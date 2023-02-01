Итоговое сочинение, собеседование в дистанционной форме

Для учащихся 9 и 11 классов в АНОО «Дом Знаний», проживающих в других регионах РФ или за рубежом, предоставляется возможность сдачи итогового собеседования (для девятиклассников), итогового сочинения (изложения) (для одиннадцатиклассников) в дистанционной форме.



Для организации итогового собеседования и в дальнейшем сочинения (изложения) в дистанционном формате необходимо наличие следующего оборудования:



1. Компьютер или ноутбук с подключением к сети «Интернет», оснащенный встроенной или внешней веб-камерой и микрофоном.



2. Принтер для печати материалов итогового собеседования.



3. Устройство для обеспечения перевода бланков итогового сочинения (изложения) в электронный вид.



Для согласования всего имеющегося оборудования и подтверждения участия в собеседовании и итоговом сочинении необходимо подать заявление в электронном виде. При возникновении вопросов обращайтесь к тьютору.



Далее мы со своей стороны направим ходатайство в территориальный орган Рособрнадзора о согласовании проведения итогового собеседования и сочинения (изложения) дистанционно с применением всего необходимого оборудования в соответствии с принятыми заявлениями, а также письмо в РЦОИ для информирования о наличии участников, изъявивших желание о прохождении экзаменационных процедур в дистанционном формате.



На основании разрешения Управления Рособрнадзора ученик допускается к сдаче итогового собеседования / сочинения (изложения) в дистанционном формате.



По завершении написания сочинения (изложения) родители или законные представители осуществляют перевод бланков в электронный вид и передают скан-копии бланков по электронной почте в “Дом Знаний”, при этом видеосвязь и видеозапись не прекращаются.



В электронный вид переводятся все заполненные участником типы бланков итогового сочинения (изложения): бланк регистрации, бланки записи, дополнительные бланки записи (в случае их заполнения).



Технический специалист обеспечивает получение скан-копий заполненных бланков итогового сочинения (изложения), фиксирует время их получения и проверяет их качество. Если скан-копии некачественные и не позволяют провести проверку, то производится повторная передача материалов в улучшенном качестве.



После принятия (сохранения) материалов итогового сочинения (изложения) технический специалист обеспечивает удаление письма, содержащего скан-копии бланков, из электронной почты. Хранение материалов итогового сочинения (изложения) на электронной почте школы запрещено, соответственно, доступ к электронной почте должен быть ограничен.



Технический специалист осуществляет печать копий бланков итогового сочинения (изложения) для последующей проверки членами комиссий по проверке в соответствии со стандартной технологией, и передает материалы итогового сочинения (изложения) в РЦОИ для их обработки.



