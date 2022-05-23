Зачем нужны увлечения? Ищем увлечения по душе

Любое хобби — это занятие, отличное от наших повседневных рутинных дел, к которым привык наш мозг. Наш мозг очень любит оптимизировать и автоматизировать то, с чем он работает каждый день, любое новое занятие на него воздействует как импульс взбодриться.

Молодость и эффективность нашего мозга зависит от нейропластичности — его способности создавать новые нейронные связи. Выстроить связи помогают непривычные занятия, так как в это время мозг активно включается в работу.



Хобби помогает переключить и перенастроить мозг: работая длительное время, мы перестаём находить оптимальные решения и начинаем упускать возможности. Чтобы преодолеть это состояние, необходимо заняться чем-то абсолютно другим — мозг, увлечённо работая над совершенно новой задачей, спустя время находит решение и для задачи, которая казалась тупиком.

С точки зрения психологической науки, одна из базовых потребностей личности, без которой она не может быть счастливой, — потребность в признании и самореализации. Человек, увлечённый каким-либо хобби, находит новый круг общения, где он будет ценен, а также может получить признание своих талантов. Позитивное подкрепление успеха даёт нам импульс стремиться к большему.

Как найти хобби по душе?

Чтобы найти хобби по душе, очень важно прислушаться к себе, к своим желаниям, внимательно понаблюдать за своими мыслями и действиями. У каждого из нас есть что-то, что приносит нам радость и от чего мы чувствуем себя лучше.

Все хобби условно можно подразделить на ​​​​​две большие группы: активные и пассивные.

Активные хобби, как правило, включают те, что требуют от нас выйти на улицу. Это хобби, связанные с движением. Условно их можно разделить ещё на несколько групп.

Спортивные хобби

Езда на велосипеде, спортивные командные игры — всё то, что так или иначе связано со спортом. Такие хобби помогают нашему мозгу активно насыщаться кислородом, развивают ловкость, координацию, уверенность в своём теле.

Окружающая среда

Рыбалка, ботаника, собирательство грибов, походы, альпинизм, путешествия, археология, садоводство. Такие увлечения расширяют кругозор, развивают внимательность, эмпатию к окружающему миру.

Каждое такое занятие несёт в себе множество новых открытий вокруг, а значит, обеспечит активную работу мозга.

Игровые и социальные хобби

Сюда можно отнести хобби, связанные с театральной деятельностью: танцы, пение, дискуссионные клубы, стендап.

Эти хобби помогут развить уверенность в себе, приобрести навык публичных выступлений, развить эмоциональный интеллект и эмпатию.

Пассивные хобби — это спокойные виды деятельности, которые зачастую не требуют выхода на улицу, ими можно заниматься дома. В них также можно выделить несколько групп:

Рукоделие

Сюда отнесём все виды хобби, связанные с ручным трудом, создание предметов быта и обихода: вязание, шитьё, вышивка, плотничество, выжигание, кулинария. Такие хобби развивают мелкую моторику, художественный вкус, они отлично помогают преодолеть стресс, если ваша деятельность связана с высокой активностью.

Технические виды деятельности

Конструирование, робототехника, моделизм, пазлы.

Такие виды хобби развивают логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, дают навык работы с электрическим инструментом и микросхемами, дают знания о том, как устроен электронный мир вокруг нас.

Художественные виды деятельности

Рисование, лепка, скульптурирование, оригами, фотография. Эти виды деятельности отлично помогут развить художественный вкус, эмоциональный интеллект, понимание о цвете и форме, пространственное мышление.

Компьютерное творчество и книги

Сюда можно отнести программирование, мультипликацию, блогинг, поэзию, чтение книг.

Такие занятия позволяют развивать коммуникативные навыки и воображение.

При выборе хобби следует, прежде всего, опираться на наши эмоции. Если при мысли об этом занятии в душе разгорается радостное нетерпение, а в глазах прыгают искорки — надо пробовать.

Можно использовать метод от противного — отбросьте те варианты, которые точно не нравятся.

Вторым важным фактором для выбора хобби должно стать то, что выбранная деятельность должна быть новой для, то есть давать мозгу совершенно незнакомые задачи.