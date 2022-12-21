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Новости "Дома Знаний"

Наши ученики побеждают!

Екатерина Магомедова

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Мы часто говорим о том, что спорт учёбе не помеха! И это доказывают наши ученики. Онлайн-школа действительно помогает не только получать качественные знания, но и достигать успехи в спорте. У нас есть пример. 
Саад Джангишиев, ученик третьего класса онлайн-школы “Дом Знаний”, занял первое место в соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках Всероссийского фестиваля “Лига гимнастики”, организованных Федерацией спортивной гимнастики России, в г.Москве, и в рамках Первенства Кабардино-Балкарской Республики в г.Нальчике. 
Саад замечательный ученик и будущий профессиональный гимнаст, который отлично сочетает успехи в учебе и в спорте. Поздравляем Саада, желаем не останавливаться на достигнутом и достигать новые высоты! 

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Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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