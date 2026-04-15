Что нужно знать о вступительной кампании 2026 года: изменения в ЕГЭ и правилах поступления в вузы

Приёмная кампания 2026 года принесла российским абитуриентам серьёзные нововведения. Министерство науки и высшего образования РФ усилило профильную направленность вступительных испытаний, чтобы знания лучше соответствовали будущей профессии. Изменения связаны с постепенным переходом на новую модель высшего образования (базовое и специализированное вместо бакалавриата и магистратуры), которая начнёт массово внедряться с 2026–2027 годов. Главная цель — сделать отбор более предсказуемым и ориентированным на реальные компетенции. Всего корректировки затронули 48 направлений подготовки. Теперь манипулировать «лёгкими» предметами стало сложнее: для каждой группы специальностей определён чёткий профильный набор ЕГЭ.

Основные изменения в перечне вступительных испытаний

Ключевое нововведение — усиление профильности:

Для 26 инженерных и технических направлений физика переведена в обязательные экзамены (вместо предмета по выбору). Для 21 гуманитарного направления история получила больший вес — вуз может установить её вместо или наравне с обществознанием. На педагогических профилях принцип «учи тому, что изучал» стал жёстче: вместо универсального обществознания требуется профильный предмет.

Эти меры направлены на то, чтобы абитуриент с самого начала готовился именно к той специальности, на которую поступает.

Ключевые документы, регулирующие поступление

Поступление в 2026 году регулируют два основных приказа Минобрнауки:

Приказ № 904 от 26 ноября 2025 года — основной документ, вносящий изменения в перечень вступительных испытаний. Вступил в силу 1 марта 2026 года (для большинства положений) и определяет обязательные предметы для всех специальностей. Приказ № 881 от 14 ноября 2025 года — устанавливает минимальные баллы ЕГЭ для подведомственных вузов на 2026/27 учебный год.

**Важно: **федеральные приказы задают общие рамки, а каждый вуз до 20 января 2026 года обязан опубликовать на своём сайте собственные правила приёма. В них фиксируются конкретный набор предметов, проходные баллы (не ниже федеральных) и дополнительные требования.

Правила приёма вузов и иерархия требований

Вуз не может игнорировать федеральный перечень, но имеет право ужесточать требования. Например, Минобрнауки может разрешить выбор третьего экзамена из нескольких вариантов — университет выбирает один и фиксирует его в правилах. Рекомендация: изучайте правила именно того вуза, в который планируете поступать. Даже внутри одной специальности требования могут немного отличаться между головным вузом и филиалами.

Физика для технических и инженерных специальностей

Для абитуриентов инженерных направлений изменения стали наиболее заметными. Физика теперь обязательна для 26 специальностей (радиотехника, электроника, приборостроение, ядерные технологии, энергетическое машиностроение и др.). В большинстве случаев третий экзамен — профильная математика или информатика. Поскольку выбор остаётся за вузом, эксперты рекомендуют сдавать оба предмета. Это существенно расширяет возможности подачи документов в разные университеты.

История для гуманитарных направлений

На гуманитарных специальностях история укрепила позиции. На 21 направлении она может выступать основным профильным экзаменом вместо или наравне с обществознанием. Обществознание не исчезло полностью — оно остаётся предметом по выбору на многих направлениях. Однако для юриспруденции, например, вуз теперь чаще требует историю, иностранный язык или информатику в зависимости от профиля.

Особенности поступления на педагогическое образование

Самые заметные перемены коснулись будущих учителей. Раньше на многие педагогические профили достаточно было обществознания. В 2026 году действует принцип соответствия: будущий учитель математики сдаёт математику, учитель истории — историю и т.д. Кроме того, список вариантов третьего экзамена существенно сократили — с 9–10 до 1–5. Это делает подготовку более целенаправленной, но требует раннего определения специализации. **Обратите внимание: **для педагогических направлений часть изменений (профильный предмет) полностью вступает в силу с 1 сентября 2026 года, поэтому в кампании 2026 года некоторые вузы ещё могли применять предыдущие правила.

Минимальные баллы ЕГЭ 2026 года

Приказом № 881 повышены пороговые значения по шести предметам. Новые минимальные баллы для подачи документов в подведомственные вузы:

Ведущие вузы (МГУ, СПбГУ, ВШЭ и др.) традиционно устанавливают более высокие проходные баллы.

Сравнение изменений с 2025 годом

Пошаговая стратегия успешного поступления

Определите 3–5 приоритетных направлений с учётом интересов и новых требований. Изучите правила приёма выбранных вузов на официальных сайтах (раздел «Поступающим»). Составьте список необходимых ЕГЭ — лучше сдать на 1–2 предмета больше, чтобы иметь запас вариантов. Оцените свои шансы по минимальным и проходным баллам прошлых лет. Следите за обновлениями — подписывайтесь на официальные каналы вузов и проверяйте сайты.

Часто задаваемые вопросы

Если я сдавал ЕГЭ в прошлые годы — действуют ли новые правила? Да, перечень предметов применяется к году поступления. Результаты ЕГЭ действительны 4 года.

Можно ли поступить с результатами 2025 года? Да, если предметы соответствуют новым требованиям вуза.

Что делать, если вуз требует физику, а я её не сдавал? После 1 февраля добавить предмет нельзя. Придётся выбирать другие направления или поступать в следующем году.

Могут ли вузы устанавливать свои минимальные баллы выше федеральных? Да, могут. Федеральные — это нижний порог.

Одинаковые ли требования на бюджет и платное? Перечень предметов одинаковый. Минимальные баллы на платное иногда ниже (но не ниже федеральных).

Вступительная кампания 2026 года стала более структурированной и профильно-ориентированной. Изменения требуют от абитуриентов более раннего и осознанного планирования, но при этом делают поступление справедливее и ближе к реальным требованиям профессии. Внимательно изучайте правила конкретных вузов, сдавайте несколько предметов по выбору и ориентируйтесь на повышенные минимальные баллы. Следите за официальными источниками — именно они дают самую актуальную информацию.