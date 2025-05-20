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Что читать старшекласснику летом: список литературы от российских авторов (9–11 класс)

Екатерина Магомедова

3 мин. чтения
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Список литературы на лето для старшей школы — только российские авторы

Что читать старшекласснику летом: список литературы от российских авторов (9–11 класс)

Летние каникулы — время, когда старшеклассник может не только отдохнуть, но и заложить фундамент для успешной подготовки к итоговым экзаменам. Особенно важно, чтобы школьник знал и понимал произведения из кодификатора ЕГЭ по литературе, а также расширял кругозор. Мы собрали список литературы на лето для старшей школы — только от российских авторов.

📚 Книги для 9 класса

  • Александр Пушкин — «Капитанская дочка», «Повести Белкина»
  • Михаил Лермонтов — «Герой нашего времени»
  • Николай Гоголь — «Тарас Бульба», «Шинель»
  • Иван Тургенев — «Ася», «Первая любовь»
  • Антон Чехов — рассказы: «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Ионыч»

    • 📘 Книги для 10 класса

    • Лев Толстой — «Война и мир» (частично), «После бала»
    • Фёдор Достоевский — «Преступление и наказание»
    • Иван Гончаров — «Обломов»
    • Александр Островский — «Гроза»
    • Алексей Толстой — «Пётр Первый»

      • 📖 Книги для 11 класса

      • Михаил Булгаков — «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце»
      • Александр Солженицын — «Один день Ивана Денисовича»
      • Борис Пастернак — «Доктор Живаго» (отрывки)
      • Андрей Платонов — «Котлован», «Юшка»
      • Василий Гроссман — «Жизнь и судьба» (фрагменты)

        • 🎓 Как чтение помогает на ЕГЭ и в жизни

        Многие из этих произведений входят в кодификатор ЕГЭ по литературе. Понимание текста, умение анализировать героев, выявлять идею — важные навыки, которые развиваются именно через вдумчивое чтение.

        • Чтение тренирует память и внимание
        • Формирует богатый словарный запас
        • Развивает критическое мышление
        • Помогает лучше понимать человеческие мотивы и поступки

          • 🏫 Как «Дом Знаний» помогает старшеклассникам читать осмысленно

          В онлайн-школе «Дом Знаний» мы помогаем не просто читать, а глубоко понимать литературу:

          • Разбираем тексты на вебинарах с учителями
          • Даем практические задания по ЕГЭ-шаблону
          • Организуем литературные клубы и разборы сложных произведений
          • Даем советы по составлению читательского дневника

            • 💡 Советы по летнему чтению

            • Не читайте всё подряд — начните с того, что интересно
            • Делайте заметки, выписывайте важные мысли
            • Пробуйте читать 15–30 минут в день — это уже результат
            • Обсуждайте книги с друзьями, родителями или в чате с одноклассниками

              • 📚 Заключение

              Старшая школа — время серьёзных решений и подготовки к взрослой жизни. И хорошая книга может сыграть в этом важную роль. Начните лето с чтения — и, возможно, откроете для себя новых героев, идеи и даже призвание.

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              Екатерина Магомедова

              Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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