Парадокс k-pop: почему он так популярен?

В последние годы мировой рынок индустрии развлечений насытился корейскими исполнителями и группами в различных жанрах: от khh (Korean hip-hop) до k-band (корейский рок). Однако самым популярным жанром остается k-pop. Такие исполнители как PSY, BTS, BlackPink и так далее, пришли к нам именно из этого жанра. Однако в чем же феномен k-pop, почему он набирает обороты в музыкальной сфере и какую пользу несет своим слушателям?

Что такое k-pop?

Для начала стоит разобраться, что же такое k-pop и с чем его едят.

K-pop – это поджанр поп-музыки, который характеризуется производством в Южной Корее, азиатскими исполнителями и композициями на корейском языке. Однако с каждым годом понятие k-pop обретает все более расплывчатые черты, а правила попадания в жанр размываются с приливом популярности в мире. Так, в k-pop теперь не только корейцы, японцы, тайцы и китайцы, но также и вьетнамцы, австралийцы и даже русские (соло-исполнительница Лана или же недавно дебютировавшая в группе X:in Нова (Мария Емельянова)). Да и песни выпускаются сейчас не только на смеси корейского с английским, но и на других азиатских языках.

Разнообразие k-pop

Одной из характерных черт k-pop является разнообразие групп, творчества и самих участников. В группе их не менее 4, а бывает и больше (группа NCT славится тем, что количество участников может быть неограниченным, на данный момент активны 23 участника в 6 саб-юнитах). Концепты групп охватывают большое количество тем: от милых девочек до хоррор-историй в клипах и камбэках. Большинство групп пишут музыку сами, погружая основную мысль в концепт и создавая очередной хит для Billboard. Потому в k-pop всегда можно найти “свою” группу, подходящую под вас и ваш стиль. Именно на это и ориентируется индустрия.

Тяжелый путь айдолов

Многие айдолы проходят тяжелый путь до того, как оказываются на вершине. Будь то проблемы в семье, школе, жизненные трудности или нескончаемые тренировки. В среднем период трейни (”стажера” в k-pop, прим.ред) проходит от 2 до 5 лет. Нередки случаи тренировок на протяжении 10-11 лет, и это только вершина айсберга. Сама индустрия требует выкладываться на 1000%, при этом не показывая того, насколько это сложно. Несомненно, подобное отношение к себе приводит к ряду проблем: как психологических, так и физических.

Не будем забывать и про бешеные стандарты красоты в Южной Корее: айдолы каждый день сталкиваются с хейтом в свою сторону по поводу внешности. И если у кого-то и хватает смелости и силы давать отпор (что тоже ведет за собой волну хейта), то большинство идут на поводу у «фанатов» и переживают серьезнейшие проблемы со здоровьем: садятся на ужасные диеты, тренируются до отказа конечностей и надевают неудобную одежду, скрывая свой стиль за прихотью стилистов.

Подобное вдохновляет фанатов k-pop, ведь если айдолы, переживая такие трудности, все равно двигаются к мечте, при этом поддерживая своих фанатов, то у нас самих тоже получится!

Тесная связь между фанатом и айдолом

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Ни для одного любителя k-pop не секрет, как тесно связаны айдолы и их фанаты. Большое количество взаимодействий: прямые эфиры, фансайны (мероприятия, на которых айдолы подписывают музыкальные альбомы и общаются с фанатами), участие в музыкальных и реалити-шоу, интервью и участие в играх между участниками группы, общение за кадром.

Именно это и связывает фаната и айдола очень крепко. Исполнители отвечают на вопросы своих фанатов, дают советы, рассказывают о своей жизни, общаются как с лучшими друзьями. Фанаты чувствуют себя в безопасности рядом с айдолами и находят в них близких людей, чем и притягиваются к индустрии.

Контент

Как уже было сказано ранее, контент имеет огромную роль в популярности k-pop. Чаще всего контент-планы расписаны на годы вперед, над имиджем группы работают огромные команды грамотных маркетологов, стилистов, визажистов и других профессионалов.

Красивая картинка имеет огромное значение в индустрии из-за сумасшедших стандартов красоты, а также частого причастия айдолов не только к музыкально-развлекательной, но и к модельной индустрии. Над визуалом группы трудится огромное количество людей, за что огромное им спасибо.

K-pop действительно привлекает к себе внимание красивой картинкой и неплохим содержанием: музыка качественная, смысл песен более, чем полезный, а айдолы — это настоящие люди, с которыми приятно поболтать после тяжелого дня на их прямых трансляциях. Сейчас k-pop занимает особое место в индустрии развлечений, и я, как фанатка этого жанра уже много лет, рада, что индустрия развивается и дарит нам замечательные проекты, на которые не жалко потратить ни денег, ни времени.

Надеюсь, что индустрия и дальше будет идти семимильными шагами, а я буду и дальше ждать дебютов популярных ребят и наблюдать за развитием k-pop.

Слушайте и любите то, что вам нравится, никогда не стесняйтесь своих вкусов!

Авторка: Мила Алиева