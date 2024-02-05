Как можно вернуть часть оплаты за обучение вашего ребенка

Вернуть часть оплаты за обучение стало проще с социальным налоговым вычетом. Государство возвращает 13% от уплаченного подоходного налога при оплате образования. Вычет доступен тем, кто работает официально. Родители могут получить вычет за обучение своих детей до 24 лет. С 2024 года максимальная сумма вычета – 110 000 ₽ на ребенка и 150 000 ₽ в год на себя, если вы также учитесь. Процесс получения вычета включает заполнение налоговой декларации и предоставление необходимых документов. Важно выбирать лицензированные образовательные программы.