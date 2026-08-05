При выборе онлайн-школы родители часто сталкиваются с похожими на первый взгляд формулировками: «живые онлайн-уроки» и «вебинары». Кажется, что это одно и то же, однако на практике между этими форматами есть разница.

От того, как именно организованы занятия, зависит вовлеченность ребенка, качество усвоения материала и возможность получать обратную связь от учителя.

Разберемся, чем отличаются живые онлайн-уроки от вебинаров и почему этот момент стоит уточнить еще до поступления в школу.

Что такое вебинар в онлайн-школе

Вебинар — это онлайн-занятие, на котором преподаватель одновременно проводит урок для большого количества слушателей.

Обычно формат выглядит так:

учитель объясняет тему;

ученики слушают материал;

вопросы можно задать в чате;

преподаватель отвечает только на часть сообщений;

личного общения практически нет.

Такой формат хорошо подходит для лекций, дополнительных курсов, когда главная задача — передать большой объем информации.

Однако для полноценного школьного обучения вебинар не всегда является оптимальным решением.

Что такое живой онлайн-урок

Живой онлайн-урок максимально приближен к обычному занятию в школе.

Ученики подключаются к уроку в назначенное время и работают вместе с преподавателем в режиме реального времени.

Во время занятия учитель:

объясняет новую тему;

задает вопросы ученикам;

вызывает к ответу;

проверяет понимание материала;

помогает разобраться со сложными заданиями;

поддерживает диалог с классом.

Фактически ребенок становится полноценным участником урока, а не просто зрителем трансляции.

Например, в онлайн-школе «Дом Знаний» обучение проводится в формате живых видеоуроков, на которых учитель взаимодействует с небольшой группой детей (до 10 учеников), успевает опросить и выслушать каждого.

Главное отличие — уровень взаимодействия

Самая важная разница между вебинаром и живым уроком заключается в возможности общения.

На вебинаре

Чаще всего ученик:

слушает преподавателя;

пишет вопросы в чат;

редко получает индивидуальную обратную связь.

На живом уроке

Ученик постоянно взаимодействует с учителем:

отвечает устно;

выполняет задания во время занятия;

получает комментарии по своим ответам;

может сразу уточнить непонятный момент.

Именно такой формат помогает поддерживать внимание и вовлеченность на протяжении всего урока.

Но даже живые занятия могут быть организованы по-разному.

Если на урок одновременно подключаются 50–100 человек, преподавателю физически сложно уделить внимание каждому ребенку.

Поэтому важно уточнить не только наличие живых уроков, но и количество учеников в классе.

В нашей школе обучение проходит в мини-классах до 10 человек.

Это позволяет преподавателю:

знать каждого ученика;

следить за успеваемостью;

вовремя замечать пробелы в знаниях;

отвечать на вопросы каждого ребенка.

Такой формат максимально приближен к индивидуальному обучению.

Как проходят живые уроки

Обучение организовано по современному принципу «перевернутого класса».

Перед занятием ученик:

знакомится с темой через короткий видеоматериал;

проходит небольшой тест для самопроверки.

На самом уроке преподаватель уже не просто читает лекцию, но и:

подробно объясняет сложные моменты;

разбирает ошибки;

отвечает на вопросы;

закрепляет материал на практике.

Благодаря этому время занятия используется максимально эффективно.

Живые уроки каждый день

Полноценная общеобразовательная школа предполагает регулярное расписание.

Например, в нашем тарифе «С зачислением» проходят ежедневные живые онлайн-уроки по всем предметам школьной программы.

В зависимости от класса ребенок посещает от 4 до 7 уроков ежедневно.

Как и в обычной школе:

посещение обязательно;

во время занятий включена веб-камера;

учителя отмечают присутствие;

выставляются текущие оценки.

Такой подход помогает сохранить дисциплину и привычный учебный режим.

Что входит в обучение кроме живых уроков

Полноценное школьное образование — это не только занятия с преподавателями.

В тариф «С зачислением» уже входят:

официальное зачисление в аккредитованную и лицензированную школу;

обучение по программе ФГОС;

полная программа «Школы России»;

ежедневные живые уроки в мини-классах до 10 учеников;

авторские видеоуроки по всем предметам;

электронные учебники;

домашние задания и тесты на образовательной платформе;

записи всех уроков;

личный наставник (тьютор);

индивидуальные видеоконсультации с преподавателями без ограничений;

подготовка к ОГЭ и ЕГЭ;

сопровождение школьного психолога;

кружки, клубы по интересам, классные часы и профориентация;

ведение личного дела ученика и выдача аттестата государственного образца.

Таким образом, живые уроки становятся частью полноценного образовательного процесса, а не отдельной услугой.

Можно ли пересматривать занятия

Да.

Еще одно преимущество живых уроков — все занятия записываются.

Если ребенок заболел, пропустил урок или хочет повторить сложную тему, запись всегда доступна на образовательной платформе.

Это позволяет не отставать от программы и возвращаться к материалу перед контрольными работами или экзаменами.

Почему живые уроки особенно важны для школьников

Самостоятельное обучение подходит далеко не каждому ребенку.

Большинству школьников необходимы:

регулярное расписание;

контроль со стороны учителя;

возможность задавать вопросы;

общение с одноклассниками;

постоянная обратная связь.

Именно поэтому формат живых онлайн-уроков значительно ближе к традиционной школе, чем обычные вебинары.

Посчитайте, насколько онлайн-школа выгодна вашей семье

При выборе школы важно учитывать не только формат обучения, но и общие расходы семьи.

Нередко родители дополнительно оплачивают репетиторов, кружки, дорогу до школы, питание и другие расходы.

Чтобы объективно сравнить затраты, воспользуйтесь Калькулятором выгоды.

Он поможет рассчитать, сколько вы тратите сейчас и насколько выгодным может стать обучение в онлайн-школе.

Живые онлайн-уроки и вебинары — это разные форматы обучения.

Вебинар больше подходит для лекций и массовых занятий, где основную роль играет передача информации. Живой урок предполагает постоянное взаимодействие между учеником и преподавателем, возможность задавать вопросы, получать обратную связь и активно участвовать в учебном процессе.

Если речь идет о полноценном школьном образовании, именно живые занятия в небольших классах позволяют сохранить качество обучения, обеспечить индивидуальный подход и сделать онлайн-школу максимально похожей на традиционную очную школу — только в более современном и удобном формате.