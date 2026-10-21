Осень — одно из самых красивых времён года. Деревья становятся золотыми, в садах созревают яблоки, а на дорожках появляются разноцветные листья. Для детей это прекрасная возможность познакомиться с изменениями в природе через игры, песни, танцы и сказочные истории.

Праздник «Золотая осень» в детском саду — это весёлое мероприятие, которое помогает детям раскрыть творческие способности, развить речь, научиться выступать перед зрителями и работать в команде.

Мы подготовили три готовых сценария осеннего утренника для детей разного возраста. Каждый из них включает интересный сюжет, сказочных персонажей, стихи про осень, подвижные игры и музыкальные номера.

Сценарий № 1. «Волшебная корзинка Осени» — для младшей группы

Возраст: 3–4 года.

Продолжительность: 15–20 минут.

Участники: Ведущая, Осень, Зайчик и дети.

Необходимый реквизит: осенние листья, корзинки, большой зонтик, игрушечная морковь и подарки.

Этот сценарий праздника осени для младшей группы детского сада подойдёт малышам, которые только начинают участвовать в утренниках. В нём предусмотрены короткие стихи, простые движения и весёлые игры, не требующие длительной подготовки.

Начало праздника

Под красивую осеннюю музыку дети входят в украшенный зал.

Ведущая:

«Здравствуйте, ребята! Посмотрите, как красиво сегодня в нашем зале! Всюду яркие листья: жёлтые, оранжевые, красные. Как вы думаете, кто их нам подарил? Конечно, волшебница Осень!»

Дети рассказывают короткие стихотворения:

Осень в гости к нам пришла,

Много красок принесла.

Листья жёлтые летят,

Украшают детский сад.

Затем ребята дружно зовут Осень.

Встреча с волшебницей Осенью

Под музыку появляется Осень с большой корзинкой.

Осень:

«Здравствуйте, мои друзья! Как же рада встрече я! Посмотрите, какие красивые листья я принесла. Хотите с ними потанцевать?»

Дети исполняют танец с осенними листочками. Под музыку они кружатся, поднимают листья над головой и плавно опускают их на пол.

Игра «Солнышко и дождик»

Осень предлагает детям отправиться на прогулку.

Когда звучит весёлая музыка, малыши свободно гуляют по залу. Как только начинается звук дождя, они должны спрятаться под большой зонтик Ведущей.

Игра повторяется несколько раз.

В гости приходит Зайчик

Неожиданно в зал прибегает Зайчик.

Зайчик:

«Здравствуйте, ребята! Я собирал морковку на зиму, но по дороге растерял весь урожай. Поможете мне найти морковки?»

Начинается игра «Собери морковку». Дети собирают разбросанные игрушечные овощи в корзинку.

Зайчик благодарит малышей и отправляется домой.

Волшебная корзинка

Осень предлагает детям заглянуть в свою корзину. В ней лежат красные и жёлтые листья.

Проводится игра «Разложи листочки»: ребята сортируют листья по цветам и раскладывают их в разные корзинки.

После игры Осень достаёт подарки и угощает детей.

Праздник заканчивается весёлым танцем и общим прощанием с волшебницей Осенью.

Сценарий № 2. «Осенние приключения в волшебном лесу» — для средней группы

Возраст: 4–5 лет.

Продолжительность: 20–25 минут.

Участники: Ведущая, Осень, Лесовичок, Тучка и дети.

Необходимый реквизит: осенние листья, грибы, корзинки, муляжи овощей и фруктов, зонтики.

Этот сценарий осеннего утренника в средней группе построен в форме сказочного путешествия. Дети отправляются в волшебный лес, знакомятся с его обитателями и помогают вернуть солнышко.

Путешествие начинается

Праздник открывается осенней песней и стихотворениями.

Ведущая:

«Ребята, сегодня мы отправимся в необыкновенное путешествие. В волшебном лесу нас ждут удивительные приключения и новые друзья. Но чтобы попасть туда, нужно произнести волшебные слова».

Дети вместе с Ведущей произносят:

Раз, два, три —

В лес осенний попади!

Звучит музыка, появляется Лесовичок.

Встреча с Лесовичком

Лесовичок приветствует гостей и рассказывает, что в лесу случилась беда: сердитая Тучка закрыла солнышко, а волшебница Осень спряталась от сильного дождя.

Чтобы помочь Осени, детям необходимо пройти несколько испытаний.

Игра «Убеги от дождика»

В зал выходит Тучка.

Тучка:

«Я большая Тучка, дождевая штучка! Сейчас полью вас дождиком!»

Ведущая предлагает детям показать, что они совсем не боятся дождя.

Под музыку малыши бегают или ходят по залу, а когда раздаются звуки дождя — прячутся под зонтиками.

Тучке так нравится игра, что она перестаёт сердиться и освобождает солнышко.

Игра «Собери урожай»

Под красивую мелодию появляется Осень.

Осень:

«Здравствуйте, друзья! Спасибо, что помогли солнышку снова засиять. За вашу доброту приглашаю вас поиграть!»

На полу раскладываются овощи и фрукты. Дети делятся на две команды: одна собирает овощи, другая — фрукты.

Это задание помогает закрепить знания о дарах осени и развивает внимательность.

Игра «Грибная полянка»

Лесовичок рассказывает, что после дождя в лесу выросло много грибов.

Детям необходимо собрать игрушечные грибы в корзины. Взрослые напоминают, что настоящие грибы можно собирать только вместе со взрослыми, которые хорошо в них разбираются.

Завершение осеннего праздника

В конце утренника Осень приглашает всех в большой хоровод. Дети исполняют песню, после чего сказочные персонажи вручают им небольшие подарки.

Такой праздник осени в детском саду объединяет музыкальные выступления, активные игры и знакомство с природой.

Сценарий № 3. «В поисках Золотой Осени» — для старшей и подготовительной групп

Возраст: 5–7 лет.

Продолжительность: 30–35 минут.

Участники: Ведущая, Осень, Ветер, Тучка, Гриб-Боровик, Почтальон и дети.

Необходимый реквизит: конверты с заданиями, осенние листья, корзинки, грибы, овощи, фрукты, зонтики, сундучок и волшебный ключ.

Этот сценарий праздника «Золотая осень» для старшей и подготовительной групп детского сада представляет собой небольшое театрализованное представление с загадками, конкурсами и поиском волшебного сундучка.

Открытие праздника

Дети входят в зал под музыку и исполняют танцевальную композицию.

Ведущая:

«Сегодня у нас замечательный праздник! Деревья надели золотые наряды, птицы собираются в дальние края, а в садах созрел богатый урожай. Но где же главная гостья нашего праздника — Золотая Осень?»

Дети читают стихи и исполняют осеннюю песню.

Неожиданная телеграмма

В зал вбегает Почтальон с письмом.

Ведущая зачитывает послание:

«Дорогие ребята! Я очень хотела прийти к вам на праздник, но волшебный Ветер перепутал все лесные дорожки. Чтобы найти меня, вам необходимо выполнить три задания и собрать три волшебных листочка. Ваша Осень».

Дети соглашаются отправиться на поиски.

Первое испытание — «Осенние загадки»

Появляется Ветер.

Ветер:

«Я весёлый Ветерок, облетаю сто дорог! Хотите найти Осень? Тогда отгадайте мои загадки!»

Примеры загадок:

С ветки падает, кружится,

На дорожку он ложится.

Жёлтый, красный, золотой —

Что за гость перед тобой?

Ответ: осенний лист.

Он по крыше застучал,

Всех под зонтики загнал.

Тучи в небе собрались,

Капли сверху полились.

Ответ: дождь.

После правильных ответов Ветер вручает детям первый волшебный листочек.

Второе испытание — «Грибная полянка»

На сцене появляется Гриб-Боровик.

Он предлагает детям принять участие в весёлой эстафете «Собери грибы».

Участники делятся на две команды. По очереди дети добегают до грибной полянки, берут один игрушечный гриб и возвращаются к своей команде.

Когда все грибы собраны, Боровик вручает второй волшебный листочек.

После эстафеты можно провести танец грибочков или осенних деревьев.

Третье испытание — «Капризы Тучки»

Появляется Тучка, которая не хочет пропускать детей дальше.

Тучка:

«Я дорожки все размыла, солнце тучей я закрыла! Если хотите пройти, покажите, что знаете об осени!»

Проводится игра «Осенние приметы».

Ведущая называет утверждения. Если они правильные, дети хлопают в ладоши, если неправильные — топают ногами.

Примеры утверждений:

Осенью листья на деревьях меняют цвет.

Осенью на деревьях растут конфеты.

Некоторые птицы осенью улетают в тёплые края.

Осенью собирают урожай яблок.

После дождя иногда появляется радуга.

Затем проводится подвижная игра «Перепрыгни лужицу».

Тучка убеждается, что дети ловкие и внимательные, и вручает третий листочек.

Появление Золотой Осени

Дети соединяют три волшебных листочка и находят изображение золотого ключа.

Под торжественную музыку в зал входит Осень.

Осень:

«Здравствуйте, мои друзья! Наконец-то с вами я! Все задания вы прошли и дорогу ко мне нашли!»

Осень благодарит ребят и приглашает их на праздник урожая.

Игра «Что растёт в саду, а что в огороде?»

Осень показывает изображения фруктов и овощей.

Если дети видят овощ, они приседают. Если фрукт — поднимают руки вверх.

После игры дети исполняют танец «Весёлый урожай».

Волшебный сундучок

Осень показывает ребятам красивый сундучок и предлагает ответить на вопрос: «За что вы любите осень?»

Дети рассказывают о любимых осенних занятиях, прогулках, листопаде и сборе урожая.

После ответов Осень открывает сундучок с подарками.

В финале дети вместе с персонажами исполняют заключительный хоровод.

Интересные игры и конкурсы на праздник осени в детском саду

Чтобы осенний утренник получился весёлым и запоминающимся, можно дополнить сценарий играми и конкурсами.

«Собери осенний букет»

На полу раскладывают разноцветные листья. Дети собирают из них красивые букеты. Для старших дошкольников задание можно усложнить: предложить собрать листья определённого цвета или выполнить заданную последовательность.

«Угадай овощ на ощупь»

В непрозрачный мешочек кладут знакомые детям овощи. Ребёнок опускает руку в мешочек и пытается определить, какой овощ ему попался.

Игра развивает тактильное восприятие, внимание и умение описывать предметы.

«Осенний ветер»

Детям раздают лёгкие бумажные листочки. Под музыку они изображают ветер: кружатся, плавно двигаются по залу и поднимают листочки вверх.

Когда музыка останавливается, дети приседают и «укладывают» листья на землю.

«Передай осенний подарок»

Дети становятся в круг и под музыку передают друг другу игрушечное яблоко. Когда музыка останавливается, ребёнок, у которого оказалось яблоко, называет один признак осени или выполняет небольшое творческое задание.

Как подготовить праздник «Золотая осень» в детском саду

Чтобы мероприятие прошло интересно и организованно, важно заранее продумать оформление зала, музыкальное сопровождение, костюмы и распределение ролей.

Оформление зала. Для создания осенней атмосферы подойдут гирлянды из бумажных листьев, корзины с муляжами фруктов, декоративные деревья, рисунки и поделки детей.

Костюмы персонажей. Главная героиня праздника — Золотая Осень. Для её образа подойдёт платье в жёлтых, оранжевых или красных оттенках и венок из осенних листьев. Другие персонажи могут появляться в костюмах лесных животных, грибов или природных явлений.

Музыкальное сопровождение. Лучше чередовать спокойные песни с подвижными танцами и играми. Это помогает детям сохранять внимание и интерес в течение праздника.

Участие каждого ребёнка. Важно предусмотреть роли и задания не только для активных детей, но и для тех, кто стесняется выступать перед публикой. Они могут участвовать в общих танцах, играх, хороводах и небольших групповых выступлениях.

Часто задаваемые вопросы о празднике «Золотая осень»

Когда проводят праздник осени в детском саду?

Обычно осенние утренники организуют в сентябре, октябре или ноябре. Конкретную дату выбирает детский сад с учётом образовательного плана и готовности детей.

Сколько должен длиться осенний утренник?

Продолжительность зависит от возраста воспитанников, характера мероприятий и действующих санитарных требований. Для младших детей обычно выбирают более короткие программы — около 15–20 минут, для средней группы — 20–25 минут, для старших дошкольников — около 30 минут.

Какие песни подойдут для праздника «Золотая осень»?

Можно использовать детские песни о листопаде, дожде, урожае и осенней природе. Музыкальный руководитель подбирает репертуар с учётом возраста детей, их возможностей и общей тематики сценария.

Как сделать праздник осени необычным?

Вместо обычного концерта можно провести сказочный квест, путешествие по осеннему лесу или поиск волшебных подарков. Особенно интересны детям интерактивные задания, в которых они помогают сказочным героям и влияют на развитие сюжета.

Можно ли привлечь родителей к участию в осеннем празднике?

Да. Родители могут помочь в создании декораций и костюмов, подготовить поделки из природных материалов или принять участие в отдельных конкурсах, если это предусмотрено форматом мероприятия.

Заключение

Праздник «Золотая осень» в детском саду — это возможность подарить детям радостные впечатления, познакомить их с богатством осенней природы и создать атмосферу настоящей сказки.

Для младшей группы лучше выбирать простые сценарии с короткими стихами и подвижными играми. В средней группе будут интересны встречи со сказочными персонажами, а для старших дошкольников подойдут театрализованные представления с загадками, командными заданиями и увлекательными приключениями.

Представленные сценарии можно использовать как готовую основу осеннего утренника или дополнить собственными песнями, танцами и творческими номерами.

Главное, чтобы каждый ребёнок почувствовал себя участником праздника и унёс с собой тёплые воспоминания о золотой осени.