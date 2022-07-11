Как сдать ЕГЭ на 100 баллов?

Определитесь с предметами

Выбор репетитора

Подготовительные курсы

Выбор пособий и учебников

Проработка тестов прошлых лет

Составление плана подготовки

Проработка "пробелов" в знаниях

Анализ клише и шаблонов

Расширение словарного запаса

Изучение слов по темам, например, “School life and education”, “My family and friends”. Изучение слов по частям речи. Глаголы являются наиболее часто потребляемыми словами, поэтому начать можно с них. Затем можно изучить синонимы существительных, глаголов, прилагательных и т.д.

Корректное распределение времени.

Работа с бланками

Узнайте критерии оценки

Отдых

Спорт

Прогулки

Увлечения

Полноценный сон

Соблюдение режима дня

Преодоление волнения и страха

Хотя каникулы в самом разгаре, многие будущие абитуриенты уже задумываются о том, что их ожидает в будущем учебном году, ведь высокие баллы по ЕГЭ пригодятся при поступлении в вузы и чем выше балл - тем больше шансов попасть в выбранное учебное заведение.Поэтому будет правильно уже сейчас определиться с предметами, приметить репетиторов и составить план действий, который поможет вам в течении следующего года.Для начала следует решить, какие предметы даются легче всего или понадобятся во время учебы в академии, институте или университете. В формате ЕГЭ сдают следующие дисциплины: химия, биология, география, математика, русский и иностранный языки, физика, история, информатика, естествознание, литература, история. Лучше выбирать предметы одной направленности и не мешать гуманитарные науки с точными.Чтобы решить, нужны услуги репетитора или нет, следует определить свой уровень знаний по тому или иному предмету. Пройти тест можно на сайте “Решу ЕГЭ”. Если результаты недостаточно хорошие, значит необходимы дополнительные занятия.Кроме того, что репетитор помогает закрыть “хвосты” и “пробелы”, он также может выполнять роль наставника и психологически настроить школьника на успешную сдачу тестов.Для школьников есть масса предложений по подготовительным курсам: они могут быть очные или онлайн. Каждый выбирает удобный для себя формат. Если не хочется тратить время и деньги на дорогу, то дистанционный вариант будет наилучшим. Тем, кто предпочитает непосредственный контакт с преподавателем, подойдут очные уроки.Прохождение курсов способствует получению высоких баллов на ЕГЭ, такая подготовка отличается от занятий с репетитором, как правило, более низкой ценой и командным духом в группе учащихся.Еще один плюс курсов в том, что ученик много раз решает шаблонные задания, пишет сочинения. Потом на экзамене испытуемый уже не так волнуется, больше уверен в своих силах. Школьнику будет не так сложно выполнить задания, которые он уже делал.К выбору пособий для подготовки к ЕГЭ необходимо подойти со всей ответственностью. Не стоит покупать первые попавшиеся книги. Некоторые учебники далеко не всегда соответствуют реальному уровню экзамена, а задания слишком однообразные. Набивать руку на простых задачах не стоит, лучше готовиться к самому сложному уровню.Эксперты рекомендуют покупать пособия, посвященные отдельно написанию сочинений, решению того или иного типа математических задач и т.д. По каждому предмету следует приобрести пару справочников со схемами и таблицами. На сайте ФИПИ также есть множество заданий. В разделе методических рекомендаций можно найти литературу для подготовки к экзаменам.Многие ученики берут в работу задания прошлых лет, ответы на которые уже перестали быть секретом. Специалисты Федерального института педагогических измерений разработали специальные демоверсии ЕГЭ, которые по своей структуре и сложности такие же, какие бывают на экзамене. В качестве подготовки — это отличный вариант.Самое важное – это регулярность. Лучше заниматься по 20-30 минут каждый день, чем два часа раз в неделю. Необходимо составить план по неделям и на каждый день. Можно воспользоваться удобным планером и составить подробное расписание занятий и список тем, которые нужно проработать.Ученик сможет ежедневно отмечать, какие пункты были выполнены, а в конце недели анализировать результаты. Стоит включить в план небольшой временной запас на случай непредвиденных обстоятельств. Лучше чередовать творческие и тестовые задания, а в рамках одного дня посвящать время изучению определенного предмета, чтобы в голове не возникала путаница.Для начала стоит сосредоточиться на закрытии “пробелов” в знаниях. Если какие-то темы по предметам плохо запомнились или непонятны, то необходимо их проработать до автоматизации. Нужно составить четкий долгосрочный план и восполнить недостающие знания. Такая задача должна стоять на первом месте.Чтобы подготовиться к экзаменационному сочинению по русскому языку, лучше заранее проработать клише и научиться писать сочинение по образцу.Сочинение пишется по определенному плану. Например:—Вступление.—Комментарий проблемы.—Позиция писателя.—Собственное мнение.—Вывод.В качестве клише по всему тексты используют следующие фразы:—Автор данного текста поднимает проблему…—В приведенном отрывке центральной я бы назвал проблему…—Текст (имя автора) заставил меня задуматься над такой проблемой, как…—Проблема … сильнее всего привлекает внимание автора…—Комментируя эту проблему, также хочется отметить…—Автор раскрывает проблему на примере…—Писатель не случайно дает понять…Шаблонные фразы хороши тем, что хорошо запоминаются даже несмотря на волнение во время экзамена. Они помогают структурировать текст и задать общий тон сочинению.Во время подготовки к экзамену по иностранному языку стоит поработать над расширением лексики. Например, на ЕГЭ по английскому есть задание на словообразование.Можно использовать два способа увеличения словарного запаса:В зависимости от сложности заданий на них выделяется разное время. Это стоит учитывать и при подготовке к экзамену. Нужно постараться уложиться в установленный временной промежуток.На подготовительных курсах и занятиях с репетитором можно научиться заполнять бланки без ошибок. Чтобы не растеряться в стрессовой ситуации, стоит заранее ознакомиться с документами.В зависимости от типа задания (написать эссе, дать развернутый ответ) проверяющие оценивают его по различным критериям. Поэтому их стоит изучить заранее.Сбалансированный режим, включающий в себя не только подготовку к экзамену, но и отдых, поможет грамотно распределить силы. Лучшей передышкой между занятиями являются прогулки на свежем отдыхе, активные игры с друзьями. Такое времяпрепровождение настроит ученика на положительный лад и снимет моральное напряжение.Стоит выделить время и на спортивные занятия. Спорт не только укрепляет здоровье, но и улучшает работу мозга. В период подготовки к ЕГЭ нужно выделять по часу в день для пробежек или заниматься в спортзале. Активизация кровообращения после интенсивной тренировки поможет лучше "схватывать" информацию и продуктивнее готовиться к экзаменам.На свежем воздухе организм насыщается кислородом, и самочувствие заметно становится лучше. Одиночные прогулки помогают успокоиться и настроиться на положительный исход экзаменов. Можно гулять три-четыре раза в неделю по полтора-два часа. А совместные прогулки с родителями или друзьями помогут ощутить поддержку в напряженное время экзаменационного периода.Стоит уделять время своим увлечениям и не забывать про них, так как во время занятий любимыми делами улучшается настроение. Достаточно тратить на это хотя бы 20 минут в день, чтобы успокоить нервную систему и снять напряжение. Лучше отдать предпочтение спокойной деятельности.Полноценный сон важен для любого человека, особенно в ответственный период жизни. Выспаться только перед экзаменом - недостаточно. Одна ночь не компенсирует длительный недосып во время подготовки (если он есть). Нужно постараться распределить время таким образом, чтобы его хватало не только на учебу, но и на продуктивный ночной отдых.Резкое нарушение режима дня приводит к дополнительным затратам энергии, что снижает работоспособность. Учитывая, что она выше в утренние часы, то заниматься лучше с 8:30. Далее каждый час делать перерыв на 10-15 минут, чтобы мозг успевал воспринимать информацию.Иногда переживания от возможной неудачи лучше прожить заранее, продумать самые плохие сценарии и план действий к каждому из них. Это позволит настроиться на адекватное принятие любого результата и уменьшить страх.Можно поговорить с близким человеком, который сможет успокоить, поддержать и дать полезные советы.Всем удачи при подготовке и успехов в сдаче ЕГЭ!