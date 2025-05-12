Лето – это время свободы, солнца и беззаботного веселья! Но как отвлечь детей от гаджетов и сделать их отдых по-настоящему активным и запоминающимся? Мы собрали 13 классных летних игр для школьников, которые подойдут для двора, пикника или лагеря.

13 весёлых летних игр для школьников: во дворе, на природе и в лагере

1. Классики на асфальте

Старая добрая игра, которая никогда не надоедает! Нарисуйте мелом клетки с цифрами и прыгайте по ним, кидая камешек. Отличная тренировка координации и ловкости.

2. Водяной бой с губками

Разрежьте губки для мытья посуды на несколько частей, намочите их в воде – и готово! Дети обожают бросаться мокрыми губками, а убирать потом намного проще, чем после водных пистолетов.

3. Охота за сокровищами

Спрячьте во дворе или в парке "клады" (мелкие игрушки, наклейки, сладости) и составьте карту с подсказками. Можно устроить квест с загадками – это развивает логику и командный дух.

4. Твистер на траве

Если нет готового поля, сделайте его сами! Нарисуйте круги спрей-краской или выложите из цветных бумажных тарелок. Веселье и гибкость гарантированы!

5. Гигантские мыльные пузыри

Смешайте воду, средство для мытья посуды и немного глицерина, сделайте "кольцо" из проволоки – и пускайте огромные пузыри! Дети будут в восторге.

6. Игра "Выше ноги от земли"

По команде ведущего игроки должны быстро забраться на любую возвышенность (лавочку, камень, бревно), чтобы их не коснулся водящий. Просто, но очень азартно!

7. Мелки-невидимки

Нарисуйте на асфальте узоры белым восковым мелком, а потом предложите детям раскрасить поверхность акварелью. Рисунки проявятся, как по волшебству!

8. Эстафета с мячом

Разделите детей на команды и придумайте весёлые задания: пронести мяч между коленями, перекатить головой, передать за спиной. Побеждает самый ловкий!

9. Теннис с воздушными шарами

Вместо мяча – воздушный шарик, вместо ракеток – картонки или пластиковые тарелки. Мягко, безопасно и очень смешно!

10. Фрисби с кольцами

Если обычный летающий диск надоел, замените его мягкими кольцами (можно сделать из ткани или купить готовые). Задача – поймать кольцо на руку или палку.

11. Игра "Море волнуется раз..."

Классика жанра! Ведущий говорит: "Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три – морская фигура на месте замри!" Игроки замирают в забавных позах.

12. Боулинг из пластиковых бутылок

Наполните бутылки водой или песком, расставьте их и катите мяч. Кто собьёт больше – тот победил!

13. Ночной квест с фонариками