Польза семейного образования

Семейное образование получает все больше сторонников. Растёт и количество положительных отзывов со стороны тех, кто опробовал его на себе.
За последние несколько лет количество семей, отдавших предпочтения образованию детей вне школьных стен, возросло. Причина столь стремительного роста популярности – преимущества семейного образования перед прочими формами обучения.
Ведь для перехода на семейное образование не требуется ни медицинских справок, ни каких-то особых условий жизни семьи. Выбор формы освоения программы основан исключительно на желании родителей и их детей. Родители могут сами объяснять уроки, нанимать педагогов-репетиторов либо записать ребёнка на дистанционные курсы или в онлайн-школу. Ученик прикрепляется к учебному заведению только для прохождения аттестации (промежуточной и итоговой).
Родители вправе выбирать программу, список учебных предметов (он должен включать все предметы, предписанные федеральными стандартами образования – ФГОС), школу с подходящей формой аттестации для прикрепления. В конце обучения выпускник проходит итоговую аттестацию на одинаковых со школьниками условиях и получает аттестат о среднем (общем) образовании государственного образца.
Причины перехода на семейное образование.
Закон «Об образовании» дает право родителям выбрать для своих детей любую форму обучения, включая семейное образование. При желании можно заниматься с ребенком дома родителям достаточно лишь письменно уведомить об этом департамент образования. Но все же обычно такое решение не принимается беспричинно. Есть несколько факторов, при которых именно семейное обучение становится оптимальной формой получения образования.
Согласно статистике, эти ситуации чаще других становятся поводом для принятия решения о переходе на семейную форму получения знаний. Есть еще ряд факторов:
конфликт с одноклассниками и учителем;
Плюсы семейного образования.
Домашнее обучение помогает избавиться от многих проблем, связанных с посещением школы. Его несомненные плюсы:
Акцент на занятиях, которые нравятся и подходят ребенку.
При семейном образовании можно скорректировать учебный план так, чтобы ребенку действительно нравилось учиться. Можно сделать акцент на предметах, которые ему интересны и пригодятся для будущего, а сами занятия тоже можно сделать увлекательнее: добавить элемент игры, больше экспериментов и прочее.
Возможность больше получать практические знания.
В настоящий момент школа больше ориентируется на освоение предметных знаний. Учителя редко заботятся о том, насколько эти навыки действительно пригодятся в жизни. Например, школьники лишены знаний по финансовому планированию, основам стратегического мышления и т. п. При этом практика показывает, что подростки вполне могут освоить эту информацию при правильном обучении. Важное преимущество семейного образования – можно не следовать устоявшейся школьной системе. Ребёнок может получать в существенно большем объеме практические знания, которые пригодятся ему во взрослой жизни.
Еще одним плюсом образования дома является тесная связь родителей и детей. Укрепляются семейные отношения и развивается чувство ответственности за свои поступки.
За последние несколько лет количество семей, отдавших предпочтения образованию детей вне школьных стен, возросло. Причина столь стремительного роста популярности – преимущества семейного образования перед прочими формами обучения.
Ведь для перехода на семейное образование не требуется ни медицинских справок, ни каких-то особых условий жизни семьи. Выбор формы освоения программы основан исключительно на желании родителей и их детей. Родители могут сами объяснять уроки, нанимать педагогов-репетиторов либо записать ребёнка на дистанционные курсы или в онлайн-школу. Ученик прикрепляется к учебному заведению только для прохождения аттестации (промежуточной и итоговой).
Родители вправе выбирать программу, список учебных предметов (он должен включать все предметы, предписанные федеральными стандартами образования – ФГОС), школу с подходящей формой аттестации для прикрепления. В конце обучения выпускник проходит итоговую аттестацию на одинаковых со школьниками условиях и получает аттестат о среднем (общем) образовании государственного образца.
Причины перехода на семейное образование.
Закон «Об образовании» дает право родителям выбрать для своих детей любую форму обучения, включая семейное образование. При желании можно заниматься с ребенком дома родителям достаточно лишь письменно уведомить об этом департамент образования. Но все же обычно такое решение не принимается беспричинно. Есть несколько факторов, при которых именно семейное обучение становится оптимальной формой получения образования.
- Ребенок профессионально занимается спортом, музыкой, танцами и т. п.
- Ребенок опережает сверстников по развитию.
- Работа родителей предусматривает частые переезды.
Согласно статистике, эти ситуации чаще других становятся поводом для принятия решения о переходе на семейную форму получения знаний. Есть еще ряд факторов:
конфликт с одноклассниками и учителем;
- неудовлетворение качеством преподавания;
- особенности развития несовершеннолетнего.
Плюсы семейного образования.
Домашнее обучение помогает избавиться от многих проблем, связанных с посещением школы. Его несомненные плюсы:
- Индивидуальный темп.
- Индивидуальное расписание.
- Широкий выбор программ и методик.
- Возможность быстрее пройти школьную программу.
- Выбор педагога.
- Отсутствие конфликтов.
- Польза для здоровья.
Акцент на занятиях, которые нравятся и подходят ребенку.
При семейном образовании можно скорректировать учебный план так, чтобы ребенку действительно нравилось учиться. Можно сделать акцент на предметах, которые ему интересны и пригодятся для будущего, а сами занятия тоже можно сделать увлекательнее: добавить элемент игры, больше экспериментов и прочее.
Возможность больше получать практические знания.
В настоящий момент школа больше ориентируется на освоение предметных знаний. Учителя редко заботятся о том, насколько эти навыки действительно пригодятся в жизни. Например, школьники лишены знаний по финансовому планированию, основам стратегического мышления и т. п. При этом практика показывает, что подростки вполне могут освоить эту информацию при правильном обучении. Важное преимущество семейного образования – можно не следовать устоявшейся школьной системе. Ребёнок может получать в существенно большем объеме практические знания, которые пригодятся ему во взрослой жизни.
Еще одним плюсом образования дома является тесная связь родителей и детей. Укрепляются семейные отношения и развивается чувство ответственности за свои поступки.
Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается