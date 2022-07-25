Читаем с дошкольником

Как приучить детей к чтению? В этом вам помогут художественные книги для разного возраста, благодаря которым ребёнок полюбит читать.
Книги для детей от 4 до 6 лет
Если ребёнок уже научился и полюбил читать, можно пробовать вводить в ваше литературное «меню» неиллюстрированные книги – это развивает воображение. Для возраста от 4 до 6 подходят длинные истории, состоящие из нескольких глав, которые можно читать много вечеров подряд.
Как читать?
Ребенок уже вполне нормально воспринимает текст, прочитанный без утрированного декламирования.
Но, конечно, не стоит лишать чтение эмоций вовсе – только пусть интонация будет более естественной. Дети уже не зацикливаются на одной сказке так сильно, как раньше.
но для лучшего восприятия пока ещё имеет смысл читать книги по нескольку раз — так проще запоминаются детали.
Читайте по главам, если они небольшие, в противном случае самостоятельно разделите текст на отдельные смысловые куски. Такой «дробный подход» поможет возбудить у ребёнка желание научиться читать самостоятельно. Останавливайтесь буквально «на самом интересном месте», а потом смело начинайте заниматься своими делами: хочет узнать, что будет дальше, пусть берёт книгу сам.
Сводите чадо в детскую библиотеку. Покажите и дайте полистать самые разные издания: книжки-миниатюры и огромные атласы или фотоальбомы.
Если ребёнку пока трудно вникать в сюжет, покажите ему соответствующий мультик.
Так будет легче воспринимать происходящее в книге.
Что читать?
Приключенческие, полные увлекательных событий рассказы, романы и повести.
Книги для детей от 4 до 6 лет
Если ребёнок уже научился и полюбил читать, можно пробовать вводить в ваше литературное «меню» неиллюстрированные книги – это развивает воображение. Для возраста от 4 до 6 подходят длинные истории, состоящие из нескольких глав, которые можно читать много вечеров подряд.
Как читать?
Ребенок уже вполне нормально воспринимает текст, прочитанный без утрированного декламирования.
Но, конечно, не стоит лишать чтение эмоций вовсе – только пусть интонация будет более естественной. Дети уже не зацикливаются на одной сказке так сильно, как раньше.
но для лучшего восприятия пока ещё имеет смысл читать книги по нескольку раз — так проще запоминаются детали.
Читайте по главам, если они небольшие, в противном случае самостоятельно разделите текст на отдельные смысловые куски. Такой «дробный подход» поможет возбудить у ребёнка желание научиться читать самостоятельно. Останавливайтесь буквально «на самом интересном месте», а потом смело начинайте заниматься своими делами: хочет узнать, что будет дальше, пусть берёт книгу сам.
Сводите чадо в детскую библиотеку. Покажите и дайте полистать самые разные издания: книжки-миниатюры и огромные атласы или фотоальбомы.
Если ребёнку пока трудно вникать в сюжет, покажите ему соответствующий мультик.
Так будет легче воспринимать происходящее в книге.
Что читать?
Приключенческие, полные увлекательных событий рассказы, романы и повести.
- Истории в духе «добрым молодцам урок» — в меру морализаторские и ни в коем случае не занудные;
- Энциклопедии для дошкольников и младших школьников;
- Обучающие пособия для подготовки к школе;
- Книги, связанные с происходящими вокруг ребёнка событиями. (Например, перед Новым годом можно почитать истории о Дедушке Морозе)
- Книжки со сложными, рассчитанными на долгое изучение иллюстрациями;
- Детские журналы и комиксы;
- Повести и сказки со множеством героев.
- Бажов В. «Серебряное копытце»;
- Бернетт Ф. «Маленькая принцесса»;
- Бианки В. «Рассказы о животных»;
- Волков А. «Волшебник Изумрудного города»;
- Воронкова Л.Ф. «Девочка из города»;
- Гайдар А. «Чук и Гек», «Голубая чашка»;
- Гауф В. «Карлик Нос», «Рассказ о калифе-аисте», «Рассказ о маленьком Муке»;
- Гэллико П. «Томасина»;
- Доктор Сьюз «Сказки»;
- Зощенко М. «Рассказы о Леле и Миньке»;
- Козлов С. «Ежик в тумане», «В родном лесу»;
- Крылов И.А. «Слон и моська», «Ворона и лисица»;
- Лагерлеф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»;
- Линдгрен А. «Эмиль из Лённеберги», «Малыш и Карлсон»;
- Милн А.А. «Винни-Пух и все-все-все»;
- Сказки народов мира;
- Носов Н.Н. «Незнайка и его друзья», «Приключения Коли и Миши», «Затейники», «Фантазеры»;
- Осеева В. «Синие листья», «Волшебное слово», «Что легче»;
- Остер Г. Б. «Котенок по имени Гав и другие истории»;
- Пришвин М. «Лесной хозяин»;
- Пушкин А.С. «Сказки»;
- Распе Р. Э. «Приключения барона Мюнхгаузена»;
- Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы»;
- Романова Н. «Муравей Красная Точка»;
- Русские народные былины;
- Толстой А.Н. «Приключения Буратино»;
- Уайлд О. «Звездный мальчик»;
- Успенский Э. «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино»;
- Чандлер Х. Дж. «Сказки дядюшки Римуса»;
- Чаплина В. «Кинули» и другие…
Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается