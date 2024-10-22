Стартует новый цикл онлайн-консультаций от разработчиков экзаменационных материалов ЕГЭ-2025

Рособрнадзор и разработчики контрольных измерительных материалов ЕГЭ из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) проведут новую серию онлайн-консультаций «На все 100» для будущих участников экзаменов и педагогов.

В ходе онлайн-консультаций можно будет получить самую актуальную информацию об экзаменационных материалах ЕГЭ 2025 года: структуре и содержании экзаменационной работы, основных акцентах этого года. Эксперты ФИПИ расскажут, на какие задания стоит обратить особое внимание, как правильно выстроить работу по подготовке к ЕГЭ, как избежать типичных ошибок и эффективно использовать доступные ресурсы для подготовки.

График консультаций

Консультации начнутся 14 октября и продлятся до 25 октября. Они будут транслироваться в онлайн-режиме на странице Рособрнадзора в соцсети «ВКонтакте» и на Rutube.

Возможность задать вопросы

В соцсети «ВКонтакте» во время прямых эфиров можно будет задать свои вопросы разработчикам экзаменационных материалов и получить ответы в онлайн-режиме. После завершения видеоконсультаций их записи будут опубликованы на интернет-ресурсах Рособрнадзора и ФИПИ.