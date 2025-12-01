Стихи на Новый год для детей: короткие стишки в садик и школу для каждого возраста

Новый год — время волшебства, подарков и, конечно, новогодних утренников! Родители изо всех сил ищут стихи на Новый год для детей, чтобы ребёнок с блеском выступил на празднике.Мы собрали лучшую подборку стихов на Новый год для детского сада и школы, адаптированную по возрастам — от 3 лет до старшеклассников.

Почему стихи на Новый год — это не просто развлечение, а развитие ребёнка

Стихи на Новый год для малышей 3–5 лет (детский сад, младшая группа)

Для самых маленьких нужны короткие, простые стихи. Они ритмичные, с повторениями — идеально для первого утренника. Родители часто ищут «стишки Дед Морозу для садика», и вот наша подборка (5–8 строк, 1–2 минуты чтения).

1. Ёлочка Ёлочка, ёлочка, лесная иголка!

Встань-ка в кружочек, попляши немножко.

Вот так, вот так, в кружочек встанем,

И Новый год весело встретим!

2. Снежинка Снежинка кружится,

Снежинка вертится,

В небе лёгкая

На лету танцует.

Ляжет тихо

На дорожку

И растает,

Словно в сказке!

3. Дед Мороз Дед Мороз, Дед Мороз,

Приходи в наш дом!

Снегурочка с тобой,

Принеси нам сон!

Под ёлкой — мишура,

Игрушки и шары,

Новый год стучится —

Ура, ура, ура!

Совет: Разучивайте под музыку — это как игра!

Стихи на Новый год для детей 5–7 лет (старшая группа садика, 1 класс школы)

Для этого возраста стихи чуть длиннее и содержат элементы сказки.

1. Зимний вечер Зимний вечер, снег пушистый,

В дом стучится Дед Мороз.

Снегурочка в шубке синей

Несёт нам радость, смех и слёзы.

Под ёлкой — мишура блестит,

Звонят колокольчики в ней.

Мы ждём чудес, мы верим в сказку —

Новый год, скорее к нам!

2. Подарки Дед Мороз, не спи, проснись!

В мешке у тебя — сюрприз!

Куклы, машинки, мишки плюшевые,

Конфеты сладкие, апельсины.

Мы все танцуем, все поём,

Новый год встречаем всем домом!

3. Огоньки На ёлке огоньки горят,

Как звёздочки в ночи сияют.

Дети в хороводе пляшут,

Снегурочка им песни машет.

Дед Мороз бороду трясёт,

И все вокруг от счастья тают!

С Новым годом, с новым счастьем,

Пусть сбываются мечты!

Стихи на Новый год для младших школьников 7–10 лет (2–4 классы)

Для этого возраста популярны стихи с юмором и описаниями. Они развивают выразительность, что полезно для будущих ОГЭ по литературе.

1. Новогодний хоровод В Новый год мы все собрались,

В хороводе встали дружно.

Ёлка в огнях переливается,

Снег за окном искрится пухно.

Дед Мороз с посохом идёт,

Снегурочка ведёт за руку.

Мы поём, мы все смеёмся,

Чудеса в этот час творятся!

2. Письмо Деду Морозу Дорогой Дед Мороз, привет!

Я жду тебя в свой домик.

Принеси мне коньки новые,

И книгу про приключения.

Я буду хорошим весь год,

Учиться и помогать маме.

С Новым годом, с волшебством,

Пусть счастье придёт в каждый дом!

3. Зимняя сказка В лесу, где снега по колено,

Живёт Дед Мороз в избушке.

Он варежки шьёт, бороду чешет,

И подарки пакует в санки.

Летит на оленях быстрых,

К детям милым, сонным, тёплым.

Раздаёт мечты и радость —

Новый год волшебный грянул!

Стихи на Новый год для старших школьников 10+ лет (5–11 классы)

Подростки ищут чаще всего стихи с размышлениями. Это шаг к подготовке к ЕГЭ, где нужно писать эссе.

1. Новый год в размышлениях Снегопад кружит за окном,

Новый год несёт надежды.

Прошлый год ушёл с листвой,

Новый — с искрами в глазах.

Мы растём, меняемся,

Мечты сбываются потихоньку.

Пусть удача в дом войдёт,

И счастье с ним навсегда!

2. Ёлка памяти Ёлка в детстве — чудо света,

Огоньки, как звёзды в небе.

С каждым годом выше ветви,

И мечты всё смелее, ярче.

Дед Мороз, ты помнишь нас?

Из малышей в подростков выросли.

Новый год — как новая глава,

Пишем её с душой и силой!

3. Зимние мечты В тишине зимней ночи

Шепчет ветер: «С Новым годом!»

Пусть исполнятся желания,

Что храним в сердцах с лета.

Учеба, друзья, приключения —

Всё впереди, в сиянье дней.

Будем верить, будем ждать,

Чудеса случаются всегда!

Как разучить стихи с ребёнком: советы

5 шагов к быстрому разучиванию стихов:

Читайте вслух с выражением — 2–3 раза в день.

Разбейте на куски, ассоциируйте с картинками.

Рисуйте или лепите по стишку — креативность в помощь.

Записывайте на видео — ребёнок увидит прогресс.

Хвалите за усилия, не за идеал — мотивация на первом месте.

