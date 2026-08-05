При выборе онлайн-школы родители часто сталкиваются с похожими на первый взгляд формулировками: «живые онлайн-уроки» и «вебинары». Кажется, что это одно и то же, однако на практике между этими форматами есть разница.
От того, как именно организованы занятия, зависит вовлеченность ребенка, качество усвоения материала и возможность получать обратную связь от учителя.
Разберемся, чем отличаются живые онлайн-уроки от вебинаров и почему этот момент стоит уточнить еще до поступления в школу.
Что такое вебинар в онлайн-школе
Вебинар — это онлайн-занятие, на котором преподаватель одновременно проводит урок для большого количества слушателей.
Обычно формат выглядит так:
- учитель объясняет тему;
- ученики слушают материал;
- вопросы можно задать в чате;
- преподаватель отвечает только на часть сообщений;
- личного общения практически нет.
Такой формат хорошо подходит для лекций, дополнительных курсов, когда главная задача — передать большой объем информации.
Однако для полноценного школьного обучения вебинар не всегда является оптимальным решением.
Что такое живой онлайн-урок
Живой онлайн-урок максимально приближен к обычному занятию в школе.
Ученики подключаются к уроку в назначенное время и работают вместе с преподавателем в режиме реального времени.
Во время занятия учитель:
- объясняет новую тему;
- задает вопросы ученикам;
- вызывает к ответу;
- проверяет понимание материала;
- помогает разобраться со сложными заданиями;
- поддерживает диалог с классом.
Фактически ребенок становится полноценным участником урока, а не просто зрителем трансляции.
Например, в онлайн-школе «Дом Знаний» обучение проводится в формате живых видеоуроков, на которых учитель взаимодействует с небольшой группой детей (до 10 учеников), успевает опросить и выслушать каждого.
Главное отличие — уровень взаимодействия
Самая важная разница между вебинаром и живым уроком заключается в возможности общения.
На вебинаре
Чаще всего ученик:
- слушает преподавателя;
- пишет вопросы в чат;
- редко получает индивидуальную обратную связь.
На живом уроке
Ученик постоянно взаимодействует с учителем:
- отвечает устно;
- выполняет задания во время занятия;
- получает комментарии по своим ответам;
- может сразу уточнить непонятный момент.
Именно такой формат помогает поддерживать внимание и вовлеченность на протяжении всего урока.
Но даже живые занятия могут быть организованы по-разному.
Если на урок одновременно подключаются 50–100 человек, преподавателю физически сложно уделить внимание каждому ребенку.
Поэтому важно уточнить не только наличие живых уроков, но и количество учеников в классе.
В нашей школе обучение проходит в мини-классах до 10 человек.
Это позволяет преподавателю:
- знать каждого ученика;
- следить за успеваемостью;
- вовремя замечать пробелы в знаниях;
- отвечать на вопросы каждого ребенка.
Такой формат максимально приближен к индивидуальному обучению.
Как проходят живые уроки
Обучение организовано по современному принципу «перевернутого класса».
Перед занятием ученик:
- знакомится с темой через короткий видеоматериал;
- проходит небольшой тест для самопроверки.
На самом уроке преподаватель уже не просто читает лекцию, но и:
- подробно объясняет сложные моменты;
- разбирает ошибки;
- отвечает на вопросы;
- закрепляет материал на практике.
Благодаря этому время занятия используется максимально эффективно.
Живые уроки каждый день
Полноценная общеобразовательная школа предполагает регулярное расписание.
Например, в нашем тарифе «С зачислением» проходят ежедневные живые онлайн-уроки по всем предметам школьной программы.
В зависимости от класса ребенок посещает от 4 до 7 уроков ежедневно.
Как и в обычной школе:
- посещение обязательно;
- во время занятий включена веб-камера;
- учителя отмечают присутствие;
- выставляются текущие оценки.
Такой подход помогает сохранить дисциплину и привычный учебный режим.
Что входит в обучение кроме живых уроков
Полноценное школьное образование — это не только занятия с преподавателями.
В тариф «С зачислением» уже входят:
- официальное зачисление в аккредитованную и лицензированную школу;
- обучение по программе ФГОС;
- полная программа «Школы России»;
- ежедневные живые уроки в мини-классах до 10 учеников;
- авторские видеоуроки по всем предметам;
- электронные учебники;
- домашние задания и тесты на образовательной платформе;
- записи всех уроков;
- личный наставник (тьютор);
- индивидуальные видеоконсультации с преподавателями без ограничений;
- подготовка к ОГЭ и ЕГЭ;
- сопровождение школьного психолога;
- кружки, клубы по интересам, классные часы и профориентация;
- ведение личного дела ученика и выдача аттестата государственного образца.
Таким образом, живые уроки становятся частью полноценного образовательного процесса, а не отдельной услугой.
Можно ли пересматривать занятия
Да.
Еще одно преимущество живых уроков — все занятия записываются.
Если ребенок заболел, пропустил урок или хочет повторить сложную тему, запись всегда доступна на образовательной платформе.
Это позволяет не отставать от программы и возвращаться к материалу перед контрольными работами или экзаменами.
Почему живые уроки особенно важны для школьников
Самостоятельное обучение подходит далеко не каждому ребенку.
Большинству школьников необходимы:
- регулярное расписание;
- контроль со стороны учителя;
- возможность задавать вопросы;
- общение с одноклассниками;
- постоянная обратная связь.
Именно поэтому формат живых онлайн-уроков значительно ближе к традиционной школе, чем обычные вебинары.
Посчитайте, насколько онлайн-школа выгодна вашей семье
При выборе школы важно учитывать не только формат обучения, но и общие расходы семьи.
Нередко родители дополнительно оплачивают репетиторов, кружки, дорогу до школы, питание и другие расходы.
Чтобы объективно сравнить затраты, воспользуйтесь Калькулятором выгоды.
Он поможет рассчитать, сколько вы тратите сейчас и насколько выгодным может стать обучение в онлайн-школе.
Живые онлайн-уроки и вебинары — это разные форматы обучения.
Вебинар больше подходит для лекций и массовых занятий, где основную роль играет передача информации. Живой урок предполагает постоянное взаимодействие между учеником и преподавателем, возможность задавать вопросы, получать обратную связь и активно участвовать в учебном процессе.
Если речь идет о полноценном школьном образовании, именно живые занятия в небольших классах позволяют сохранить качество обучения, обеспечить индивидуальный подход и сделать онлайн-школу максимально похожей на традиционную очную школу — только в более современном и удобном формате.