚 Книги для 9 класса
📘 Книги для 10 класса
📖 Книги для 11 класса
🎓 Как чтение помогает на ЕГЭ и в жизни
Многие из этих произведений входят в кодификатор ЕГЭ по литературе. Понимание текста, умение анализировать героев, выявлять идею — важные навыки, которые развиваются именно через вдумчивое чтение.
🏫 Как «Дом Знаний» помогает старшеклассникам читать осмысленно
В онлайн-школе «Дом Знаний» мы помогаем не просто читать, а глубоко понимать литературу:
💡 Советы по летнему чтению
📚 Заключение
Старшая школа — время серьёзных решений и подготовки к взрослой жизни. И хорошая книга может сыграть в этом важную роль. Начните лето с чтения — и, возможно, откроете для себя новых героев, идеи и даже призвание.
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается