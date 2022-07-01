Сколько стоит студенческая жизнь в самых популярных для абитуриентов городах России

Половина россиян считает, что современному студенту в России для нормальной жизни необходим ежемесячный доход в 15-30 тысяч рублей.
Москва и Санкт-Петербург — два самых больших города России, поэтому туда съезжаются абитуриенты со всей страны. Стоимость жизни в двух столицах, как правило, выше, чем в других регионах.
Давайте возьмем и посчитаем, сколько нужно денег обычному студенту, чтобы комфортно прожить месяц в 2022 году.
Учебные пособия.
Каждый предмет подразумевает наличие учебника. Большинство ВУЗов стараются обеспечить своих подопечных если не бумажным вариантом, то хотя бы предоставить версию пособия в электронном виде. Однако все же следует иметь материальный резерв на приобретение учебников.
Где же приобрести учебную литературу?
Легкий вариант: Купить через Интернет на всевозможных сайтах или на книжном рынке. В среднем стоимость любого учебника равняется 500 рублям, иногда достигает 900 рублей.
Непростой вариант:
Канцелярские товары
Каждому студенту придется регулярно тратиться на канцтовары. Постараемся подобрать минимальный набор канцелярских товаров, необходимых для учебы:
В процессе обучения время от времени каждый студент будет вынужден обращаться к услугам копировальных машин и их операторов. Кроме того, некоторые преподаватели категорически отказываются принимать контрольные или лабораторные работы в письменном виде.
Зачастую стоимость печати одного листа составляет 8-10 рублей. Конечно же, цена может варьироваться в зависимости от объема материала, который необходимо распечатать. В среднем, для расходов на печать понадобится около 500 рублей в месяц.
Ежемесячные траты:
Проезд.
Очень редко общежитие находится рядом с учебным заведением. Несмотря на то, что студенты очного отделения относятся к льготной категории граждан, оплачивать проезд все же придется.
Оптимальный вариант для Москвы – это приобретение безлимитного проездного:
Проживание.
Иногородним студентам придется обязательно учесть расходы на жилье. То же самое касается тех, кто желает воспользоваться случаем и пожить отдельно от родителей.
Стоимость во многом зависит от города, в котором располагается учебное заведение, а также от типа жилья:
Проживание в московской квартире заберет из бюджета 25-30 000 рублей, а в регионах – от 14 до 17 000 рублей. Небольшая комната со своим санузлом обойдется приблизительно в половину стоимости аренды целой квартиры.
Питание
Расходы на еду зависят от ваших вкусовых предпочтений, стиля жизни и количества потребляемой еды.
Полноценный обед в столовой учебного заведения обойдется примерно в 300 рублей.
При самостоятельном приготовлении завтраков и ужинов, питание обойдется в 7000-9000 рублей в месяц.
Не забывайте про расходы на бытовую химию и предметы гигиены. В среднем понадобится 300-500 рублей.
Если же вы предпочитаете питаться исключительно в заведениях общепита, тогда ежемесячный счет на питание следует увеличить минимум в два раза.
Дополнительные расходы
Услуги связи и Интернета
Сложно представить современную жизнь без всемирной сети. Оптимальный вариант – это мобильный Интернет, стоимость которого в среднем составляет 400 рублей в месяц. Также не забывайте про оплату мобильной связи, которая зависит от выбранного оператора.
Развлечения.
Постоянная учеба может свести с ума, поэтому время от времени просто необходимо развеяться и хотя бы ненадолго забыть про учебники и тетради. При условии, что вы большую часть времени отдаете обучению, на развлечения вам понадобится минимум 1500 рублей в месяц. В эту сумму входит посещение кинотеатра, недорогого кафе и каких-нибудь выставок с льготами для студентов.
Лекарства.
Студенческая жизнь очень часто включает в себя недосыпание, переутомление, переохлаждение и так далее. В связи с этим студент подвержен частым простудам, головной боли и другим мелким заболеваниям. В идеале, следует откладывать по 300 рублей каждый месяц.
Одежда.
Сложно привести однозначную цифру в этом вопросе, поскольку потребности в нарядах у каждого человека свои. В большинстве своем, каждый студент пользуется поддержкой родителей, которые покупают ему желаемую одежду. Но, если учитывать приобретение самых необходимых вещей (носки, нижнее белье, носовые платки, домашние футболки и так далее), то в месяц понадобится около 4000-6000 рублей.
Теперь вы можете без труда высчитать приблизительную ежемесячную стоимость студенческой жизни.
Без учета расхода на жильё, по нашим подсчетам, она составит примерно 15230 руб. в месяц.
Конечно, она выше школьной, но ведь вы теперь стали взрослым человеком, а у взрослых и расходы не детские. Удачи в покорении студенческих высот!
Москва и Санкт-Петербург — два самых больших города России, поэтому туда съезжаются абитуриенты со всей страны. Стоимость жизни в двух столицах, как правило, выше, чем в других регионах.
Давайте возьмем и посчитаем, сколько нужно денег обычному студенту, чтобы комфортно прожить месяц в 2022 году.
Учебные пособия.
Каждый предмет подразумевает наличие учебника. Большинство ВУЗов стараются обеспечить своих подопечных если не бумажным вариантом, то хотя бы предоставить версию пособия в электронном виде. Однако все же следует иметь материальный резерв на приобретение учебников.
Где же приобрести учебную литературу?
Легкий вариант: Купить через Интернет на всевозможных сайтах или на книжном рынке. В среднем стоимость любого учебника равняется 500 рублям, иногда достигает 900 рублей.
Непростой вариант:
- найти копию в Интернете, а затем распечатать на принтере;
- обратиться за помощью в библиотеку, а после сделать ксерокопию;
- одолжить на время у знакомых сокурсников.
Канцелярские товары
Каждому студенту придется регулярно тратиться на канцтовары. Постараемся подобрать минимальный набор канцелярских товаров, необходимых для учебы:
- Для конспектирования лекций идеальным эконом-вариантом будет тетрадь формата А4 в 96 листов. Средняя цена – 100 рублей.
- Для сдачи контрольных, лабораторных и других заданий понадобятся тонкие тетради в 12 листов. На семестр будет вполне достаточно 10 штук. В среднем понадобится около 100 рублей.
- Ручки. Недорогим вариантом будет покупка целых наборов. Цена – примерно 100 рублей.
- Упаковка белой бумаги формата А4 для печати на принтере. Такие работы, как рефераты, доклады и так далее необходимо сдавать в печатном виде. Стоимость одной пачки – 250 рублей.
- Дополнительно вам понадобится ластик, линейки разной длины и, возможно, маркеры. Итого средняя стоимость канцтоваров около 600-700 рублей на семестр.
В процессе обучения время от времени каждый студент будет вынужден обращаться к услугам копировальных машин и их операторов. Кроме того, некоторые преподаватели категорически отказываются принимать контрольные или лабораторные работы в письменном виде.
Зачастую стоимость печати одного листа составляет 8-10 рублей. Конечно же, цена может варьироваться в зависимости от объема материала, который необходимо распечатать. В среднем, для расходов на печать понадобится около 500 рублей в месяц.
Ежемесячные траты:
Проезд.
Очень редко общежитие находится рядом с учебным заведением. Несмотря на то, что студенты очного отделения относятся к льготной категории граждан, оплачивать проезд все же придется.
Оптимальный вариант для Москвы – это приобретение безлимитного проездного:
- для метро обойдется в 380 рублей;
- наземный проезд – 250 рублей.
Проживание.
Иногородним студентам придется обязательно учесть расходы на жилье. То же самое касается тех, кто желает воспользоваться случаем и пожить отдельно от родителей.
Стоимость во многом зависит от города, в котором располагается учебное заведение, а также от типа жилья:
- съемная комната;
- общежитие;
- квартира;
- часть дома или целый дом.
Проживание в московской квартире заберет из бюджета 25-30 000 рублей, а в регионах – от 14 до 17 000 рублей. Небольшая комната со своим санузлом обойдется приблизительно в половину стоимости аренды целой квартиры.
Питание
Расходы на еду зависят от ваших вкусовых предпочтений, стиля жизни и количества потребляемой еды.
Полноценный обед в столовой учебного заведения обойдется примерно в 300 рублей.
При самостоятельном приготовлении завтраков и ужинов, питание обойдется в 7000-9000 рублей в месяц.
Не забывайте про расходы на бытовую химию и предметы гигиены. В среднем понадобится 300-500 рублей.
Если же вы предпочитаете питаться исключительно в заведениях общепита, тогда ежемесячный счет на питание следует увеличить минимум в два раза.
Дополнительные расходы
Услуги связи и Интернета
Сложно представить современную жизнь без всемирной сети. Оптимальный вариант – это мобильный Интернет, стоимость которого в среднем составляет 400 рублей в месяц. Также не забывайте про оплату мобильной связи, которая зависит от выбранного оператора.
Развлечения.
Постоянная учеба может свести с ума, поэтому время от времени просто необходимо развеяться и хотя бы ненадолго забыть про учебники и тетради. При условии, что вы большую часть времени отдаете обучению, на развлечения вам понадобится минимум 1500 рублей в месяц. В эту сумму входит посещение кинотеатра, недорогого кафе и каких-нибудь выставок с льготами для студентов.
Лекарства.
Студенческая жизнь очень часто включает в себя недосыпание, переутомление, переохлаждение и так далее. В связи с этим студент подвержен частым простудам, головной боли и другим мелким заболеваниям. В идеале, следует откладывать по 300 рублей каждый месяц.
Одежда.
Сложно привести однозначную цифру в этом вопросе, поскольку потребности в нарядах у каждого человека свои. В большинстве своем, каждый студент пользуется поддержкой родителей, которые покупают ему желаемую одежду. Но, если учитывать приобретение самых необходимых вещей (носки, нижнее белье, носовые платки, домашние футболки и так далее), то в месяц понадобится около 4000-6000 рублей.
Теперь вы можете без труда высчитать приблизительную ежемесячную стоимость студенческой жизни.
Без учета расхода на жильё, по нашим подсчетам, она составит примерно 15230 руб. в месяц.
Конечно, она выше школьной, но ведь вы теперь стали взрослым человеком, а у взрослых и расходы не детские. Удачи в покорении студенческих высот!
Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается