Все больше родителей рассматривают онлайн-школу как полноценную альтернативу обычному обучению. Причины понятны: гибкий формат, небольшие классы, индивидуальный подход, отсутствие долгих поездок в школу и возможность получать качественное образование из любой точки мира.
Но один из первых вопросов, который возникает у родителей, — сколько стоит онлайн-школа в 2026/27 учебном году и что входит в стоимость обучения. Разберемся подробнее.
Почему родители выбирают именно онлайн-школу
Полноценное онлайн-обучение подходит семьям, которые хотят:
- обеспечить ребенку качественное образование независимо от места проживания;
- сохранить официальный статус ученика государственной школы;
- получить индивидуальный подход благодаря мини-классам;
- сократить время на дорогу;
- создать комфортные условия для обучения.
При этом ребенок проходит всю школьную программу, регулярно общается с учителями и одноклассниками и получает документ государственного образца.
Посчитайте, насколько онлайн-школа выгодна именно вашей семье
Стоимость обучения важно оценивать не только сама по себе, но и в сравнении с привычными расходами семьи.
Во многих случаях родители уже оплачивают:
- репетиторов;
- дополнительные кружки;
- продленку;
- дорогу до школы;
- питание;
- учебные материалы.
Чтобы понять реальную разницу, воспользуйтесь Калькулятором выгоды. Он поможет сравнить текущие расходы с обучением в онлайн-школе и увидеть итоговую стоимость именно для вашей семьи.
Сколько стоит обучение в онлайн-школе «Дом Знаний» в 2026/27 году
Стоимость полного школьного обучения по тарифу «С зачислением» составляет:
20 460 ₽ в месяц.
За учебный год стоимость составит:
184 140 ₽.
На первый взгляд сумма может показаться значительной. Однако важно понимать, что речь идет не просто о доступе к видеоурокам или образовательной платформе, а о полноценной лицензированной школе, где ребенок официально учится, получает оценки, проходит программу ФГОС и в итоге получает аттестат государственного образца. Помимо этого, есть социальные льготы, которые помогут сократить расходы на обучение.
Также «Дом Знаний» гарантирует 100% возврат оплаты в первые 14 дней обучения. Это значит, что если в течение двух недель после начала занятий вы поймёте, что школа не соответствует вашим ожиданиям или потребностям ребёнка, мы гарантированно вернём всю оплаченную сумму. Никаких скрытых пунктов, сложных формулировок или проволочек — просто сообщите о своём решении, мы оформим возврат моментально.
По сути, это современная альтернатива обычной очной школе, только полностью в онлайн-формате.
Что входит в стоимость обучения
Главное преимущество тарифа — родителям не приходится отдельно оплачивать дополнительные занятия, аттестации или сопровождение.
В стоимость уже включено:
- официальное зачисление в аккредитованную и лицензированную школу;
- ведение личного дела ученика;
- обучение по программе ФГОС;
- полная программа «Школы России»;
- ежедневные живые онлайн-уроки;
- авторские видеоуроки по всем предметам;
- электронные учебники;
- домашние задания и тесты на образовательной платформе;
- поддержка личного наставника (тьютора);
- индивидуальные видеоконсультации с преподавателями без ограничений;
- подготовка к ОГЭ и ЕГЭ для выпускных классов;
- выдача аттестата государственного образца после окончания обучения.
Таким образом, родители оплачивают единый тариф, который уже включает все необходимые элементы полноценного школьного образования.
Официальное обучение без школ-партнеров
Одно из важных отличий тарифа — ребенок официально зачисляется непосредственно в школу, а не через сторонние организации.
Школа имеет государственную лицензию и аккредитацию, поэтому:
- все документы оформляются напрямую;
- ученик продолжает обучение без перехода на семейное образование;
- четвертные и годовые оценки выставляются школой;
- отдельно проходить промежуточные аттестации не требуется.
Фактически ребенок остается обычным школьником, только посещает занятия онлайн.
Как проходит обучение в «Доме Знаний»
Онлайн-формат значительно отличается от привычных записанных видеокурсов.
Обучение построено максимально приближенно к очной школе.
Ежедневные онлайн-уроки
Каждый учебный день проходят живые занятия с учителями по всем предметам.
В зависимости от класса проводится от 4 до 7 уроков ежедневно.
Посещение занятий является обязательным, как и включенная веб-камера. Это помогает учителю видеть вовлеченность учеников и поддерживать дисциплину.
Мини-классы до 10 человек
В обычных школах в классе может учиться 30 и более детей.
Здесь группы небольшие — до 10 учеников.
Благодаря этому преподаватель успевает:
- отвечать на вопросы каждого ребенка;
- проверять понимание материала;
- уделять внимание сложным темам;
- давать индивидуальные рекомендации.
Современная модель «перевернутого класса»
Обучение организовано по современной методике.
Сначала ученик самостоятельно знакомится с новой темой:
- смотрит короткий видеоматериал;
- проходит небольшой тест для самопроверки.
После этого на онлайн-занятии учитель:
- подробно объясняет тему;
- отвечает на вопросы;
- разбирает ошибки;
- закрепляет знания вместе с классом.
Такой подход помогает лучше понимать материал и делает уроки более эффективными.
Домашние задания
Домашняя работа является обязательной частью обучения.
Оценивание ведется по средневзвешенной системе, которая учитывает:
- просмотр учебного материала;
- работу на онлайн-уроке;
- выполнение домашнего задания.
Это позволяет объективно оценивать знания ученика на протяжении всего учебного процесса.
Записи всех уроков
Если ребенок заболел, отсутствовал или хочет повторить тему, все занятия сохраняются в записи.
К ним можно вернуться в любое удобное время.
Индивидуальная помощь без дополнительной оплаты
Во многих школах дополнительные занятия оплачиваются отдельно.
В данном тарифе индивидуальные видеоконсультации с преподавателями уже входят в стоимость.
Если ученик испытывает трудности по определенной теме, он может обратиться к учителю за дополнительным объяснением.
Количество таких консультаций не ограничено.
Это особенно важно перед контрольными работами, ВПР, ОГЭ или ЕГЭ.
Поддержка наставника
Каждому ученику помогает личный наставник (тьютор).
Он сопровождает ребенка в процессе обучения, помогает разобраться с организационными вопросами, следит за прогрессом и поддерживает связь с семьей.
Для родителей это дополнительная уверенность, что ребенок не останется один на один с возникающими трудностями.
Социализация в онлайн-школе
Один из самых распространенных вопросов родителей — сможет ли ребенок общаться со сверстниками.
В рамках обучения предусмотрен полноценный блок социализации.
Он включает:
- сопровождение школьного психолога;
- кружки и клубы по интересам;
- классные часы;
- профориентационные мероприятия;
- занятия «Разговоры о важном».
Поэтому школьная жизнь не ограничивается только уроками.
В цену уже входят официальное обучение по программе ФГОС, ежедневные живые уроки, мини-классы до 10 учеников, личный наставник, электронные учебники, домашние задания, записи занятий, неограниченные индивидуальные консультации с преподавателями, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, психологическое сопровождение, кружки, классные часы и официальное оформление всех школьных документов.
По сути, родители получают полноценную школу, которая сочетает государственные образовательные стандарты с современными технологиями обучения и индивидуальным подходом к каждому ученику.