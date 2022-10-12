Всё про итоговое сочинение

7 декабря, 1февраля и 1 мая запланировано проведение итогового сочинения.

Вход разрешен с 9:00, начало экзамена в 10:00.

При опоздании вас допустят к написанию сочинения, но время написания продлено не будет. Также не будет проведен инструктаж, только ознакомление с правилами заполнения бланков.

Длительность экзамена - 3ч.55минут, а для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов + 1час 30минут к основному времени.



Что можно взять на экзамен?

- Документ, удостоверяющий личность;

- Ручку (гелевую или капиллярную) с черными чернилами;

- Лекарства и питание (при необходимости) ;

Специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-игвалидов и инвалидов).



Что нельзя с собой брать на экзамен:

- Средства связи;

- Фото-, аудио- и видеоаппаратуру;

- Электронно-вычислительную технику;

- Справочные материалы;

- Собственные словари;

- Заметки и другие средства хранения и передачи информации;

- Тексты литературных произведений.



При нарушении порядка будет составлен "Акт об удалении участника". Работа экзаменуемого не будет проверяться и оцениваться.

Повторный допуск ученик получит только по решению педсовета.

При досрочном завершении работы по уважительной причине составляется "Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам". Работу ученика не будут проверять и оценивать и он получит повторный допуск к написанию работы.

Результаты итогового сочинения можно будет узнать в своей образовательной организации или по месту регистрации на экзамен. А также на региональных сайтах или по горячей линии.

Результаты действуют бессрочно, как допуск к ГИА. А для поступления в ВУЗ действительность результатов сохраняется 4 года.

Всем удачи и отличных результатов!



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