Термин «микроскоп» составлен из двух греческих слов: «малый» (μικρός — микрос) и «смотрю» (σκοπέω — скопео). С помощью этого прибора ученые изучают мельчайшие объекты, недоступные для наблюдения невооруженным глазом. Микроскоп стал фундаментальным инструментом, без которого невозможно представить развитие современной биологии. Давайте рассмотрим, из чего состоит микроскоп и как с ним работать.

История создания микроскопа

Происхождение микроскопа до сих пор вызывает споры. Его изобретение приписывают Галилео Галилею, Антони ван Левенгуку и Роберту Гуку.

В 1624 г. Галилей модифицировал телескоп для изучения малых объектов и получил микроскоп («оккиолино») с оптическими элементами выпуклой и вогнутой формы. Это был оптический прибор, похожий на лупу. Год спустя друг Галилея Джованни Фабер предложил для него новый термин — «микроскоп». В 1619 г. Корнелиус Дреббель представил в Лондоне составной микроскоп с двумя выпуклыми линзами. 1664—1665 годы — Роберт Гук улучшил и усложнил конструкцию, опубликовал труд «Микрография» и ввел понятие «клетка» на основе наблюдений через микроскоп. 1670-е годы — Антони ван Левенгук добился существенного роста увеличения, что позволило ему обнаруживать одноклеточные организмы. Его микроскоп первым попал в Россию по указу Петра I.

Сегодня в медицине и биологии чаще всего применяют оптические микроскопы. Они удобны для изучения клеток, тканей и микроорганизмов в клинических и учебных лабораториях.

В других научных областях задействуют более специализированные приборы:

электронные — в материаловедении и нанотехнологиях;

атомно-силовые (АСМ) — для анализа поверхностей на наноуровне.

Развитие микроскопических технологий продолжается. Новейшие микроскопы (например, конфокальные и атомносиловые) способны формировать 3D-модели изучаемых объектов и обеспечивают высокое разрешение — вплоть до нанометрового диапазона.

Из чего состоит микроскоп

Оптический (световой) микроскоп — это научно-лабораторный инструмент для увеличения и изучения микропрепаратов с помощью видимого света. Его конструкция делится на две основные части: механическую и оптическую.

Механическая часть обеспечивает устойчивость, перемещение и фиксацию. К механическим элементам относятся:

штатив — несущая конструкция, объединяющая все компоненты. Гарантирует устойчивость прибора и правильное взаимное расположение узлов;

револьверное устройство — механизм для быстрой смены объективов. Фиксирует их в нужном положении и обеспечивает центровку оптической оси;

предметный столик с препаратодержателем (зажимами) — платформа для размещения изучаемого препарата. Оснащен препаратоводителем, позволяет перемещать образец по горизонтали для поиска нужной области;

коаксиальные механизмы с ручками регулировки — фокусировочный узел, включающий грубую и точную настройку. Макровинт служит для предварительной фокусировки, микровинт — для тонкой подстройки четкости изображения.

Оптическая часть предназначена для формирования и освещения изображения. Элементы этой системы микроскопа:

окуляр — деталь, через которую пользователь наблюдает изображение. Увеличивает изображение обычно в 10–15 раз;

объектив — это часть оптики микроскопа, создающая первичное увеличенное изображение образца. Общее увеличение рассчитывается как произведение увеличений окуляра и объектива;

конденсор — оптическая система под предметным столиком. Собирает и направляет свет на образец, улучшая освещенность и контрастность;

диафрагма — важный элемент оптики микроскопа. Она регулирует диаметр светового пучка, благодаря чему можно настраивать интенсивность освещения и контролировать глубину резкости изображения;

осветительная система, включающая источники освещения: в современных микроскопах — галогенные лампы (обеспечивают стабильную подсветку), в классических моделях — зеркало для микроскопа (отражает внешний свет).

Взаимодействие механики и оптики позволяет получать четкое увеличенное изображение микрообъектов. Рабочее расстояние (промежуток между объективом и препаратом) подбирается в зависимости от увеличения — это критически важно для корректного наблюдения.

Как работать с микроскопом

Для работы с обычным микроскопом сначала разместите образец на предметном столике и надежно зафиксируйте его. Затем настройте освещение. В зависимости от модели микроскопа используйте разные источники освещения — от простого зеркала, отражающего внешний свет, до встроенных галогеновых ламп или светодиода.

С помощью зеркала или подсветки направьте свет на образец. Это обеспечит хорошую видимость деталей микромира. Отрегулируйте интенсивность света, управляя диафрагмой — она контролирует ширину светового пучка и помогает добиться оптимального контраста и четкости.

Наконец, посмотрите в окуляры и начните фокусировку. Сначала используйте грубую настройку для приблизительного изображения, затем — тонкую, чтобы детально рассмотреть объект. Постепенно увеличивайте кратность, если это предусмотрено конструкцией микроскопа, и следите за качеством освещения на каждом этапе.

Заключение

Изучение устройства микроскопа — первый шаг к познанию микромира. Правильная работа с оптикой, точная настройка диафрагмы и надежная подсветка гарантируют четкость и детализацию. Освоив эти основы, вы сможете детально изучать самые мелкие объекты.