Такая разная романтика: какими бывают книги о любви?

Основываясь на моем многолетнем опыте чтения, романтичные книги бывают пяти видов. Классификация шаткая, любительская, но тем не менее держится последние пару лет

Романтическое фэнтези

Не то чтобы книги такого типа были обязательно про попаданок, эльфов и вампиров, но в ВКонтакте есть одноименный паблик, и в нем выкладывают именно информацию о книгах такого типа. Сразу скажу, я начала с самого нелюбимого.

Плюс здесь один - любовь. У меня странная реакция на романтичные моменты в книгах - покалывает пальцы ног и сводит грудную клетку. Пусть это и прозвучало зловеще, ощущение, честно, классное. В принципе, единственная причина, по которой можно эти книги читать.

Минусов гораздо больше: это и однотипный сюжет, какого автора/ку (чаще авторку) не возьми. Девушка попадает в другой мир и, о-па, на нее заглядывается самый богатый и по совместительству самый женоненавистнический вампир / зомби / робот / вставь нужное. Сначала она обязательно корчит из себя сильную и независимую, а потом (неожиданно!) влюбляется. Я хотела бы сказать, что утрирую, но это будет слишком громкой ложью.

Подвожу вас к еще одному минусу - это женские персонажи. Мало того, что они обычно бросаются в крайности, от “все мужчины отвратительны” до “я не могу без тебя жить”, так и ведут себя, откровенно говоря, тупо. Чаще всего. Мужские персонажи ни на йоту не лучше: властные деспоты, докапывающиеся до всех подряд. В общем и целом, фу

Буря эмоций

Книги той же Солы Рэйн бурлят эмоциями, страстью, чувствами. Главные герои обязательно две большие каменные глыбы - кто кого сломает первым. Такие произведения интересно читать “в моменте” - не давая себе передышку, на одном дыхании.

Из плюсов: это то, что нужно большинству подростков. Яркая любовь встречается не на каждом шагу, но так хочется! Такие книги помогают снять неиспользованное напряжение и успокоиться. Почти как психотерапия, только дешевле и без последствий.

Еще один положительный момент - это персонажи. Здесь не будет этой слезливой беспомощности “хрупких” девиц и фраз типа “она была такая маленькая, что тень от моей головы накрыла ее полностью”. Ничего ужасного в таких цитатах, формально, нет, но, согласитесь, это чутка бесит

Но, к сожалению, такое приедается. Прочитав “Тачдаун”, мне нужно было освежиться парочкой книг другого романтического типа и даже одним научпопом. И сильно эмоционально загруженные книги не будешь перечитывать. Если только утром, чтобы освежить самые яркие моменты, но очень скоро тебе надоест.

Почитать: “Тачдаун” Сола Рэйн, “После” Анна Тодд (я ее не читала, но уверена, что она бы пошла в этот список - дайте мне знать, если я неправа).

Легкий young adult

Сюда относится, например, небезызвестная “Всем парням, которых я любила” и ее продолжения. Смысл в том, чтобы прочитать такую книгу за завтраком, посмеяться, всплакнуть и жить дальше. Эта книга не поглотит вас с головой, так что вы не сможете дышать, а дочитав, будете весь день о ней думать. Не, тут все проще. “Легкое чтиво” - так называют этот тип книг искушенные литераторы

Положительные качества начинаются с названия самого раздела - это простота. От такого вы не устанете, не будете думать об этом по ночам, плакать, рассуждать о жизни и сотворении мира. Улыбнетесь, захлопнете книгу и уставитесь в окно

Вытекающий из этого минус - скучность. Как и предыдущий тип, в какой-то момент вам надоест любовь на медиум скорости и захочется чего-то красочнее. Как вариант, миксуйте легкие книги с книгами типа верхних. И отдыхать от каждой успеете, и скучно не станет

Почитать: “Всем парням, которых я любила” Дженни Хан, “Сестры по благоразумию” Гейл Форман

Более сложный young adult

Это книги, переросшие все предыдущие виды, но чуть-чуть не доросшие до следующего пункта. Здесь нет невероятно острых кризисов страстных сердец, зато есть мягкая, уютная романтика. Следить за развитием отношений героев, чувствовать искры между ними - это очень круто! В дополнение, такие книги ближе нам в этом возрасте, чем произведения из следующего пункта - просто потому что большинство из нас еще до них не доросли.

В отличие от всех остальных книг, в “более сложном young adult” периодически будут моменты эмоционального напряжения: например, когда они решат поцеловаться. Как по мне, так это оптимальный баланс между совсем детским садом и совсем взрослыми книгами.

Часто в таких произведениях лихо закручен сюжет, который заставляет задуматься о чем-то важном, вечном. Подростковый суицид, социальное неравенство, поиск себя, проблемы в семье - темы, волнующие нас, и поэтому столь популярные

Почему нельзя объединить этот пункт из следующий? Все дело в героях. Здесь, несмотря на всю серьезность, герои - подростки. И это многое объясняет. Подросток зачастую эгоистичен, забывает подумать о близких и друзьях. Не сделай Финч того, что он сделал, книга была бы прекрасна и подходила бы для “взрослой романтики”. Но он повел себя не по-взрослому и из-за этого книга именно здесь

Почитать: “Все радостные места” Дженнифер Нивен, “Я сбилась с пути” Гейл Форман, “Кей и Джема” Лена Сокол, “Девушка Online” Зои Сагг

Взрослые отношения

“Вот, что я люблю”, как говорится. В тот самый момент, когда вам начнут нравиться подобные книги, поздравляю, вы официально взрослый/ая. На самом деле, вовсе не обязательно, чтобы главными героями были именно люди старше 23, если подростки в книге умеют строить долгие, прочные отношения - ничего такого в этом нет

Почему я люблю этот вид романтики? Во-первых, она взрослая. Более мудрая. Логичная. Правильная. Надежная. И еще куча эпитетов. Она учит нас именно тому, чему нужно. Жалко, что читают ее из числа подростков немногие

Здесь меньше напряженности, а если она есть, то касается более важных вопросов. Доверие друг к другу, смерть любимого человека. Плакаться “а вдруг он меня не любит” тут не принято (и в какой-то степени это плюс)

Вопросы всемирного неравенства и похожего, к удивлению, поднимаются гораздо реже, чем вопросы здоровых отношений. Кстати, помимо любви, здесь можно встретить действительно классные примеры хороших друзей и семьи. В отличие от книг вверху, этот тип учит не ограничиваться чисто парнем или девушкой, а иметь сильный тыл в лице близких и родных

Почитать: “Завтра, завтра, завтра” Габриэль Зевин, “Квартира на двоих” Бет О’Лири, “Виноваты звезды” Джон Грин

Авторка: ученица онлайн-школы "Дом знаний" Эльза Салихова