16 октября 2026 года заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил перенести начало занятий с 8:00 на 9:00 там, где школьники идут на уроки в темноте. Идея касается прежде всего времени года с поздним рассветом и остаётся инициативой. По состоянию на 19 ноября 2026 года «Дом Знаний» разбирает, почему в обсуждении появилась цифра 9:00 и каким расписанием родителям руководствоваться сейчас.

Откуда взялось предложение

В октябре Владислав Гриб предложил сдвинуть начало занятий на час в школах, где первый урок стоит на 8:00. Причина — утренняя дорога в темноте. В качестве возможного периода он назвал время между осенними и весенними каникулами. Смысл инициативы в том, чтобы учитывать местные условия, при которых ученики добираются до школы ещё до рассвета.

Предложение обсудили публично. Пока семье следует ориентироваться на расписание своего класса. Даже в одной школе время первого урока может отличаться у классов, которые занимаются в разные смены.

Что требуется учесть при переносе

Сдвиг начала на час при сохранении длительности уроков и перемен сдвигает и конец занятий. Если в здании учатся в две смены, школе придётся проверить, как изменение первой смены скажется на второй. В местах, где детей возит школьный автобус, потребуется согласовать время рейсов.

Для семьи имеет значение вся цепочка. Утреннее окно может стать удобнее для дороги, а после уроков изменится время обеда, кружков и возвращения домой. Если школа обсуждает новый график, у администрации можно попросить расписание обеих смен и уточнить, как оно сочетается с подвозом и внеурочными занятиями.

Часто задаваемые вопросы

1. Когда все школы перейдут на уроки с 9 утра?

Единой даты перехода нет. Публичное предложение само по себе не меняет школьные расписания.

2. Может ли школа уже сейчас поставить первый урок на 9:00?

Действующие санитарные правила разрешают начинать учебные занятия с 8:00. Время 9:00 соответствует этой норме. Конкретное время зависит от расписания школы, сменности и других требований к организации занятий.

3. Где проверить, изменилось ли расписание моего класса?

Посмотрите электронный дневник и официальные объявления школы. Если время различается в разных источниках, уточните актуальное расписание у классного руководителя или администрации.

Источники

Интервью Владислава Гриба РИА Новости — https://ria.ru/20261016/shkola-2124824812.html

Роспотребнадзор о санитарных требованиях к новому учебному году — https://www.41.rospotrebnadzor.ru/content/podgotovka-obshcheobrazovatelnyh-organizaciy-k-novomu-uchebnomu-godu-trebovaniya-sanitarnogo

СП 2.4.2.4283-26, подпункт 15 пункта 27 — https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202606020083