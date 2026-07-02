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Выпускница онлайн-школы «Дом Знаний» сдала сессию в МГУ на «отлично»!

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Выпускница онлайн-школы «Дом Знаний» сдала сессию в МГУ на «отлично»!
Екатерина Магомедова - Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов.
Автор
Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов.

Сабина Фарманова, выпускница аккредитованной онлайн-школы «Дом Знаний», успешно сдала первую сессию на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова на все пятёрки!

Это яркий пример того, как качественное дистанционное образование и серьёзная подготовка помогают поступить в ведущий вуз страны и уверенно в нём учиться.

Как Сабина достигла такого результата

Сабина — талантливая ученица онлайн-школы «Дом Знаний», которая благодаря системной подготовке с лучшими педагогами и собственной дисциплине смогла поступить в МГУ — один из самых престижных университетов России.

Любовь к знаниям, высокая мотивация, усердие, поддержка семьи, профессиональная подготовка с опытными педагогами помогли ей достичь таких высот. «Дом Знаний» уже много лет помогает ученикам поступать в лучшие вузы страны — МГУ, ВШЭ, МГИМО, СПбГУ и другие.

Почему выбирают онлайн-школу «Дом Знаний»?

  • Аккредитованная общеобразовательная программа
  • Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ с опытными преподавателями
  • Индивидуальный подход и удобный формат дистанционного обучения
  • Высокий процент поступления выпускников в топовые вузы России
  • Комфортное сочетание школьной программы и подготовки к поступлению

А если вы хотите, чтобы ваш ребёнок поступил в престижный вуз и уверенно чувствовал себя в нём, то присоединяйтесь к онлайн-школе «Дом Знаний»!

Поздравляем Сабину с отличной первой сессией и желаем ей дальнейших успехов, научных достижений и яркой студенческой жизни!

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