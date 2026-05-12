Стихи и песни на День защиты детей 1 июня 2026. Большая подборка из 10 стихов и 10 песен для праздника

1 июня — Международный день защиты детей. Это один из самых светлых и добрых праздников, когда взрослые вспоминают о главном: каждый ребёнок имеет право на счастливое детство, защиту, любовь и заботу.

В этот день в детских садах, школах, парках и семьях звучат песни, читают стихи, проводят концерты и флешмобы. Мы собрали большую подборку: 10 красивых стихотворений и 10 проверенных песен, которые идеально подойдут для любого формата праздника.

10 лучших стихов на День защиты детей

Вот разнообразные стихи — от коротких поздравлений до трогательных текстов для выступлений.

Наступил день первый лета, От улыбок мир трещит, Вся Земля детьми согрета, В небе солнышко горит! Отмечают праздник дети, День защиты, день семьи, Так давайте жить на свете В мире, дружбе и любви!

Дети — это маленькие солнышки, Только не на небе, а на земле. Пусть каждое солнышко сияет, Пусть ничто не затмевает его свет! С Днём защиты детей!

Дети из ладошек солнышко сложили, Чтобы непременно люди все дружили, Чтобы это солнце для людей сияло, В каждое оконце в гости забегало.

В День защиты всех детей Пусть звучит весёлый смех, Ярко солнце светит вслед, Никаких не будет бед. Всех детишек поздравляю, Быть здоровыми желаю!

Сегодня праздник у детей, Улыбки, смех и звонкий смех! Пусть будет мир вокруг светлей, А детство — радостней и дольше всех!

Мы сегодня все танцуем, Песни громкие поём! Потому что День защиты Мы с улыбкой отмечаем!

Дети — наша радость, Счастье и забота. Пусть растут в любви они, Под защитой взрослых всегда.

Пусть всегда будет солнце, Пусть всегда будет небо, Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду я!

Милые цветочки — дети всей Земли! Мы вас очень любим, вы нам так нужны! Пусть знакомо каждому будет слово «дом», А отец и матушка вас встречают в нём.

Пока вы маленькие — мы щит и опора, Пока вы беспечны — мы ваша защита. Растите здоровыми, сильными, смелыми, А мы будем рядом — всегда и везде. С Днём защиты детей!

10 лучших песен для Дня защиты детей

Эти песни отлично звучат на утренниках, флешмобах и семейных праздниках. Указали самые популярные и подходящие варианты.

«Пусть всегда будет солнце» — абсолютный хит и главная песня праздника всех поколений. «Улыбка» (из мультфильма «Крошка Енот») — идеально для малышей 3–6 лет. «Крылатые качели» — трогательная и лиричная, отлично для школьников. «Прекрасное далёко» — Большой детский хор. «Детство» — Филипп Киркоров или группа «Ромео и Джульетта». «Мы — счастливые дети» — современная весёлая песня специально ко Дню защиты детей. «Что такое хорошо и что такое плохо» — музыкальная версия Маяковского. «Планета детства» — трогательная и атмосферная. «Чему учат в школе» — классика, которую любят все дети. «Когда мои друзья со мной» (муз. Ю. Энтин) — энергичная и позитивная.

Бонусные современные варианты: песни из мультфильмов «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики», а также «Большая медведица» и авторские песни «Мы — дети!».

Песня-поздравление своими словами (на мотив известной мелодии)

На земле живёт ребятки, Много-много малышат! Мы сегодня поздравляем Всех девчонок и ребят! Пусть растёте вы здоровы, Радостны и веселей, Чтобы солнце улыбалось Каждым днём всё ярче в ней!

Идеи проведения праздника с использованием текстов

Открытие — «Пусть всегда будет солнце» + длинное стихотворение. Малыши 3–5 лет — короткие весёлые стихи + «Улыбка». Средняя группа — стихи про солнышко + «Крылатые качели». Школьники — трогательные стихи + «Прекрасное далёко». Завершение — все вместе поют «Пусть всегда будет солнце». Для родителей — разместите стихи на стенгазете или в подарочных открытках.