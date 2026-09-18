Если ребёнку предстоит полностью или частично перейти на дистанционное обучение, одного обещания «вы получите аттестат» недостаточно. Родителям важно понимать, куда зачислят ребёнка, кто будет проводить аттестацию, какая организация выдаст документ об образовании, как проходят уроки и сколько на самом деле стоит учебный год.

Мы сравнили 10 онлайн-школ и образовательных проектов, которые предлагают школьное обучение для детей 1–11 классов или отдельные форматы с возможностью официального зачисления и получения аттестата. Сведения проверены по официальным сайтам школ, опубликованным документам, тарифам и условиям обучения.

Редакционная оговорка. Материал подготовлен командой онлайн-школы «Дом Знаний». Наша школа включена в сравнение и оценивается по той же опубликованной методике, что и остальные участники. Сведения собраны из государственных источников, официальных сайтов, тарифов и документов школ.

Коротко: лучшие онлайн-школы с аттестатом в 2026 году

В рейтинг вошли:

Важно: итоговый балл — редакционная оценка по публично подтверждённым параметрам, а не государственный или отраслевой рейтинг. Позиция школы может измениться после обновления тарифов, документов или условий зачисления. Если для семьи главным критерием является именно понятная цепочка «обучение → зачисление → аттестация → аттестат», особое внимание стоит обратить на первые пять школ.

Как устроено обучение в «Доме Знаний»: живые уроки проходят в мини-классах до 10 учеников, школа заявляет официальное зачисление, аттестацию внутри школы и обучение с 1 по 11 класс. На сайте также указана бесплатная пробная неделя.

Как мы составляли рейтинг

Рейтинг построен по семи критериям. Максимум — 100 баллов.

Что мы проверяли

В первую очередь смотрели:

есть ли у образовательной организации лицензия;

есть ли государственная аккредитация по соответствующим образовательным программам;

кто является юридическим лицом, в которое зачисляют ученика;

кто проводит промежуточную аттестацию;

кто выдаёт аттестат после 9 или 11 класса;

есть ли живые уроки;

заявлен ли максимальный размер класса;

как проверяются домашние задания;

есть ли куратор, тьютор или другой специалист сопровождения;

как организована подготовка к ОГЭ и ЕГЭ;

сколько стоит обучение и какие доплаты обязательны;

есть ли пробный период.

Если показатель не удалось подтвердить по открытым материалам, мы не подменяли отсутствие информации предположением.

Почему мы не называем рейтинг независимым

Издатель статьи — онлайн-школа «Дом Знаний», поэтому у материала есть коммерческий интерес. Это важно обозначить прямо. При этом сама школа включена в общую таблицу, а критерии опубликованы заранее. Первое место допустимо только в том случае, если оно сохраняется при применении той же методики к другим участникам.

Сравнительная таблица онлайн-школ

Ниже — краткая версия таблицы. Для некоторых школ конкретная схема зависит от выбранного тарифа, формы обучения или школы-партнёра.

* «от» — не универсальная стоимость полного школьного года. Цена зависит от класса, формы обучения, количества предметов, срока оплаты и дополнительных услуг. Перед заключением договора нужно рассчитывать именно стоимость выбранного тарифа за весь период.

Рейтинг лучших онлайн-школ для детей

1. «Дом Знаний» — 92/100

Лучше всего подходит для: семей, которым важно прямое зачисление, обучение в мини-классе и прохождение аттестации внутри одной школы. «Дом Знаний» позиционирует себя как общеобразовательная онлайн-школа с 1 по 11 класс. На официальном сайте указаны живые уроки с учителями в классах до 10 учеников, официальное зачисление и аттестация внутри школы.

Зачисление и аттестация. Школа заявляет, что ребёнок официально зачисляется, а обучение и аттестация проходят в одной организации. Это сокращает количество участников процесса: родителю не нужно самостоятельно разбираться с отдельной платформой и сторонней школой только для прохождения промежуточной аттестации.

Уроки. Формат сочетает живые занятия, цифровые материалы, тестирование и домашние задания. Домашние работы проверяют учителя, а ученику доступна обратная связь.

Размер классов. Заявленный максимум — 10 учеников. Это один из наиболее конкретных показателей среди сравниваемых школ. Поддержка. На сайте указаны тьюторская поддержка и помощь психолога. Для адаптации к онлайн-обучению предусмотрена бесплатная пробная неделя. ОГЭ и ЕГЭ. Школа предлагает подготовку к государственным экзаменам, в том числе отдельный формат подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Пробный период. На сайте указана бесплатная пробная неделя, в течение которой ребёнок может познакомиться с платформой, учителями и форматом занятий.

Преимущества:

Официальное зачисление и аттестация заявлены внутри одной школы.

Мини-классы до 10 учеников.

Живые занятия, проверка домашних заданий и сопровождение.

Вывод: сильный вариант для родителей, которым важно минимизировать количество организаций между началом обучения и получением школьного документа. Посмотреть, как устроено обучение в «Доме Знаний» — на официальной странице школы.

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2. IBLS — 90/100

Лучше всего подходит для: семей, которым нужна собственная аккредитованная школа, но важна возможность выбрать между очной формой с дистанционными технологиями, заочным обучением и экстернатом.

IBLS указывает, что имеет лицензию и аккредитацию, самостоятельно проводит аттестации и выдаёт аттестаты государственного образца. Для 2026/27 учебного года школа сообщает о разных вариантах зачисления. На очной форме с дистанционными технологиями ребёнок зачисляется в школу, а уроки и аттестации проходят онлайн.

Для экстерната заявлена стоимость от 13 695 ₽ в месяц, а для заочного обучения — от 5 000 ₽ в месяц; условия зависят от выбранной формы. Для онлайн-занятий в отдельных тарифах заявлены группы до 20 человек, поддержка тьютора и записи уроков.

Преимущества: собственная школа и собственная аттестация; несколько форм обучения; бесплатные учебники для заявленных форм; экстернат для тех, кому нужно двигаться быстрее.

Ограничения: условия существенно различаются по формам обучения; некоторые варианты зачисления имеют ограничения по классам и региону; цена «от» не отражает стоимость всех возможных форматов.

3. Онлайн-школа «БИТ» — 88/100

Лучше всего подходит для: родителей, которые хотят полноценную школу с живыми онлайн-уроками и официальным зачислением. «БИТ» сообщает о наборе в 1–11 классы на 2026/27 учебный год и называет себя аккредитованным образовательным учреждением. На сайте также указаны официальное зачисление, государственная аттестация, живые уроки и проверка заданий учителем. В зависимости от тарифа ребёнок может заниматься по гибкому графику, получать педагогическое и психологическое сопровождение, посещать кружки и пользоваться помощью репетитора.

Преимущества: обучение с 1 по 11 класс; живые уроки; официальное зачисление; педагогическое и психологическое сопровождение.

Ограничения: публичная страница на момент проверки не отобразила конкретные суммы некоторых тарифов; размер класса не был однозначно указан на основной странице; перед покупкой стоит уточнить стоимость выбранного класса и комплекта.

4. Онлайн-школа «Синергия» — 87/100

Лучше всего подходит для: семей, которым нужна возможность выбрать между полноценным заочным обучением, семейной формой с прикреплением и семейной формой без прикрепления. «Синергия» описывает три модели обучения. В заочной форме ученик зачисляется в контингент школы на весь период обучения, проходит дистанционные аттестации, а ГИА проводится очно в Москве. При успешном прохождении ГИА школа выдаёт московский аттестат государственного образца. В семейной модели с прикреплением ребёнок зачисляется в школу на период промежуточной аттестации. На отдельной странице тарифов опубликована стоимость от 3 670 ₽ в месяц при рассрочке на 12 месяцев для определённого тарифа 5–11 классов.

Преимущества: несколько моделей обучения; живые онлайн-уроки; кураторы, наставники, тьюторы и психолог; возможность использовать материнский капитал согласно условиям программы.

Ограничения: путь к аттестату зависит от формы обучения; ГИА в заявленной заочной модели проходит очно в Москве; цены сильно различаются по тарифам.

5. Домашняя школа «ИнтернетУрок» — 85/100

Лучше всего подходит для: детей, которым важны самостоятельный темп, видеоматериалы и возможность официального зачисления. «ИнтернетУрок» предлагает два основных пути официального зачисления: в собственную школу или в одну из школ-партнёров. После оформления документов школа издаёт приказ о зачислении. Для 9 и 11 классов личное присутствие требуется на государственных экзаменах и предусмотренных процедурах итоговой аттестации. На 2026/27 учебный год опубликована стоимость 11 900 ₽ в месяц для формата школы 1–8 классов и 13 838 ₽ в месяц для 9–11 классов. В экстернате основной формат — предзаписанные видеоуроки, конспекты, тесты и тренажёры; домашние задания проверяет учитель. Школа также указывает бесплатный пробный доступ на 7 дней.

Преимущества: развитая система самостоятельного обучения; возможность официального зачисления; понятные опубликованные тарифы; 7 дней пробного доступа.

Ограничения: при зачислении через партнёра место обучения в аттестате будет соответствовать школе-партнёру; для выпускных классов необходимо учитывать очное прохождение ГИА; живые уроки не являются базовым форматом экстерната.

6. «Дистанционная школа» — 84/100

Лучше всего подходит для: семей, которым важны ежедневные живые уроки и возможность учиться из другого города или страны. Школа заявляет обучение с 1 по 11 класс, официальное зачисление и занятия с учителями в режиме реального времени. Аттестат выдаёт аккредитованная школа-партнёр. На сайте указаны более 4100 учеников, 210+ преподавателей и работа с детьми из 62 стран. Эти показатели являются заявлениями самой школы, поэтому мы не использовали их как независимое доказательство качества. Стоимость тарифа с зачислением начинается от 22 053 ₽ в месяц. Также есть формат без зачисления и персональный вариант с индивидуальными занятиями.

Преимущества: ежедневные живые занятия; официальное зачисление; куратор для ученика и родителей; подходит семьям, живущим за пределами России.

Ограничения: аттестат выдаёт школа-партнёр; стоимость полноценного формата выше ряда самостоятельных тарифов; конкретные условия партнёрской школы нужно проверять до зачисления.

7. Онлайн-школа №1 — 82/100

Лучше всего подходит для: семей, которые хотят ежедневные занятия с учителями, мини-классы и сопровождение. На сайте есть несколько принципиально разных продуктов. В тарифе Premium заявлены зачисление в школу, ежедневные занятия с учителями, мини-классы, проверка домашних заданий, промежуточная и итоговая аттестация и получение аттестата. При этом тариф «Без зачисления» также включает ежедневные занятия и мини-классы, но не предполагает зачисления. Это хороший пример того, почему при сравнении нельзя ориентироваться только на название школы. Стоимость Premium на странице школы указана от 22 053 ₽ в месяц при оплате за год или от 24 810 ₽ при ежемесячной оплате.

Преимущества: живые ежедневные занятия; мини-классы; куратор и проверка домашних заданий; отдельный тариф с зачислением и аттестацией.

Ограничения: нужно внимательно выбирать тариф; стоимость полного обучения существенно выше минимальных цен образовательных платформ; характеристики класса зависят от тарифа.

8. Домашняя школа «Фоксфорд» — 81/100

Лучше всего подходит для: семей, которым нужны разные уровни сопровождения и возможность совмещать домашнее обучение с отдельными предметами или подготовкой к экзаменам. Фоксфорд предлагает домашнюю школу для 1–11 классов. На странице указано, что аттестат государственного образца выдаёт школа-партнёр. В зависимости от тарифа доступны видеоматериалы, вебинары, мини-классы, проверка домашних работ и прикрепление к школе для онлайн-аттестации. Например, для начальной школы опубликован тариф с прикреплением от 6 530 ₽ в месяц при оплате за 9 месяцев. Для мини-классов указана максимальная группа до 15 или 17 человек в зависимости от программы. Фоксфорд также указывает возможность оплаты материнским капиталом и получения налогового вычета в рамках соответствующих условий.

Преимущества: большой выбор форматов; есть живые вебинары и мини-классы; возможность прикрепления для аттестации; опубликованы программы на 2026/27 год.

Ограничения: аттестат выдаёт школа-партнёр; наиболее дешёвый тариф не равнозначен полноценному обучению с живыми уроками; стоимость существенно меняется в зависимости от формата.

9. EcoFamilySchool — 79/100

Лучше всего подходит для: семей, которым подходит обучение на платформе с официальным зачислением через школу-партнёра. EcoFamilySchool прямо указывает, что аттестат государственного образца выдаёт аккредитованная школа-партнёр, к которой прикрепляют ребёнка. Промежуточные аттестации заявлены в онлайн-формате. На 2026 год опубликованы тарифы от 234 000 ₽ в год для начальной школы и от 261 000 ₽ в год для средней школы при определённых условиях оплаты. Для отдельных премиальных форматов стоимость выше. Школа также заявляет возможность оплаты материнским капиталом.

Преимущества: понятная модель школы-партнёра; полностью дистанционное прохождение заявленных аттестаций; несколько уровней сопровождения; опубликованы годовые цены.

Ограничения: аттестат выдаёт партнёрская школа; родителю нужно отдельно проверить конкретного партнёра и его условия; стоимость премиальных вариантов значительно выше базовой.

10. Домашняя школа Skysmart — 77/100

Лучше всего подходит для: семей, которым важны индивидуальные занятия, расширенная поддержка и гибкое сочетание форматов. На странице домашней школы Skysmart опубликованы варианты дистанционного обучения с возможностью прикрепления, мини-группами и индивидуальными занятиями. В премиальном тарифе заявлена возможность прикрепления к школе-партнёру и онлайн-аттестации. Премиальный формат включает письменные домашние задания с проверкой, классного руководителя, дополнительные индивидуальные занятия и возможность прохождения аттестации в школе-партнёре.

Преимущества: индивидуальный формат; сочетание мини-групп и занятий один на один; сопровождение классного руководителя; возможность аттестации через школу-партнёра.

Ограничения: стоимость премиального формата значительно выше базовых онлайн-тарифов; партнёрская модель требует дополнительной проверки; характеристики и цена зависят от пакета.

Виды онлайн-школ: где ребёнок числится и кто выдаёт аттестат

По внешнему виду сайты онлайн-школ могут быть похожи. Юридическая и организационная модель при этом существенно различается.

1. Прямое зачисление в собственную аккредитованную школу В этом случае ребёнок становится обучающимся конкретной образовательной организации. Школа отвечает за учебный процесс, ведение документации и предусмотренные образовательным законодательством процедуры аттестации. Если именно эта организация имеет необходимые полномочия и реализует соответствующие программы, цепочка для родителя максимально понятна. Примером такой модели в нашем сравнении заявляют себя «Дом Знаний» и IBLS.

2. Обучение на платформе со школой-партнёром Платформа организует значительную часть обучения, а ребёнок официально зачисляется в другую образовательную организацию. Это не означает, что модель незаконна или автоматически хуже. Но родителю нужно понимать, кто именно является школой ребёнка. Например, «ИнтернетУрок» прямо описывает возможность выбрать собственную школу или школу-партнёра. Фоксфорд указывает получение аттестата от школы-партнёра. EcoFamilySchool также использует партнёрскую модель.

Перед оплатой стоит проверить:

название юридического лица;

приказ о зачислении;

порядок аттестации;

место проведения ГИА;

кто выдаёт аттестат;

какие документы понадобятся для перевода.

3. Платформа без зачисления Это образовательный сервис, который может давать уроки, домашние задания, консультации и подготовку к экзаменам, но сам по себе не делает ребёнка учеником школы. Например, у Онлайн-школы №1 есть отдельный тариф без зачисления. Такой вариант может быть удобен как дополнение к обычной школе или семейному обучению, но его нельзя автоматически считать полноценной заменой школы.

Как выбрать онлайн-школу для ребёнка

Шаг 1. Проверьте юридическое лицо Название бренда и название образовательной организации могут отличаться. Попросите:

полное наименование организации;

ИНН;

лицензию;

сведения об аккредитации;

договор на обучение;

правила приёма и зачисления.

Шаг 2. Узнайте, куда именно зачисляют ребёнка Фраза «с аттестатом» сама по себе недостаточна. Спросите: «В какое юридическое лицо будет зачислен мой ребёнок и какое юридическое лицо выдаст ему аттестат после 9 или 11 класса?» Ответ должен быть конкретным.

Шаг 3. Разберитесь с аттестацией

Уточните:

где проходят промежуточные аттестации;

кто выставляет итоговые оценки;

нужны ли очные поездки;

как закрываются академические задолженности;

кто организует итоговую аттестацию.

Шаг 4. Посмотрите настоящее расписание Попросите показать пример недели ученика именно вашего класса.

Проверьте:

сколько живых занятий;

сколько самостоятельной работы;

есть ли записи;

можно ли задавать вопросы учителю;

сколько времени занимает домашняя работа.

Шаг 5. Узнайте реальный размер класса «Мини-группа» может означать 5, 10, 15 или 20 человек. Поэтому лучше спрашивать не «Есть ли мини-классы?», а: «Какое максимальное количество учеников одновременно находится на уроке?»

Шаг 6. Посчитайте полную стоимость Сравнивайте не рекламную цену «от», а стоимость выбранного формата.

Учитывайте:

оплату за учебный год;

вступительные платежи;

аттестацию;

учебные материалы;

индивидуальные занятия;

подготовку к ОГЭ/ЕГЭ;

обязательные дополнительные услуги.

Шаг 7. Проверьте порядок расторжения договора

Особенно важно узнать:

можно ли прекратить обучение в середине года;

как рассчитывается возврат;

сколько дней занимает оформление документов;

какие документы получает семья при переводе.

Шаг 8. Попробуйте формат до оплаты Пробный период полезнее рекламного описания. Обратите внимание не только на преподавателя, но и на то:

понимает ли ребёнок объяснение;

удобно ли задавать вопросы;

насколько активно учитель вовлекает учеников;

подходит ли темп;

комфортна ли платформа.

Частые вопросы

Можно ли получить государственный аттестат после онлайн-школы?

Да, дистанционный формат сам по себе не отменяет возможность получения документа об образовании. Но необходимо проверить конкретную схему: кто является образовательной организацией, куда зачислен ребёнок, кто проводит аттестацию и кто выдаёт документ.

Обязательно ли онлайн-школе иметь государственную аккредитацию? Не стоит сводить проверку только к наличию лицензии. Лицензия и государственная аккредитация решают разные задачи. Родителю важно проверить наличие необходимых полномочий именно по тем образовательным программам и форме обучения, которые предлагаются ребёнку.

Чем зачисление отличается от прикрепления для аттестации? При зачислении ребёнок становится обучающимся конкретной школы. Прикрепление может использоваться в другой модели, когда образовательный сервис организует обучение, а аттестацию проводит или оформляет другая школа. Поэтому всегда уточняйте юридическое лицо, в которое ребёнок будет зачислен.

Где ученики онлайн-школ сдают ОГЭ и ЕГЭ? Это зависит от конкретной образовательной организации и формы обучения. Выпускные процедуры требуют очного участия там, где это предусмотрено правилами проведения ГИА. Например, «ИнтернетУрок» прямо указывает необходимость личного присутствия учеников 9 и 11 классов на государственных экзаменах. «Синергия» для заявленной заочной формы указывает очные ГИА в Москве.

Есть ли в аттестате отметка о дистанционном обучении? Для конкретного выпускника нужно смотреть действующую форму документа и правила её заполнения. Некоторые школы прямо указывают, что в их аттестатах форма обучения не обозначается. Например, это заявляют IBLS и «ИнтернетУрок». Если этот вопрос принципиален для семьи, его лучше дополнительно подтвердить у школы перед оформлением документов.

Сколько стоит онлайн-школа с аттестатом? Разброс очень большой. В нашем сравнении опубликованные цены начинаются примерно от 5 000 ₽ в месяц для отдельных форматов IBLS и доходят до десятков тысяч рублей в месяц для тарифов с интенсивным сопровождением. Например, «ИнтернетУрок» публикует на 2026/27 год цены от 11 900 ₽ в месяц для школы 1–8 классов, «Дистанционная школа» — от 22 053 ₽ за формат с зачислением, а у Фоксфорда тариф с прикреплением для отдельных классов начинается от 6 530 ₽ в месяц при оплате за 9 месяцев. Поэтому сравнивать только цену в рекламном баннере неправильно.

Можно ли оплатить онлайн-школу материнским капиталом? Средства материнского капитала можно направлять на оплату образовательных услуг при соблюдении установленных условий. Социальный фонд России указывает, что организация или ИП должны находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. При этом конкретную возможность оплаты именно выбранного тарифа нужно заранее подтвердить у школы и проверить договор.

Можно ли перейти в онлайн-школу в середине учебного года? Во многих школах такая возможность предусмотрена, но условия отличаются. Например, «ИнтернетУрок» сообщает о возможности перевода с сентября по май, однако для 9 и 11 классов действуют отдельные ограничения по срокам в зависимости от выбранной школы-партнёра. Перед переводом нужно запросить актуальные сроки приёма документов.

Какой вариант выбрать

Если семье важно прямое зачисление и единая ответственность школы за обучение и аттестацию, логично в первую очередь смотреть на модели собственной школы — например, «Дом Знаний» или IBLS.

Если ребёнку нужен максимально самостоятельный темп, стоит рассмотреть экстернат и форматы с видеоуроками. Здесь особенно заметны возможности «ИнтернетУрока» и IBLS.

Если приоритет — живые уроки и постоянное сопровождение, стоит сравнить «Дом Знаний», БИТ, «Синергию», «Дистанционную школу» и Онлайн-школу №1.

Если важна** гибкая партнёрская модель**, можно рассматривать Фоксфорд или EcoFamilySchool, но перед заключением договора обязательно выяснить, какая именно школа будет указана в документах ребёнка и выдаст аттестат.

Что предлагает «Дом Знаний»

В «Доме Знаний» ребёнок учится в онлайн-формате с живыми учителями, в мини-классе до 10 учеников. Школа заявляет обучение с 1 по 11 класс, официальное зачисление и аттестацию внутри школы.

Для семьи это означает более короткую цепочку ответственности: обучение, сопровождение и аттестационные процедуры находятся внутри одной школы.

При этом окончательно выбирать школу стоит не по месту в рейтинге, а по ситуации конкретного ребёнка: классу, темпу обучения, необходимости очного присутствия, бюджету и желаемому объёму поддержки.

Попробовать обучение бесплатно — начать с пробной недели и посмотреть, подходит ли ребёнку формат занятий, учителя и мини-класс.