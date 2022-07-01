О чём говорить родителям с дошкольниками

Когда малыш только родился, когда ему 1 год или 2, родителям, хоть и страшно, но, как правило, понятно, как с ним себя вести: объятия, полное внимание, отражение практически всех его ощущений, действий и звуков и много-много любви и заботы — руками, голосом, телом. Наше поведение отчасти интуитивно, отчасти дополнено опытом родных, друзей и знаниями из популярной психологии и физиологии. К появлению ребёнка будущая мама обычно морально и психологически готовится. У нее много энергии и огромное желание дать своему малышу самое лучшее. Поэтому и общение с ребёнком в этот период бывает глубоким, наполненным чувствами и эмоциями.

Но время идёт, малыш растёт. Вот ему уже исполняется 4 года или 5... Он уже ходит в детский сад, во многих семьях к этому возрасту малыша появляется второй ребенок, или мама вышла на работу. Он занимается спортом, рисованием или музыкой. А с 6 лет еще и начинает ходить на подготовку к школе. Жизнь насыщенная, успеть надо многое. А маме нужно еще и организовать все это.

Не всегда, но часто за всей этой чередой повседневных дел разговоры с ребёнком сводятся к бытовым диалогам о том, что он сегодня ел или хочет съесть, что делал, как спал, как настроение, как дела в садике. А еще к организационно-собирательным фразам — типа «Почисть зубы!». Ну и, конечно, к ругательно-воспитательным изречениям «Не чавкай!», «Не жадничай!», «Не обижай маленьких!» и т.п. В попытках выполнить все пункты задуманного плана на день как часто мы теряем что-то главное в общении с нашими детьми, что-то, что делает нас близкими, родными, ценными друг для друга.

Возникает такое холодное и тягостное ощущение - вы вроде бы целый день на связи с ребёнком, знаете, где он и что с ним, уделяете внимание, проводите с ним время, но он как будто ускользает от вас, отдаляется, между вами теряется контакт.

Почему сходит на нет общение с ребенком?

С одной стороны, работают естественные процессы сепарации ребёнка от матери — он становится старше, потребность в физическом контакте мамы с ребёнком и ребёнка с мамой становится меньше. К тому же его начинают активно интересовать сверстники и его собственные достижения. Появляется много интересов вне дома. А у мамы освобождается время для нее самой или работы. Жизнь становится интенсивнее, и не всегда удаётся найти время и желание для того, чтобы поделиться друг с другом переживаниями, мыслями, чувствами о случившемся или увиденном.

К тому же, если ребенок ходит в детский сад на полный день, времени на общение становится еще меньше. За 4-5 часов в день, которые родители проводят вместе с детьми, взрослым нужно столько всего успеть. Какое уж тут близкое общение и разговоры по душам!

С другой стороны, бывает, что мама эмоционально устаёт. Первые годы постоянной включенности в малыша, невероятная отдача, которой требует раннее материнство — это большая эмоциональная нагрузка. И если не восполнять свои ресурсы, не заботиться о своем отдыхе, постепенно может наступить эмоциональное истощение. И тогда на близкое, глубокое общение с ребёнком у мамы может просто не быть сил.

Возраст с 4 до 7 лет: чем интересен?

Именно в этот период с 4 до 7 лет закладывается основа нравственного развития ребёнка. Дело в том, что, начиная условно с 3 лет мир ребёнка расширяется. В нём появляются ровесники, другие взрослые — воспитатели, учителя, друзья и знакомые родителей. Закономерно возникают вопросы: как, по каким законам происходит взаимодействие и общение людей? И именно в этом возрасте ребёнок впервые задумывается о том, что хорошо и что плохо, что такое зависть и хвастовство, скромность, высокомерие, подлость, бескорыстность, щедрость и доброта.

Это тот период, когда закладываются базовые ценности и установки, которые ребёнок пронесёт через всю жизнь. Важно знать, что усваиваются эти установки ребёнком БЕЗ всякой критики с его стороны и сомнений, т.к. критическое мышление в этом возрасте у детей еще не развито.

А как ребёнок формирует свою систему ценностей? Запоминая, изучая, анализируя в меру своих возможностей всё, что он видит и слышит вокруг себя, все происходящие рядом с ним ситуации и реакции окружающих на них.

Для того чтобы создать свою систему ценностей, ребёнку в этом возрасте просто жизненно необходим близкий контакт со взрослыми, в первую очередь родителями, их опыт и знания.

А что будет, если наше участие в ребенке в этом возрасте минимально? Нравственные понятия и на их основе его личностные ценности всё равно сформируются. Он будет выхватывать информацию извне, там, где услышит, и то, что услышит. Получается, что когда у наших детей происходит такой важный этап личностного развития, у нас, родителей, за чередой ежедневных дел и эмоциональной истощенностью часто не оказывается сил и не остаётся времени, чтобы говорить с ребёнком о жизни, о людях, об отношениях...

Возраст привязанности

Есть еще один важный процесс, который разворачивается в этом возрасте. Ребёнок становится достаточно эмоционально зрелым, чтобы иметь более глубокую привязанность с родителями, основанную на любви и заботе друг о друге, на знании и интересе друг к другу. Это когда хочется радовать маму подарками и рисунками, готовить для нее бутерброды и не шуметь, когда она спит. Это когда появляется интерес к тому, каким был папа, когда был маленьким, как он поступал в тех или иных ситуациях. В этот период ребёнку очень интересен ваш опыт и ваша жизнь, история вашей семьи. И это знание делает вас истинно близкими друг к другу.

Эти два процесса сильно связаны между собой — ребёнок формирует свои личностные ценности и при этом готов и хочет, чтобы вы передавали ему свой опыт. Чтобы на этом основании и с его помощью построить кредо своей личности, с которым он и пойдёт по жизни. При этом вы формируете крепкую, надёжную привязанность — как основу для близких доверительных отношений с вашим ребёнком на многие годы вперед.

Вот какие сокровища скрывает в себе возраст 4-7 лет. Важно только не пропустить, не пустить на самотёк, найти в себе силы, вовремя включиться и максимально использовать то, что даёт вам этот период жизни ребёнка.

Советы родителям

Что же конкретно можно делать с детьми в этом возрасте, чтобы отношения были по-настоящему близкими, связь крепкая, а у ребёнка было достаточно материала, чтобы формировать свои ценности и нравственные установки?

Главное и основное — это разговаривать, обсуждать с ребёнком ситуации, с которыми вы сталкиваетесь в повседневной жизни. Во дворе подрались ребята. Прохожий замахнулся или ударил собаку. В автобусе — скандал, кто-то кому-то наступил на ногу. На площадке упала и ударилась девочка.

Такие ситуации происходят на каждом шагу. Важно замечать хотя бы некоторые из них. Можно говорить ребёнку о том, что вы думаете о развернувшейся перед вами картине. Например: «Ребята поссорились — начали драться. А можно было бы попробовать поговорить, объясниться и т.п.».

А можно спросить самого ребёнка, что он думает о том, что видел. «Как ты думаешь, стоило ли этим ребятам драться? А в каких ситуациях, на твой взгляд, можно драться и нужно ли вообще это? А можно было бы поступить по-другому? А ты бы как сделал?»

Ребёнок учится думать и анализировать ситуацию самостоятельно и при этом формирует свои ценности и установки, основываясь на своих мыслях, а, значит, получает свой опыт. Но при этом вы рядом и можете рассуждать с ребёнком вместе, рассказывать, как это было у вас, и что вы по этому поводу думаете.