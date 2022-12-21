Наши ученики побеждают!

Мы часто говорим о том, что

! И это доказывают наши ученики. Онлайн-школа действительно помогает не только получать качественные знания, но и достигать успехи в спорте. У нас есть пример.

Саад Джангишиев, ученик третьего класса онлайн-школы “Дом Знаний”, занял первое место в соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках Всероссийского фестиваля “Лига гимнастики”, организованных Федерацией спортивной гимнастики России, в г.Москве, и в рамках Первенства Кабардино-Балкарской Республики в г.Нальчике.

Саад замечательный ученик и будущий профессиональный гимнаст, который отлично сочетает успехи в учебе и в спорте. Поздравляем Саада, желаем не останавливаться на достигнутом и достигать новые высоты!