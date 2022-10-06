Польза семейного образования

Ребенок профессионально занимается спортом, музыкой, танцами и т. п.

Ребенок опережает сверстников по развитию.

Работа родителей предусматривает частые переезды.

неудовлетворение качеством преподавания;

особенности развития несовершеннолетнего.

Индивидуальный темп.

Индивидуальное расписание.

Широкий выбор программ и методик.

Возможность быстрее пройти школьную программу.

Выбор педагога.

Отсутствие конфликтов.

Польза для здоровья.

Семейное образование получает все больше сторонников. Растёт и количество положительных отзывов со стороны тех, кто опробовал его на себе.За последние несколько лет количество семей, отдавших предпочтения образованию детей вне школьных стен, возросло. Причина столь стремительного роста популярности – преимущества семейного образования перед прочими формами обучения.Ведь для перехода на семейное образование не требуется ни медицинских справок, ни каких-то особых условий жизни семьи. Выбор формы освоения программы основан исключительно на желании родителей и их детей. Родители могут сами объяснять уроки, нанимать педагогов-репетиторов либо записать ребёнка на дистанционные курсы или в онлайн-школу. Ученик прикрепляется к учебному заведению только для прохождения аттестации (промежуточной и итоговой).Родители вправе выбирать программу, список учебных предметов (он должен включать все предметы, предписанные федеральными стандартами образования – ФГОС), школу с подходящей формой аттестации для прикрепления. В конце обучения выпускник проходит итоговую аттестацию на одинаковых со школьниками условиях и получает аттестат о среднем (общем) образовании государственного образца.Причины перехода на семейное образование.Закон «Об образовании» дает право родителям выбрать для своих детей любую форму обучения, включая семейное образование. При желании можно заниматься с ребенком дома родителям достаточно лишь письменно уведомить об этом департамент образования. Но все же обычно такое решение не принимается беспричинно. Есть несколько факторов, при которых именно семейное обучение становится оптимальной формой получения образования.Он часто ездит на соревнования, конкурсы, концерты, пропускает много уроков. Общается он с единомышленниками по увлечению. Семейная форма получения образования дает возможность установить индивидуальный график занятий и избежать «пробелов» в знании школьных предметов.Раньше таких ребят переводили в старшие классы. Но практика показала, что это не лучший способ решения проблемы. Вундеркинд чувствует себя неуютно среди старшеклассников, у них нет общих увлечений, интересов. Страдает психика, он ощущает себя изгоем в школьном коллективе. Положение об образовании предусматривает принцип индивидуального подхода к каждому ученику. Теоретически учитель может давать гению отдельные задания повышенной сложности, но постоянно общаться с одним учеником при наличии целого класса он не в состоянии. Как результат, ученик скучает на уроках, теряет мотивацию к получению знаний, интерес к самой школе. Плюсы семейного образования – сохранение темпов получения знаний без негативных последствий для психического и умственного развития.Ребенок вынужден переезжать вместе с родителями, менять школу. Это постоянный стресс, особенно для подросткового возраста. Школьный коллектив – сложившийся организм, и каждый раз заново «вливаться» туда сложно. Надо подстраиваться, искать свое место. Если ситуация постоянно повторяется, подросток уже не видит смысла что-то делать, он просто посещает школу, чтобы отсидеть там положенное время и уйти. А потом уехать в другой город и найти другую школу, где все повторится. Говорить об успешном усвоении школьной программы в этом случае сложно. Учеба на дому поможет наладить последовательное прохождение программы по всем предметам без необходимости подстраиваться под манеру объяснения новых учителей, под правила нового коллектива. Успеваемость повышается, психологическое состояние «домашнего ученика» стабилизируется.Согласно статистике, эти ситуации чаще других становятся поводом для принятия решения о переходе на семейную форму получения знаний. Есть еще ряд факторов:конфликт с одноклассниками и учителем;Часто на обучение без посещения школы переходят дети, чьи родители сами учились таким образом и считают такую форму получения знаний наиболее продуктивной.Плюсы семейного образования.Домашнее обучение помогает избавиться от многих проблем, связанных с посещением школы. Его несомненные плюсы:Школьная система отводит всем одинаковое время на понимание, усвоение и закрепление новой темы. В жизни так не бывает – каждый настроен на свой темп работы. Учитель физически не может учитывать это и объяснять каждому ученику материал отдельно. При обучении дома ребенок получает знания в оптимальном для себя режиме. «Легкие» темы можно изучать быстрее, а «сложным» уделять больше времени, чем это заложено школьным поурочным планированием.Школьные занятия начинаются рано. Многим детям тяжело вставать утром. Активность мозга на первых уроках у них понижена. Но школьные санитарные нормы предписывают ставить самые сложные занятия на 2–3 урок, когда «сова» еще не проснулась окончательно. Такому ученику лучше начать заниматься во второй половине дня, когда он наиболее активен. «Жаворонки» страдают, если занятия приходятся на вторую смену. После четырех часов дня они чувствуют физическую и умственную усталость, не могут воспринимать новый материал в полной мере. Учеба дома позволяет составить оптимальное расписание, соответствующее биологическому ритму.По каждому школьному предмету выпускается несколько учебников. Образовательное учреждение выбирает тот, который больше нравится учителю. Родители могут выбрать свой. Важен не способ получения знаний, а результаты. Это прописано федеральными образовательными стандартами.Способному ребенку не обязательно тратить 11 лет жизни на изучение школьных предметов. Он получает знания в своем темпе, проходя промежуточные этапы школьной аттестации. Оставшееся время он посвящает углубленному изучению дисциплин, нужных для будущей профессии.Неуспеваемость по предмету может быть связана с восприятием учителя. Это не обязательно конфликт – хотя и такое бывает. Школьнику может не подходить манера объяснения, темп речи, методика преподавания.Ссоры в школьном коллективе – частая причина негативного отношения ученика к учебе. Он просто не хочет идти в школу, и его мысли заняты не занятиями, а способами противостояния с «врагами». Следствие – снижение успеваемости, нагрузка на психологическое здоровье. Особенно нездоровые тенденции распространены среди подростков. В этой ситуации перевод школьника на семейную форму получения образования – хороший способ сохранить его физическое, психологическое и нравственное здоровье.Физическое здоровье ученика зависит и от условий, в которых он постоянно находится. Пребывание за партой в течение 5–6 часов каждый день приводит к нарушению осанки. От напряжения портится зрение. Обучаясь дома, ребенок может в любой момент сделать перерыв, устроиться удобно, прилечь, выйти погулять. Это помогает избежать перенапряжения.Акцент на занятиях, которые нравятся и подходят ребенку.При семейном образовании можно скорректировать учебный план так, чтобы ребенку действительно нравилось учиться. Можно сделать акцент на предметах, которые ему интересны и пригодятся для будущего, а сами занятия тоже можно сделать увлекательнее: добавить элемент игры, больше экспериментов и прочее.Возможность больше получать практические знания.В настоящий момент школа больше ориентируется на освоение предметных знаний. Учителя редко заботятся о том, насколько эти навыки действительно пригодятся в жизни. Например, школьники лишены знаний по финансовому планированию, основам стратегического мышления и т. п. При этом практика показывает, что подростки вполне могут освоить эту информацию при правильном обучении. Важное преимущество семейного образования – можно не следовать устоявшейся школьной системе. Ребёнок может получать в существенно большем объеме практические знания, которые пригодятся ему во взрослой жизни.Еще одним плюсом образования дома является тесная связь родителей и детей. Укрепляются семейные отношения и развивается чувство ответственности за свои поступки.