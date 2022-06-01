Ура! Каникулы! Как провести время с пользой и при этом отдыхать?

Наконец-то начались долгожданные каникулы!

Многие родители уже распланировали летний отдых своих детей. Однако не у всех есть бабушки в деревне и финансовые возможности купить путёвку в хороший лагерь, еще и дети все разные, далеко не каждый любит такой отдых. Так, многие дети значительную часть лета проведут дома, в родном городе.

Как организовать летний отдых в городе, чтобы каникулы были яркими и запоминающимися, а лето стало незабываемым?

Для начала спросите ребёнка, как бы он хотел провести лето. Всё запишите и обсудите - ребёнок сам даст вам массу идей. Возможно, у него есть мечта научиться что-то делать и сейчас как раз появилось свободное время. Или он уже распланировал лето, а вам нужно только подстроиться. Если нет, займитесь планированием вместе, чтобы все получили максимум удовольствия и пользы от каникул.

Вот несколько бюджетных идей, которые подойдут младшим и средним школьникам, а кое-что понравится и старшим.

♦ Привлеките чадо к приготовлению еды.

Составьте меню из летних необычных блюд и готовьте вместе. Выберите день в неделю, когда обязательно будет выпечка сладостей или хлеба. Пробуйте новые рецепты. Дайте ребенку возможность придумать свои рецепты и приготовить по ним.

♦ Посадите вместе огород или цветник на балконе или у подъезда.

Для этого сперва изучите культуры для посадки, которым будет комфортно в ваших условиях. Вместе купите семена, разбейте грядки. Пусть полив и подкормка будут в ведении ребёнка. Это полезный новый опыт для него – вырастить самому различную зелень или цветы.

♦ Выделите один день в неделю, когда вы едете в интересное или незнакомое место на природе.

Это может быть парк или озеро, либо просто сквер или живописные улочки. Постройте маршрут вместе, а перед началом пути дайте задание ребенку – записывать или зарисовывать то, что он увидел. Может быть, он сделает карту местности и с каждой новой прогулкой будет ее дополнять. Или напишет путевые заметки.

♦ Устройте пикник в парке или у пруда.

Возьмите с собой еду и настольные игры. Когда станет совсем тепло, отправляйтесь на пляж, туда, где можно купаться. Играйте в воде, радуйтесь солнцу. Присоединяйтесь к активностям других детей (например, к пляжному волейболу или строительству песочных крепостей).

На прогулку в парк берите снаряжение – лупу, бинокль, сачок, контейнеры для сбора трофеев, карманный микроскоп, веревку, нож или ножницы. Не забудьте о перекусе.

♦ Сходите на рыбалку, если рядом есть водоем.

♦ Рассматривайте звезды в телескоп ночью или сходите в планетарий на вечерний сеанс.

♦ Если поблизости есть конюшня, идите туда на экскурсию или занятия.

Ребенок получит массу положительных впечатлений от общения с лошадьми, увидит, как за ними ухаживают, угостит с руки морковкой или сухариком. А старшие дети могут стать волонтерами и помогать убирать за животными, получая бесценный опыт общения с ними.

♦ Раз в 1-2 недели отправляйтесь на выставку, на концерт или в музей. Исходя из интересов ребенка.

♦ Ходите в гости и приглашайте гостей к себе.

♦ Устраивайте регулярные музыкальные паузы.

Составьте список произведений на месяц. Каждый день выделяйте 30 минут на прослушивание и столько же – на обсуждение.

♦ Напишите вместе сказку или рассказ.

Смастерите героев. Покажите представление или теневой театр для родственников и друзей.

♦ Введите в привычку ежедневные вечера (или утро) для совместного чтения.

За чашечкой чая и плюшками читайте по очереди новые книги, а затем обсуждайте. Чтение вслух для младших и даже для средних школьников всё также актуально. Вы удивитесь, но и старшие дети получают от этого удовольствие. К таким литературным вечерам могут присоединиться и друзья.

♦ Устройте регулярные семейные просмотры детских советских фильмов.

Обсуждайте. Сравнивайте с современностью. Учите анализировать.

♦ Посмотрите зарубежные мультики и фильмы на языке оригинала.

Начинайте со знакомых, чтобы все и так было понятно.

♦ Общайтесь с бабушками и дедушками.

Слушайте истории про их жизнь. Составьте генеалогическое дерево. Записывайте на видео их рассказы, из которых смонтируйте фильм. Покажите его на семейном празднике.

♦ Если есть возможность, сводите ребенка в панда-парк или на скалодром.

Пусть чувствует себя ловким и смелым.

♦ Дайте возможность лазить по деревьям и тренировать равновесие на пнях и поваленных деревьях.

♦ Выходите во двор для совместных игр с детьми.

Вынесите инвентарь: ракетки для бадминтона, скакалки, веревки (перетягивание каната, прыжки), мел и шайбу (для классиков), мячи для футбола и волейбола. Вспомните игры из детства и научите детей играть в них. Привлекайте к этому детей во дворе. Если не вы, то кто?

Составьте расписание. Многие активности будут регулярными, но наполнение и результат окажутся разными. Делайте то, что вам по силам, что вы сами любите. Делайте это с удовольствием. Тогда ребенок запомнит это лето.

Если у вас нет возможности постоянно проводить время с детьми, пишите ежедневные послания-задания на день, давайте подробные инструкции взрослому, который будет с ребёнком.

Надо ли учиться во время каникул?

Больше всего споров и сомнений вызывает вопрос, надо ли учиться летом.

Летние каникулы – в первую очередь, время для отдыха. Необходимо, чтобы ребенок отдохнул и набрался сил перед следующим учебным годом, утверждают психологи.

Переведите ребенка на “летний режим” - разрешите ложиться на час-два позже обычного, а вставать без будильника, когда он сам проснется. Обратно в рабочий режим нужно будет вернуться за пару недель или за месяц до первого сентября. Первые две-три недели каникул стоит заняться абсолютным “ничегонеделанием”: пусть ребенок гуляет, спит, играет, общается с друзьями, играет в гаджеты. После этого, чтобы ребенок не забыл пройденное за год, можно вернуться к учебе, но делать это в игровой форме. Стоит придумать занятия, которые будут принципиально отличаться от школьных уроков.

Вместо длительного сидения за школьными пособиями выберите более активный и увлекательный досуг, например, историю можно изучать в археологическом музее, в галерее изобразительных искусств и даже на улицах города, рассматривая памятники архитектуры и значимые места.

Предложите детям вместо опостылевшей зубрежки и учебников современные образовательные курсы с геймификацией и интерактивом: квесты по математике, комиксы по изучению английского, марафоны по созданию игр.

Сейчас много онлайн-курсов, они также есть и в “Доме Знаний”. Кстати, выбирая онлайн-занятия для детей, родители могут найти такие развлекательно-образовательные программы и для себя.

Время от времени освежать память необходимо. Особенно, если у ребенка есть пробелы в знаниях. Договоритесь, что несколько часов в неделю вы будете повторять материал по предметам, читать пару глав книги или решать 5-10 примеров по математике.

Но помните, что лето – время отдыха. Ни в коем случае не стоит загружать вашего школьника занятиями и расписывать его день по минутам. Пообещайте лучше, что если он будет выполнять договоренности по занятиям (всего несколько часов в неделю), то вы организуете интересные поездки и мероприятия. Не обещайте чего-то материального, дарите впечатления и время, проведенное вместе.

Главные ошибки родителей

Есть несколько внутренних установок, которые не дают родителям правильно организовать отдых детей. И главная из них – что нужно не терять время и наполнять летнюю жизнь ребёнка чем-то полезным. На самом деле, даже денек совершенного “ничегонеделания” иногда необходим. Он позволяет ребенку перезагрузиться, “устать” от отдыха и захотеть чего-то нового.

Помните, что отдых – это не учеба и не воспитание. Позвольте ребенку быть собой и иметь свои желания. Договаривайтесь с ним о том, что было бы интересно вам обоим, и просто отдыхайте вместе. Тогда после каникул у него останутся самые теплые воспоминания о лете с родителями, которые сделали его каникулы счастливыми.



