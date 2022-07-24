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Art-терапия. Творчество с пользой

Екатерина Магомедова

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Наверняка, многие часто слышали термин «арт-терапия», но немногие знают суть данного подхода и его основные приемы. Для того, чтобы прояснить этот вопрос, давайте познакомимся с этим направлением подробнее.
Арт-терапия (от англ. art — «искусство») — направление в психотерапии и психологической коррекции, основанное на применении искусства и творчества. Основной целью такой терапии является гармонизация личности через самовыражение, и познание себя с помощью творчества и искусства.
Арт-терапия может использоваться психологами и как основное направление в работе, и как вспомогательное.
Методы арт-терапии позволяют символически очень хорошо прорабатывать всевозможные эмоции – страх, гнев, агрессию и т.д., не ограничивая человека определенными рамками (человек вовлекается в ту сферу искусства, которая ему ближе).
С какими проблемами можно работать с помощью арт-терапии?
  • Повышение самооценки и уверенности в своих силах;
  • Снижение уровня стресса;
  • Преодоление депрессивных состояний и тревожных расстройств;
  • Преодоление возрастных кризисов;
  • Решение семейных конфликтов;
  • Повышение навыков коммуникации;
  • Самопознание (лучше понять свои жизненные цели, желания);
  • Проработка психологических травм;
  • Преодоление фобий и т.д.
Очевидно, что методика охватывает огромный спектр проблем в различных сферах жизни, что является одним из главных плюсов данного направления.
Какие бывают виды арт-терапии?
Сегодня психология имеет в своем арсенале большое количество направлений и методик в рамках терапии искусством. Основными из них являются следующие:
  1. Музыкотерапия (психотерапевтический метод, использующий музыку в качестве лечебного средства);
  2. Драматерапия (популярное направление, которое использует такой прием, как драматизация, т.е. разыгрывание какого-либо сюжета);
  3. Танцевально-двигательная терапия – направление, в котором танец используются как процесс, способствующий эмоциональной и физической гармонизации человека;
  4. Библиотерапия (сказкотерапия) - сочинение и прочтение литературных произведений;
  5. Куклотерапия - метод психологической помощи детям, подросткам и их семьям, заключающийся в коррекции их поведения посредством кукольного театра;
  6. Песочная терапия - несложные произвольные манипуляции с мелким песком, фигурками или небольшими предметами, которые помогают снять напряжение и проработать внутренние проблемы человека;
  7. Глинотерапия – взаимодействие с природным материалом для решения терапевтических задач;
  8. Медитативная живопись - это сочетание арт-терапии с техниками самопознания.
Как проходит сеанс арт-терапии?
Занятие может проходить, как индивидуально, так и в группе (открытой, закрытой, маленькой или большой) в течение 1,5 или 2 часов. Проводится сессия обычно раз или два в неделю. Для каждого участника терапии организовано комфортное рабочее место, включающее всё, что может понадобиться в рамках проводимого занятия (краски, карандаши, бумага, песок и т.д.). Занятие проходит в приятной творческой атмосфере и по завершении результаты труда каждого участника обсуждаются и анализируются ведущим группы (психологом). Творческие способности при этом не оцениваются, внимание уделяется исключительно внутреннему миру человека, его проблемам и переживаниям.
Расширяйте свой кругозор, пробуйте разные методики и накапливайте внутренние ресурсы, чтобы день ото дня улучшать уровень своей жизни!

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Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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