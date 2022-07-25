Читаем с дошкольником

Истории в духе «добрым молодцам урок» — в меру морализаторские и ни в коем случае не занудные;

Энциклопедии для дошкольников и младших школьников;

Обучающие пособия для подготовки к школе;

Книги, связанные с происходящими вокруг ребёнка событиями. (Например, перед Новым годом можно почитать истории о Дедушке Морозе)

Книжки со сложными, рассчитанными на долгое изучение иллюстрациями;

Детские журналы и комиксы;

Повести и сказки со множеством героев.

Бажов В. «Серебряное копытце»;

Бернетт Ф. «Маленькая принцесса»;

Бианки В. «Рассказы о животных»;

Волков А. «Волшебник Изумрудного города»;

Воронкова Л.Ф. «Девочка из города»;

Гайдар А. «Чук и Гек», «Голубая чашка»;

Гауф В. «Карлик Нос», «Рассказ о калифе-аисте», «Рассказ о маленьком Муке»;

Гэллико П. «Томасина»;

Доктор Сьюз «Сказки»;

Зощенко М. «Рассказы о Леле и Миньке»;

Козлов С. «Ежик в тумане», «В родном лесу»;

Крылов И.А. «Слон и моська», «Ворона и лисица»;

Лагерлеф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»;

Линдгрен А. «Эмиль из Лённеберги», «Малыш и Карлсон»;

Милн А.А. «Винни-Пух и все-все-все»;

Сказки народов мира;

Носов Н.Н. «Незнайка и его друзья», «Приключения Коли и Миши», «Затейники», «Фантазеры»;

Осеева В. «Синие листья», «Волшебное слово», «Что легче»;

Остер Г. Б. «Котенок по имени Гав и другие истории»;

Пришвин М. «Лесной хозяин»;

Пушкин А.С. «Сказки»;

Распе Р. Э. «Приключения барона Мюнхгаузена»;

Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы»;

Романова Н. «Муравей Красная Точка»;

Русские народные былины;

Толстой А.Н. «Приключения Буратино»;

Уайлд О. «Звездный мальчик»;

Успенский Э. «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино»;

Чандлер Х. Дж. «Сказки дядюшки Римуса»;

Чаплина В. «Кинули» и другие…

Как приучить детей к чтению? В этом вам помогут художественные книги для разного возраста, благодаря которым ребёнок полюбит читать.Если ребёнок уже научился и полюбил читать, можно пробовать вводить в ваше литературное «меню» неиллюстрированные книги – это развивает воображение. Для возраста от 4 до 6 подходят длинные истории, состоящие из нескольких глав, которые можно читать много вечеров подряд.Ребенок уже вполне нормально воспринимает текст, прочитанный без утрированного декламирования.Но, конечно, не стоит лишать чтение эмоций вовсе – только пусть интонация будет более естественной. Дети уже не зацикливаются на одной сказке так сильно, как раньше.но для лучшего восприятия пока ещё имеет смысл читать книги по нескольку раз — так проще запоминаются детали.Читайте по главам, если они небольшие, в противном случае самостоятельно разделите текст на отдельные смысловые куски. Такой «дробный подход» поможет возбудить у ребёнка желание научиться читать самостоятельно. Останавливайтесь буквально «на самом интересном месте», а потом смело начинайте заниматься своими делами: хочет узнать, что будет дальше, пусть берёт книгу сам.Сводите чадо в детскую библиотеку. Покажите и дайте полистать самые разные издания: книжки-миниатюры и огромные атласы или фотоальбомы.Если ребёнку пока трудно вникать в сюжет, покажите ему соответствующий мультик.Так будет легче воспринимать происходящее в книге.Приключенческие, полные увлекательных событий рассказы, романы и повести.Что покупать:Обязательно читайте вместе со своими малышами. Книги развивают у детей внимание, мышление, воображение, усидчивость и другие полезные качества, поэтому не пренебрегайте подобным времяпрепровождением, занимайтесь своими детьми и прививайте им любовь к чтению!