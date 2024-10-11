Сегодня Хэллоуин отмечают во многих разных странах. Праздник давно уже утратил связи с какой-либо религией. Он сильно коммерциализирован и в основном сводится к карнавальным костюмам, интерьерным украшениям, застольям и вечеринкам, оформленным в четко определенном стиле: призраки, монстры, ожившие мертвецы, вампиры — чем страшнее, тем лучше.
История возникновения праздника Хэллоуин
Осенний праздник зародился несколько тысяч лет тому назад. Он произошел от кельтского новогоднего празднества Самайн (Samhain) — может также произноситься как «сауин». В Кельтском календаре этот день считался окончанием сбора урожая и приходом зимы, то есть «темной половины года».
Согласно кельтским языческим верованиям, во время Самайна завеса, разделяющая мир живых и мир мертвых, истончается. Духи могут свободно бродить по земле, устраивать шалости и даже мстить своим обидчикам. Встреча с духами никогда не сулит ничего хорошего. Чтобы не привлекать их внимания, люди мазали лица пеплом. Для дружелюбных духов умерших родственников выставлялось небольшое подношение на случай, если они решат заглянуть в родной дом. Так зародилась традиция носить маски на Хэллоуин и готовить угощения.
В VIII веке н. э. христианские церкви на Британских островах начали отмечать День всех мучеников и святых 1 ноября. Довольно быстро эта традиция распространилась на все католические церкви. 2 ноября стало Днем поминовения душ умерших.
Католическая церковь стремилась вытеснить или поглотить языческие традиции, которым простой народ продолжал упорно следовать. Так, день накануне Дня Всех Святых (All Saints’ Day) был назван Днем всех мощей/святых (All Hallows’ Day). Вечер этого дня, когда начинался маскарад, стал называться All Hallows’ Eve. Затем все слова слились в одно, и получился вечер всех святых Halloween, и люди стали отмечать Хэллоуин, не опасаясь гнева церкви.
В День Всех Святых — Хэллоуин — празднующие теперь не просто покрывали лица пеплом, а наряжались ангелами и демонами. Кроме того, появилась традиция ходить по домам и просить «пирожок для души», чтобы помолиться за умерших.
Приметы на Хэллоуин
День Всех Святых породил множество примет. Вот несколько самых ярких:
- Чтобы злые духи не пробрались в дом, нужно на Хэллоуин еще до захода солнца обойти дом три раза задом наперед и против часовой стрелки. Также можно у порога закопать кости какого-нибудь животного или его изображение.
- Люди, родившиеся в Хэллоуин, могут видеть разных призраков и даже общаться с ними.
- Выйдите ночью на перекресток и вслушайтесь в вой ветра — так вы узнаете о самом важном событии, которое произойдет с вами в следующем году.
- Не убивайте пауков на Хэллоуин. Пауком может оказаться дух умершего родственника, который зашел к вам в гости на вечер всех святых.
- Если на Хэллоуин поймать улитку, посадить ее на плоское блюдо и внимательно присмотреться к выделяемой улиткой слизи, то можно увидеть первую букву имени своего суженого.
- Чтобы пригласить духов разделить с вами праздничный хэллоуинский ужин, нужно есть в абсолютном молчании. Нельзя переговариваться даже шепотом.
- Очистите яблоко от кожуры, срезая ее тонкой лентой. Тот из гостей, у кого получится самая длинная лента, проживет дольше всех. Бросьте срезанную кожуру через плечо. Если упавшая на пол кожура образует какую-то букву, то с этой буквы будет начинаться имя вашего будущего мужа / будущей жены.
- Если на Хэллоуин дом три раза облетели летучие мыши, значит, в этом доме скоро кто-нибудь умрет.
- Если летучие мыши влетели в дом, значит, вы окружены призраками.
- Чтобы увидеть во сне своего будущего мужа, девушка в хэллоуинскую ночь должна положить под подушку веточку розмарина и серебряный шестипенсовик.
В каких странах празднуют Хэллоуин: США и Канада
Традицию праздновать Хэллоуин в США и Канаду завезли ирландские иммигранты. В XIX веке праздник стал приобретать популярность. Все больше и больше людей украшали свои дома резными тыквами, а дети с восторгом стучались к соседям, требуя лакомств.
В середине ХХ века Хэллоуин был коммерциализирован. Специально для праздника стали массово производиться всевозможные интерьерные украшения (гирлянды, свечи, светильники, настенные панно) и карнавальные костюмы для детей и взрослых.
Праздновать стали с размахом. Одного вечера для праздника было уже недостаточно. В последние десятилетия хэллоуинский декор в городах появляется уже в первых числах октября. В честь Хэллоуина проводятся грандиозные парады, устраиваются вечеринки. Многие люди устанавливают на лужайках перед домами большие композиции с рычащими монстрами и светящимися призраками.
Карнавальные наряды пользуются бешеным спросом. С наступлением Дня Всех Святых не только дети и студенты приходят на занятия в костюмах, но даже взрослые отправляются на работу, нарядившись монстрами или любимыми персонажами.
Великобритания, Шотландия и Ирландия
В этих странах празднование проходит несколько сдержаннее, чем в США. Украшений немного — лишь несколько резных тыкв и черная пластиковая паутина на окне. Большинство домов вообще не украшается. Из-за довольно низкого спроса отдел с товарами для Хэллоуина появляется не в каждом супермаркете.
Празднование не растягивается на месяц, как в США. В ближайшие к 31 октября выходные устраивается несколько вечеринок в клубах. Зато в Великобритании, Шотландии и Ирландии 5 ноября проводится Ночь костров, так же известная как Ночь Гая Фокса. Исторически с Хэллоуином она связи не имеет, но сегодня многие считают ее продолжением праздничных мероприятий Дня Всех Святых.
Германия
Опросы показывают, что около 48% немцев прохладно относятся к празднованию Хэллоуина. Продажи праздничных аксессуаров невелики. В карнавальные костюмы почти никто не наряжается. Сладости детям, которые ходят от двери к двери, раздают неохотно, половина домов вообще не открывает двери на стук.
Несмотря на отсутствие массовости, праздничных тематических мероприятий в Германии проводится довольно много. Вечеринки и фестиваль ужасов устраиваются в замке Франкенштейна, в Movie Park. В Людвигсбурге можно посетить Фестиваль тыквы, в Боттропе желающих пощекотать себе нервы приглашают прогуляться по Лабиринту ужасов Grusellabyrinth.
Франция
Французы предпочитают праздновать Хэллоуин по-своему. Основные мероприятия проводятся не 31 октября, как в США, а 1 ноября. Американские традиции при этом подчеркнуто игнорируются, хотя хэллоуинские товары в некоторых супермаркетах все же продаются. Многие бары даже устраивают конкурсы маскарадных костюмов на тему монстров и вампиров.
В парижском Диснейленде фестиваль Хэллоуина проходит каждый год в соответствии с американскими традициями: множество жутких украшений, гостей приветствуют всевозможные злодеи из знаменитых фильмов и мультфильмов.
Япония
Католиков в Японии меньше 1% населения. Но празднование Хэллоуина здесь очень популярно. В октябре проводится множество тематических вечеринок и концертов. Уличные костюмированные шествия собирают десятки тысяч зрителей. Но традиции trick-or-treat (сладость или гадость) никто не придерживается, и дети сладостей не выпрашивают.
Бельгия
В крупных городах, таких как Брюссель или Льеж, Хэллоуин празднуют с почти американским размахом. Проводятся богатые карнавалы с привидениями, вампирами, гигантскими пауками и множеством тыкв.
Магазины и бары обильно украшают жуткими гирляндами из черепов. Повсюду можно встретить бутафорскую паутину и фонари из тыкв «Jack-o’-lantern». Торты, шоколад, салаты оформляются в кладбищенском стиле.
Ночью в память об усопших зажигается множество свечей — это национальная бельгийская традиция.
Мексика
В Мексике Хэллоуин практически совпадает с национальным праздником Día de los Muertos (День Мертвых). Главные мероприятия проходят 1 и 2 ноября, но дети выпрашивают сладости на протяжении почти целой недели. При этом они произносят не «trick-or-treat», а «Me da mi calaverita?» (Не дадите ли мне мой маленький череп?). Эта традиция называется calaverita (маленький череп). Главной сладостью, которую получают дети, становится сахарный или шоколадный череп.
Día de los Muertos отмечается возведением алтарей (офрендас), украшением могил родственников, танцами, музыкой и маскарадом с характерными масками смерти.
Мексиканцы ревностно соблюдают свои собственные традиции. Попытки наводнить День Мертвых американскими хэллоуинскими товарами встречают резкое осуждение. Но коммерсанты не сдаются, поэтому на парадах и вечеринках в честь Día de los Muertos все чаще встречаются костюмы голливудских персонажей, а на кладбищенских офрендас появляются фонари-тыквы и другие типично хэллоуинские украшения.
Китай
Хэллоуин довольно популярен у китайской молодежи, но традиция «trick-or-treat» не соблюдается. В крупных городах проводятся костюмированные вечеринки. Самые популярные образы у китайских поклонников Дня Всех Святых: пираты, ведьмы, призраки, вампиры.
Россия
В РФ этот праздник приживается с большим трудом. Основные мероприятия проводятся в Москве и Санкт-Петербурге. Празднование идет по американскому расписанию и с соблюдением американских традиций. В последних числах октября многие клубы устраивают тематические вечеринки.
Традиции Хэллоуина
Резьба по тыкве — одна из самых характерных традиций. Она произошла от кельтского обычая вырезать на репе разные страшные рожицы, отпугивающие злых духов. В США ирландские иммигранты постепенно заменили маленькую невзрачную репу на большую яркую тыкву.
В 20-х годах ХХ века резной тыквенный фонарь по имени Джек, установленный на крыльце, стал считаться символом того, что хозяева отмечают праздник и согласны дать детям, кто будет стучаться к ним в дом, сладостей.
Выпрашивание сладостей и угощений. В США древнеанглийская традиция выпрашивать «пирожок для души» в обмен на молитву за усопших трансформировалась в «trick-or-treat» (пакость-или-угощение). Дети стучатся в дома и произносят эту фразу. Хозяин дома должен дать им сладостей или других угощений или мелких денег. Если он этого не сделает, то дети как-нибудь напакостят вокруг дома.
В первой половине ХХ века детей в основном угощали фруктами, карамелизированными яблоками, засахаренной кукурузой или давали им мелочь. С развитием кондитерского производства конфеты почти полностью вытеснили эти традиционные сладости.
Страшные маскарадные костюмы. В далеком прошлом считалось, что устрашающие маски помогают отпугивать злых духов. В ХХ веке маскарад приобрел более широкую тематику. Многие наряды изображают героев популярных фильмов и мультфильмов.
Отношение к празднику в России
По данным опросов только около 3% россиян празднуют Хэллоуин. Многие резко отрицательно относятся к традиционной хэллоуинской атрибутике (черепа, монстры, пауки, летучие мыши, могилы), считая ее мракобесием.
Российские религиозные деятели тоже осуждают празднование Хэллоуина в его коммерциализированном виде.
Но, несмотря на неодобрительное отношение общественности, желающим праздновать никто не мешает. В супермаркетах даже оборудуются небольшие тематические отделы, где можно купить украшения и костюмы.
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