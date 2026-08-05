Все больше родителей рассматривают онлайн-школу как полноценную альтернативу обычному обучению. Причины понятны: гибкий формат, небольшие классы, индивидуальный подход, отсутствие долгих поездок в школу и возможность получать качественное образование из любой точки мира.

Но один из первых вопросов, который возникает у родителей, — сколько стоит онлайн-школа в 2026/27 учебном году и что входит в стоимость обучения. Разберемся подробнее.

Почему родители выбирают именно онлайн-школу

Полноценное онлайн-обучение подходит семьям, которые хотят:

обеспечить ребенку качественное образование независимо от места проживания;

сохранить официальный статус ученика государственной школы;

получить индивидуальный подход благодаря мини-классам;

сократить время на дорогу;

создать комфортные условия для обучения.

При этом ребенок проходит всю школьную программу, регулярно общается с учителями и одноклассниками и получает документ государственного образца.

Посчитайте, насколько онлайн-школа выгодна именно вашей семье

Стоимость обучения важно оценивать не только сама по себе, но и в сравнении с привычными расходами семьи.

Во многих случаях родители уже оплачивают:

репетиторов;

дополнительные кружки;

продленку;

дорогу до школы;

питание;

учебные материалы.

Чтобы понять реальную разницу, воспользуйтесь Калькулятором выгоды. Он поможет сравнить текущие расходы с обучением в онлайн-школе и увидеть итоговую стоимость именно для вашей семьи.

Сколько стоит обучение в онлайн-школе «Дом Знаний» в 2026/27 году

Стоимость полного школьного обучения по тарифу «С зачислением» составляет:

20 460 ₽ в месяц.

За учебный год стоимость составит:

184 140 ₽.

На первый взгляд сумма может показаться значительной. Однако важно понимать, что речь идет не просто о доступе к видеоурокам или образовательной платформе, а о полноценной лицензированной школе, где ребенок официально учится, получает оценки, проходит программу ФГОС и в итоге получает аттестат государственного образца. Помимо этого, есть социальные льготы, которые помогут сократить расходы на обучение.

Также «Дом Знаний» гарантирует 100% возврат оплаты в первые 14 дней обучения. Это значит, что если в течение двух недель после начала занятий вы поймёте, что школа не соответствует вашим ожиданиям или потребностям ребёнка, мы гарантированно вернём всю оплаченную сумму. Никаких скрытых пунктов, сложных формулировок или проволочек — просто сообщите о своём решении, мы оформим возврат моментально.

По сути, это современная альтернатива обычной очной школе, только полностью в онлайн-формате.

Что входит в стоимость обучения

Главное преимущество тарифа — родителям не приходится отдельно оплачивать дополнительные занятия, аттестации или сопровождение.

В стоимость уже включено:

официальное зачисление в аккредитованную и лицензированную школу;

ведение личного дела ученика;

обучение по программе ФГОС;

полная программа «Школы России»;

ежедневные живые онлайн-уроки;

авторские видеоуроки по всем предметам;

электронные учебники;

домашние задания и тесты на образовательной платформе;

поддержка личного наставника (тьютора);

индивидуальные видеоконсультации с преподавателями без ограничений;

подготовка к ОГЭ и ЕГЭ для выпускных классов;

выдача аттестата государственного образца после окончания обучения.

Таким образом, родители оплачивают единый тариф, который уже включает все необходимые элементы полноценного школьного образования.

Официальное обучение без школ-партнеров

Одно из важных отличий тарифа — ребенок официально зачисляется непосредственно в школу, а не через сторонние организации.

Школа имеет государственную лицензию и аккредитацию, поэтому:

все документы оформляются напрямую;

ученик продолжает обучение без перехода на семейное образование;

четвертные и годовые оценки выставляются школой;

отдельно проходить промежуточные аттестации не требуется.

Фактически ребенок остается обычным школьником, только посещает занятия онлайн.

Как проходит обучение в «Доме Знаний»

Онлайн-формат значительно отличается от привычных записанных видеокурсов.

Обучение построено максимально приближенно к очной школе.

Ежедневные онлайн-уроки

Каждый учебный день проходят живые занятия с учителями по всем предметам.

В зависимости от класса проводится от 4 до 7 уроков ежедневно.

Посещение занятий является обязательным, как и включенная веб-камера. Это помогает учителю видеть вовлеченность учеников и поддерживать дисциплину.

Мини-классы до 10 человек

В обычных школах в классе может учиться 30 и более детей.

Здесь группы небольшие — до 10 учеников.

Благодаря этому преподаватель успевает:

отвечать на вопросы каждого ребенка;

проверять понимание материала;

уделять внимание сложным темам;

давать индивидуальные рекомендации.

Современная модель «перевернутого класса»

Обучение организовано по современной методике.

Сначала ученик самостоятельно знакомится с новой темой:

смотрит короткий видеоматериал;

проходит небольшой тест для самопроверки.

После этого на онлайн-занятии учитель:

подробно объясняет тему;

отвечает на вопросы;

разбирает ошибки;

закрепляет знания вместе с классом.

Такой подход помогает лучше понимать материал и делает уроки более эффективными.

Домашние задания

Домашняя работа является обязательной частью обучения.

Оценивание ведется по средневзвешенной системе, которая учитывает:

просмотр учебного материала;

работу на онлайн-уроке;

выполнение домашнего задания.

Это позволяет объективно оценивать знания ученика на протяжении всего учебного процесса.

Записи всех уроков

Если ребенок заболел, отсутствовал или хочет повторить тему, все занятия сохраняются в записи.

К ним можно вернуться в любое удобное время.

Индивидуальная помощь без дополнительной оплаты

Во многих школах дополнительные занятия оплачиваются отдельно.

В данном тарифе индивидуальные видеоконсультации с преподавателями уже входят в стоимость.

Если ученик испытывает трудности по определенной теме, он может обратиться к учителю за дополнительным объяснением.

Количество таких консультаций не ограничено.

Это особенно важно перед контрольными работами, ВПР, ОГЭ или ЕГЭ.

Поддержка наставника

Каждому ученику помогает личный наставник (тьютор).

Он сопровождает ребенка в процессе обучения, помогает разобраться с организационными вопросами, следит за прогрессом и поддерживает связь с семьей.

Для родителей это дополнительная уверенность, что ребенок не останется один на один с возникающими трудностями.

Социализация в онлайн-школе

Один из самых распространенных вопросов родителей — сможет ли ребенок общаться со сверстниками.

В рамках обучения предусмотрен полноценный блок социализации.

Он включает:

сопровождение школьного психолога;

кружки и клубы по интересам;

классные часы;

профориентационные мероприятия;

занятия «Разговоры о важном».

Поэтому школьная жизнь не ограничивается только уроками.

В цену уже входят официальное обучение по программе ФГОС, ежедневные живые уроки, мини-классы до 10 учеников, личный наставник, электронные учебники, домашние задания, записи занятий, неограниченные индивидуальные консультации с преподавателями, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, психологическое сопровождение, кружки, классные часы и официальное оформление всех школьных документов.

По сути, родители получают полноценную школу, которая сочетает государственные образовательные стандарты с современными технологиями обучения и индивидуальным подходом к каждому ученику.