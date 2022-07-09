Как помочь первокласснику найти друзей в школе?

Без гиперопеки

«День дружбы»

Формируйте позитивный взгляд на жизнь.

Новое хобби

Спорт

Не вмешивайтесь в отношения с детьми

Школа – это новый шаг, новый этап, новые друзья. Родителям не стоит думать, что проблемы у ребенка в общении с другими – это мелочь, мол, «каждый в жизни находит себе друга». Ведь сейчас дети дружат не так, как в вашем детстве.Порой родители перегибают палку в желании уберечь своего ребенка от всего на свете. Нужно осознать, что 6-7-летний ребенок – это личность, которой уже нужно немного больше свободы. Если новые знакомые приглашают в гости или на день рождения, собираются классом поехать на вылазку (конечно, под руководством учителя), просто отпустите свое чадо, но расскажите меры предосторожности.Устройте дома вечеринку с соком, сладостями, просмотром мультиков и игрой в видеоигры. Пусть ваш ребенок пригласит одноклассников. И, например, если у чада день рождения – еще один хороший повод, чтобы пришли новые знакомые.Ваш ребенок не хуже и не лучше других, он – индивидуальность. Именно поэтому нужно быть осторожными и внимательными в домашних разговорах, когда обсуждаете кого-либо из детей в классе либо ставите кого-то в пример. Ребенок все слышит, а потом может проявлять агрессию либо наоборот вести себя слишком пассивно, чтобы не переходить кому-то дорогу.Это хорошо, что ребенок в детском саду лучше всех вырезал из цветной бумаги, теперь школа и нужно взрослое хобби. Во-первых, ребёнок будет всесторонне развитым, что поможет ему в общении со сверстниками, а во-вторых, есть вероятность и на секции найти новых друзей.Ребенок должен развиваться не только интеллектуально, но и физически. Банальный пример: как вы себя чувствуете, когда отлично выглядите? Конечно, очень уверенными, то же самое и с детьми. Если ребенок физически развит, у него больше уверенности в себе и своих силах. К тому же, он будет положительно восприниматься одноклассниками. Пусть ваше чадо само выберет спорт.Ребенок, тем более первоклашка должен уметь сам справляться с возникающими разногласиями, пусть проявит себя и свое мнение. Конечно, речь идет о мелких конфликтах. Если ребенку нужен совет, он обязательно его у вас спросит.Придерживайтесь этих правил и тогда несомненно ваш ребёнок быстро найдёт себе близкого по взглядам и интересам друга.