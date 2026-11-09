Сегодня подростки проводят в интернете значительную часть свободного времени. Здесь они общаются, знакомятся, играют, делятся переживаниями и находят единомышленников. Но за обычной перепиской иногда может скрываться человек, который намеренно пытается завоевать доверие ребёнка и втянуть его в преступную деятельность.

Причём начинается всё далеко не всегда с угроз. Незнакомец может представиться ровесником, предложить дружбу, поддержать в трудную минуту или пообещать лёгкий заработок. И подросток не сразу понимает, что его используют.

Разберёмся, как работают вербовщики в интернете, на какие изменения в поведении ребёнка стоит обратить внимание родителям и что делать, если опасное общение уже началось.

Почему подростки становятся уязвимыми в интернете

В подростковом возрасте особенно важно чувствовать себя принятым и понятым. Ребёнок постепенно становится самостоятельнее, ищет своё место среди сверстников и не всегда готов обсуждать переживания с родителями.

После ссоры с друзьями или конфликта дома ему бывает проще написать незнакомому человеку в интернете, чем рассказать о проблеме близким.

Именно этим могут воспользоваться злоумышленники. Они внимательно слушают, проявляют интерес, делают комплименты и создают ощущение, что наконец-то появился человек, который действительно понимает.

Однако важно помнить: сам по себе интерес к интернету, желание уединиться или общение с новыми людьми не означают, что подросток находится в опасности. Насторожить должно сочетание нескольких признаков, особенно если кто-то начинает требовать от ребёнка секретности, денег или выполнения подозрительных поручений.

Опасные знакомства в Telegram: что известно о «Дайвинчике»

В октябре 2026 года ФСБ России сообщила о случаях вовлечения молодых людей в преступную деятельность через популярный сервис знакомств «Дайвинчик/Leo» в Telegram.

По данным ведомства, с июля 2025 года в различных регионах России были задержаны 56 человек в возрасте от 12 до 24 лет, пользовавшихся этим сервисом. ФСБ связала эти случаи с психологическим воздействием и вовлечением в противоправные действия, включая поджоги объектов инфраструктуры.

Это не означает, что все пользователи сервиса сталкиваются с вербовкой. Опасность заключается в том, что злоумышленники могут использовать привычные подросткам площадки для знакомств и общения.

Схема нередко начинается с обычной переписки. Человек проявляет симпатию, интересуется жизнью подростка, постепенно становится для него значимым собеседником. Затем появляются необычные просьбы, предложения заработать или требования выполнить определённое действие.

Иногда вместо дружелюбного общения начинаются угрозы и шантаж. Подростка убеждают, что он уже нарушил закон, что его близким грозит опасность или что отказаться от поручения теперь невозможно.

Именно поэтому ребёнку важно заранее объяснить: даже если незнакомец знает его личные данные, угрожает или представляется сотрудником государственных органов, не нужно выполнять его требования. Нужно обратиться к взрослому, которому он доверяет.

Как вербовщики завоёвывают доверие

Чаще всего вовлечение происходит постепенно.

Сначала новый знакомый может интересоваться учёбой, увлечениями и проблемами подростка. Иногда предлагает помощь или обещает деньги за несложную работу.

Позже общение переводится в закрытый чат, а собеседник начинает просить никому не рассказывать об их переписке.

Следующий этап — давление. Подростку могут предложить передать деньги, забрать чужую посылку, повредить имущество или выполнить другое опасное поручение. При отказе начинаются угрозы.

В такой ситуации ребёнок может испытывать страх, стыд и растерянность. Он боится признаться родителям, потому что уверен: его накажут, отберут телефон или обвинят в случившемся.

Поэтому одна из главных задач взрослых — сделать так, чтобы подросток не боялся просить помощи, даже если уже совершил ошибку.

Какие изменения в поведении ребёнка должны насторожить

Не каждый подросток готов рассказывать родителям обо всех своих друзьях и переписках. Желание иметь личное пространство в этом возрасте совершенно естественно.

Но некоторые изменения действительно заслуживают внимания:

Ребёнок стал заметно тревожнее, замкнулся, плохо спит или боится входящих сообщений.

У него появились новые знакомые, о которых он ничего не хочет рассказывать, и одновременно возникла непривычная скрытность.

Подросток неожиданно получил деньги, подарки или начал выполнять непонятные поручения.

Кто-то требует от него сохранять общение в тайне, угрожает или шантажирует.

Ребёнок проявляет интерес к опасным действиям, оправдывает насилие или рассказывает о заданиях от неизвестных людей.

Важно оценивать ситуацию целиком. Например, закрытая переписка или установка нового мессенджера сами по себе не свидетельствуют о вербовке.

Вместо того чтобы сразу проверять телефон и требовать объяснений, лучше начать со спокойного разговора.

Какая ответственность грозит несовершеннолетним

Некоторые подростки ошибочно считают, что до 18 лет серьёзной ответственности за противоправные действия не будет.

На самом деле в России общая уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за ряд тяжких преступлений — уже с 14.

В частности, с 14 лет предусмотрена ответственность за террористический акт (статья 205 УК РФ), диверсию (статья 281 УК РФ) и отдельные случаи умышленного уничтожения или повреждения имущества при отягчающих обстоятельствах (часть 2 статьи 167 УК РФ).

При этом обещание денег, чужие указания или убеждение, что поручение было просто игрой, не делают опасное действие законным. Обстоятельства произошедшего, включая обман, угрозы и принуждение, должны оцениваться индивидуально.

Родителям тоже стоит знать о своей ответственности. Статья 5.35 КоАП РФ предусматривает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. А статья 156 УК РФ касается случаев неисполнения обязанностей по воспитанию, соединённого с жестоким обращением.

Но сам факт того, что подросток столкнулся с вербовщиком, не означает автоматической ответственности родителей.

Как защитить ребёнка, не превращая дом в место постоянного контроля

Первое желание родителей, узнавших об опасностях интернета, — запретить подростку пользоваться мессенджерами и социальными сетями.

Однако одними запретами проблему не решить. Если ребёнок уверен, что за любую ошибку его будут ругать, в трудной ситуации он может предпочесть промолчать.

Гораздо полезнее регулярно интересоваться его онлайн-жизнью. Спрашивать, во что он играет, какие видео смотрит, с кем общается, что ему нравится и что вызывает неприятные чувства.

Необязательно превращать каждый такой разговор в лекцию о безопасности. Иногда достаточно искреннего интереса.

Полезно также вместе настроить приватность в социальных сетях и мессенджерах, ограничить сообщения и приглашения от незнакомцев, обсудить правила передачи личных данных.

Для младших детей можно использовать Family Link, экранное время Apple или другие инструменты родительского контроля. С подростками лучше договариваться о разумных правилах совместно.

И обязательно объясните ребёнку три вещи:

Незнакомым людям в интернете нельзя передавать личные данные, фотографии документов и сведения о семье. Предложения быстро заработать на тайных поручениях — серьёзный повод насторожиться. Если кто-то угрожает, шантажирует или заставляет сделать что-то против воли, нужно сразу рассказать взрослому.

Что делать, если ребёнка уже пытаются завербовать

Представьте, что подросток признался: незнакомец угрожает ему и требует выполнить опасное задание.

В такой момент особенно важно не сорваться на крик. Для ребёнка признание могло потребовать огромной смелости.

Сначала выслушайте его и постарайтесь понять, что произошло. Объясните, что он правильно поступил, обратившись за помощью.

Не удаляйте переписку: сообщения, имена пользователей, номера телефонов и другие сведения могут пригодиться правоохранительным органам. По возможности сохраните скриншоты.

Не вступайте самостоятельно в конфликт с предполагаемым вербовщиком и не пытайтесь выполнять его требования.

При угрозах, попытке вовлечения в преступление или подготовке опасных действий обратитесь в полицию. Если существует непосредственная опасность, звоните 112.

Если подросток уже выполнил противоправное поручение, важно также получить квалифицированную юридическую помощь.

После пережитого давления ребёнку может потребоваться поддержка психолога. Страх, чувство вины и тревога не всегда проходят сразу после прекращения опасного общения.

Куда обращаться за помощью

Если ситуация вызывает тревогу, не нужно оставаться с ней один на один.

Детский телефон доверия: 8-800-2000-122 или короткий номер 124 с мобильного телефона. Здесь дети и родители могут получить бесплатную психологическую помощь.

Полиция: 102.

Единый номер экстренных служб: 112.

ФСБ России: fsb.ru — официальный сайт ведомства, где можно найти информацию о порядке обращения.

Также за поддержкой можно обратиться к школьному психологу, социальному педагогу или в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства.

Главное, что должен знать каждый родитель

Интернет давно стал частью жизни детей, и полностью оградить их от всех рисков невозможно. Но можно научить подростка замечать опасные ситуации и вовремя обращаться за помощью.

Для этого не нужны ежедневные проверки телефона или бесконечные запреты. Гораздо важнее сохранять контакт с ребёнком, интересоваться его переживаниями и спокойно обсуждать даже самые неудобные темы.

В онлайн-школе «Дом Знаний» мы понимаем, насколько важны для ребёнка не только знания, но и психологическая поддержка. Поэтому в образовательном процессе большое внимание уделяется общению с педагогами, тьюторами и психологами.

Самое важное, что может дать родитель своему ребёнку, — уверенность в том, что дома его выслушают и помогут, даже если он совершил ошибку. Именно такое доверие нередко помогает вовремя остановить опасную ситуацию.