У ребёнка появился воображаемый друг — что делать? Отвечает психолог «Дома Знаний» Сергей Алексашев Ваш малыш начал разговаривать с плюшевым мишкой, как с живым? Или упоминает «друга Тимку», которого никто, кроме него, не видит? Не спешите паниковать! Воображаемые спутники — частое явление в детском развитии. О том, как реагировать родителям и когда обращаться к специалисту, рассказывает психолог Сергей Алексашев.

Почему дети придумывают друзей? По словам Сергея, воображаемые персонажи появляются у 30–50% детей в возрасте 3–7 лет. Основные причины: Развитие фантазии. Ребёнок учится мыслить образами, создавать сценарии, примерять социальные роли.

Ребёнок учится мыслить образами, создавать сценарии, примерять социальные роли. Попытка справиться со стрессом. Переезд, рождение брата/сестры, адаптация к садику — вымышленный друг становится «защитником».

Переезд, рождение брата/сестры, адаптация к садику — вымышленный друг становится «защитником». Дефицит общения. Если малыш мало контактирует со сверстниками, он компенсирует это фантазиями.

Если малыш мало контактирует со сверстниками, он компенсирует это фантазиями. Тренировка эмоций. Через игру дети учатся выражать чувства: например, «злой дракончик» помогает прожить гнев. «Воображаемый друг — не патология, а инструмент познания мира. Важно наблюдать, как эта игра влияет на поведение ребёнка», — подчёркивает психолог.

Когда стоит насторожиться? Сергей Алексашев рекомендует обратить внимание на тревожные «звоночки»: Ребёнок теряет связь с реальностью. Путает вымысел и факты, например, утверждает, что «Тимка» разбил вазу, хотя её никто не трогал. Агрессия или страхи. Если воображаемый персонаж угрожает, давит на ребёнка или вызывает ночные кошмары. Изоляция от сверстников. Малыш полностью заменяет реальное общение фантазиями. Резкие изменения в поведении. Потеря аппетита, нарушения сна, истерики. В таких случаях стоит проконсультироваться с психологом.

Как вести себя родителям? 5 советов от Сергея Алексашева

1. Не высмеивайте и не запрещайте

Фразы вроде «Хватит выдумывать!» заставят ребёнка замкнуться. Лучше мягко уточните: «Расскажи, какой твой друг? Во что вы играете?»

2. Используйте персонажа в воспитании

Например: «Мишка же не хочет ложиться спать грязным — давай вместе умоемся!» Но не перекладывайте на «друга» всю ответственность: «Это ты разбросал игрушки, а не он».

3. Укрепляйте связь с реальностью

Чаще приглашайте в гости сверстников, играйте в ролевые игры, читайте книги про дружбу.

4. Контролируйте контент

Страшные мультики или агрессивные игры могут «населить» фантазии ребёнка пугающими образами.

5. Проработайте свои страхи

Иногда тревога родителей («А вдруг это шизофрения?») передаётся детям. Если вы волнуетесь — запишитесь на консультацию, но без паники.