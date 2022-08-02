В первый раз в первый класс: что такое родительский комитет и зачем он нужен

нет времени и мотивации (родительский комитет требует посещения дополнительных встреч с классным руководителем и другими родителями);

ввиду застенчивости;

личные принципы.

Влиять на выбор педагогов.

Решать вопросы питания.

Решать вопросы безопасности.

Улучшить качество образования.

Разнообразить школьную жизнь. Родительский комитет может организовывать экскурсии, походы, акции и другие внеклассные мероприятия.

Начиная водить детей в первый класс, все родители сталкиваются с родительским комитетом - его организацией и выполняемыми обязанностями. Родительский комитет есть почти у каждого класса, но далеко не все родители понимают, зачем он нужен, даже те, кто очень стремится туда попасть или наотрез отказывается участвовать в нём. Сама дирекция школы не всегда понимает, и из-за этого часто возникают конфликты.Давайте разберемся что это такое и для чего он нужен.Родительский комитет – это небольшая группа родителей (чаще всего - пять человек, но может быть больше или меньше), которую выбирают сами родители. Он представляет интересы других родителей перед школой, решает вопросы жизни класса, берут на себя ответственность отчитываться за все потраченные деньги.В каждом классе должен быть председатель родительского комитета, он ходит на общешкольные собрания родительских комитетов. Задача родительского комитета – быть главными помощниками классного руководителя, организовывать комфорт обучения и послешкольную занятость детей. Именно «помощниками», поэтому, нужно очень тщательно подойти к выборам в родительский комитет.К сожалению, состоять в этой маленькой школьной организации предпочитают единицы по разным причинам:По идее, любой родитель, если захочет. Иногда случается так, что за все время существования класса все дела ведет один и тот же состав родительского комитета.Но если вы чувствуете, что обладаете необходимыми качествами родителя-лидера, предложите себя как кандидата. Тогда вы будете точно знать обо всех событиях в школьной жизни вашего ребенка. Думаю, вас поддержат.Больше всего прав имеет председатель родительского комитета. Он должен отчитываться за всё, что решил общешкольный родительский комитет и представлять интересы родителей всего класса.Родительский комитет имеет право собирать с родителей деньги, при условии, что другие родители согласны и с подробным отчётом , куда пойдут средства и будет ли польза для детей. Также вы можете требовать все чеки, вся «классная бухгалтерия» должна быть прозрачной!Заставить сдавать деньги принудительно вас никто не может. Например, решили собирать деньги на новый стол учителю. Вы против, потому что этот предмет не имеет отношения к детям, их обучению. Поэтому попросите объяснить собирающих, как это улучшит учёбу детей. Но стоит обращать внимание на те вопросы, решение которых действительно поможет детям комфортнее обучаться, например, новые окна для лёгкого проветривания интерактивная доска и т.д.Пусть вам повезёт с коллегами по родительскому цеху!Смысл существования родительского комитета в том, чтобы ответственные родители могли защищать интересы учеников, выступая от имени всего класса. Волеизъявление одного родителя школа может проигнорировать, но с коллективом обязана считаться.Вот лишь несколько примеров того, что может родительский комитет:Если учитель не устраивает одного родителя — это проблема родителя. Другое дело, если родительский комитет требует сменить преподавателя.Родительский комитет вправе утверждать меню и поставщиков для школьной столовой. А также собирать комиссию, проверяющую качество питания.В школе искрит проводка — родительский комитет может потребовать у директора срочно её заменить. В противном случае можно обратиться в вышестоящие органы.Комитет может убедить школьную администрацию опробовать новую школьную программу или открыть специализированный класс.Членство в родительском комитете — это тяжёлый и зачастую недооценённый труд. Его нельзя рассматривать как способ получения выгоды. Зато оно позволяет сделать жизнь детей проще, познавательнее, насыщеннее и безопаснее.