В какие игры можно поиграть в компании друзей, семьи и одноклассников?

Приятно провести время в веселой компании друзей, устроив необычный чемпионат. Игры важны не только для малышей, но и для взрослых, ведь они могут сплотить всех еще сильнее. К тому же, это отличный способ помочь новым приятелям влиться в коллектив, а не стоять одиноко весь вечер у стенки. Далее вас ждёт список популярных игр, которые позволят вам хорошо провести время.

1. «Мафия»

Возрастная категория: 6+.

Тип игры: интеллектуальный психологический детектив. Количество игроков: 5 и более.

Когда речь заходит об играх для большой компании, многие в первую очередь вспоминают о «Мафии», покорившей весь мир и снискавшей немало поклонников. Для игры в интеллектуальный детектив вам понадобится колода специальных карт, которые можно приобрести в Интернете или нарисовать самостоятельно. Так же можно создать собственные шаблоны карт и заказать их распечатку в любой редакции. Ну а если вышеперечисленные варианты не подходят, возьмите самые обычные карты и договоритесь с друзьями, какие роли вы им придадите. Например: пики – Мафия, пиковый туз – Босс мафии, червовый валет – Доктор, червовый король – Комиссар и так далее.

Чтобы игроки не подглядывали друг за другом, желательно надевать маски либо повязки, как только город засыпает.

Помимо классического сюжета существует множество различных вариантов игры. Советуем выбирать на роль Ведущего самого креативного приятеля, обладающего отменным чувством юмора. В своих состязаниях вы можете использовать отсылки к различным книгам и фильмам. Так, например, популярным стал сюжет о вампирах и оборотнях, где роль Босса играет граф Дракула, от недугов лечит доктор Франкенштейн, а Комиссар превращается в Хельсинга или Баффи. Чем больше у вас друзей, тем больше персонажей можно ввести в игру, сделав ее еще веселее!

2. «Твистер»

Возрастная категория: 3+.

Тип игры: спортивное соревнование.

Количество игроков: 2 и более. Увлекательная забава «Твистер» даст вам повод посмеяться над неловкими позами своих друзей, а заодно – позаниматься спортом, ведь в ходе игры придётся выгибаться, тянуться руками и ногами до разноцветных кружков и пытаться удержать равновесие.

Ход игры: ведущий крутит специальную стрелку, задавая каждому игроку определенную позу (например, левая рука на зеленый круг, правая нога на желтый и т.д.). Побеждает тот игрок, которому удастся устоять на поле, выполнив все приказы ведущего. Если игрок коснулся поверхности поля в неверном месте, он автоматически выбывает из игры.

3. «Кто я?»

Возрастная категория: 6+.

Тип игры: интеллектуальный квест. Количество игроков: 2 и более.

У данной игры множество названий и вы, наверняка, с ней знакомы. Особую популярность она приобрела после выхода фильма «Бесславные ублюдки».

Ход игры: Каждый участник пишет на стикере имя (литературного персонажа, киногероя или реального человека). Листки раздаются игрокам (игрок не должен видеть слов на своем листке) и крепятся на лоб. Задавая вопросы другим участникам, игрок должен угадать своего персонажа. На вопросы можно отвечать только «да» или «нет». Раунд выигрывает игрок, давший верный ответ, задав наименьшее количество вопросов.

4. Хранитель тайн

Возрастная категория: 5+.

Тип игры: интеллектуальная викторина.

Количество игроков: 2 и более. Данная викторина позволит проверить свою эрудированность и посоревноваться в скорости мышления.

Ход игры: Один из игроков (пропускающий данный раунд) загадывает ведущему известное крылатое выражение, пословицу или поговорку. Ведущий сообщает количество слов в заданном предложении. Игроки должны отгадать фразу, задавая ведущему столько вопросов, сколько слов во фразе. Вопросы и ответы могут быть абсолютно любыми. Однако каждый ответ может состоять лишь из одного предложения и должен содержать 1 слово загаданной фразы.

5. «Найди выход из комнаты»

Возрастная категория: 6+.

Тип игры: интеллектуальный и детективный квест.

Количество игроков: 2 и более. Увлекательные квесты в стиле «Найди выход из комнаты» стали одним из самых модных развлечений. Практически в любом городе существуют квеструмы, в которых для вас устроят целое представление.

Ход игры: Команду закрывают в незнакомом помещении, из которого она должна выбраться за определенный отрезок времени. Игроки ищут загадки и подсказки к различным секретным ящикам с новыми ключами. Решив все задачи, команда находит главный ключ, отпирающий дверь на свободу. Если у вас есть просторная комната и неиссякаемая фантазия, вы сами можете придумать сценарий квеста. Созывайте друзей, оставляйте для них подсказки и посмотрите, как они справятся с заданием.

Приятного всем времяпреровождения!





