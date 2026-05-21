Чем ближе экзамен, тем сильнее проявляется тревога — руки ледяные, в животе какой-то ком, и единственное, что ты помнишь из правила Лопиталя — это странное имя «Лопиталь». Твой организм не сломался. Он просто пытается тебя спасти.

Мы не будем говорить: «Возьми себя в руки! Все проходят через это!». Потому что, когда тебе реально страшно, эти советы бесят. Вместо этого расскажем, откуда берётся тревога перед ОГЭ и ЕГЭ, почему она на самом деле не враг, и что говорят исследования.

##Как устроен механизм тревоги: внутренний пожарный, который слегка перестарался Представь, что твой мозг — это очень ответственный охранник. Он сидит в «амигдале» (миндалевидном теле) и круглосуточно сканирует горизонт: не угрожает ли что твоей жизни. И когда он видит тигра — всё супер: сердце стучит, кровь отливает от желудка к мышцам, внимание сужается до одной точки «беги или дерись».

А теперь внимание. Для твоего древнего мозга экзамен = тигр. Потому что угроза социальная (стыд, провал, расстройство родителей) для нашей психики ощущается так же реально, как угроза физическая.

###Вот что происходит у тебя внутри в момент, когда ты боишься экзамена»:

Гипоталамус даёт сигнал тревоги.

Гипофиз выбрасывает АКТГ.

Надпочечники орут: «ААА, КОРТИЗОЛ И АДРЕНАЛИН В КРОВЬ!»

Результат: ладони потеют, сердце колотится, в голове — вакуум.

Ирония в том, что этот механизм создан, чтобы ты бежал быстрее и соображал резче. Но на экзамене он работает наоборот: вместо того чтобы вспомнить формулу, ты вспоминаешь, как страшно было на уроке алгебры в седьмом классе.

##Что говорят исследования: тревога крадёт память — и это не твоя вина Самое важное, что нужно должен знать: страх перед экзаменом — не признак слабости. Это объективно работающий механизм, который мешает тебе показать реальный уровень знаний.

###Вот реальные данные, которые стоит запомнить (потому что они снимают чувство вины):

Исследование 1: тревога "съедает" оперативную память Группа учёных во главе с М. Балдассаре (2017) проводила эксперимент: одной группе студентов сказали «это просто тренировка», другой — «от результата зависит ваша будущая стипендия». Во второй группе продуктивность рабочей памяти упала на 20–30% только из-за инструкции. То есть знания были те же, а цифры — разные. Вывод: тревога отключает «рабочий стол» вашего мозга.

Исследование 2: это касается всех, даже отличников В мета-анализе (объединении 200+ исследований) 2020 года выяснили: связь между тревогой и результатами экзамена универсальна. Причём у хорошо подготовленных учеников падение результата может быть даже больше — потому что они сильнее боятся не оправдать ожиданий.

Исследование 3: тело помнит стресс родителей Одно из самых удивительных. Учёные измеряли уровень кортизола у детей за несколько дней до государственных экзаменов в Великобритании. Оказалось, что он совпадает с уровнем тревоги их родителей. Даже если мама говорит «не переживай», её невербальные сигналы (взгляд, интонация) запускают тот же механизм у тебя.

Почему попытки «успокоиться» обычно не работают Классическая ошибка: когда мы чувствуем тревогу, мы говорим себе: «Стоп, не бойся, это глупо, возьми себя в руки». Что делает мозг? Он слышит «БОЙСЯ» — и усиливает тревогу, потому что в слове «не бойся» главное слово «бойся». Это называется «парадокс белого медведя» (попробуй не думать о белом медведе — и через минуту ты видишь его внутренним взором).

Кроме того, подавление эмоций требует энергии. Энергии, которая нужна тебе, чтобы решить 12-е задание по русскому или 23-е по профильной математике. Поэтому фраза «перестань паниковать» — это как сказать человеку в горящем доме «перестань обращать внимание на огонь».

##Что реально помогает

**1. Назови тревогу ** Скажи вслух или про себя: «Это не конец света. Это просто активация симпатической нервной системы. Мой организм думает, что меня ест саблезубый кот, но на самом деле — просто тест». Звучит глупо? А ты попробуй. Нейробиологи называют это «аффективной маркировкой»: когда ты называешь эмоцию, активность миндалевидного тела снижается буквально через 30 секунд.

2. Техника «пять, четыре, три, два, один» Назови:

5 вещей, которые ты видишь (ручка, край парты, лампа, часы, пятно на стене).

4 вещи, которые ты чувствуешь кожей (спинка стула, одежда, прохлада воздуха, пол под ногами).

3 звука, которые слышишь (шум кондиционера, дыхание соседа, шаги).

2 запаха (кофе, бумага).

1 вкус.

Это возвращает человека в реальность из мира сомнений и страха.

3. Записывание страхов на бумаге Исследование 2011 года (Бейлок и коллеги): студентов перед важным экзаменом попросили 10 минут писать всё, что их пугает. Результат — баллы выросли в среднем на 15–20% по сравнению с контрольной группой, которая просто сидела и ждала. Почему работает? Ты выгружаешь тревогу из рабочей памяти на внешний носитель (лист бумаги), и освобождается место для формул и дат.

4. Дыхание, но не квадратное, а двойной выдох Забудь про «вдох-задержка-выдох-задержка». Сделай проще: вдох носом (2 секунды), выдох ртом, но в два раза длиннее — 4 секунды. И так 5–6 раз. Это механически запускает парасимпатическую систему (отдых и переваривание). Сердце замедляется, мозг получает сигнал «тихо, отбой, хищник ушёл».

##Главное, что надо запомнить про волнение перед ЕГЭ и ОГЭ Ты не боишься экзамена, это твой мозг боится неизвестности. Он не знает, какой попадётся вариант, проснёшься ли ты вовремя, не зависнет ли ручка. А неизвестность для мозга — это потенциальная опасность.

Но вот что реально знает наука и подтверждают сотни тысяч выпускников: твои знания никуда не денутся. Они там, в долговременной памяти. Тревога просто перекрывает к ним доступ. Твоя задача не «выучить всё за ночь» (ты уже всё выучил). Твоя задача — успокоить тревогу.

Мы в онлайн-школе "Дом Знаний" помогаем ученикам не только приобрести знания, но и вместе с психологами справляемся с волнением и тревогой учеников перед экзаменами. Да так эффективно, что они сдают на баллы выше, чем рассчитывали!

И даже если ты упадёшь в обморок на экзамене, забудешь своё имя или напишешь не тот вариант — мир не рухнет. Правда. Через год ты будешь смеяться над этим в компании новых друзей. А пока просто дыши. У тебя всё получится!