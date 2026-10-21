Осень — время ярких красок, интересных открытий и школьных праздников. После летних каникул дети возвращаются за парты, встречаются с друзьями и начинают новый учебный год. А ещё именно осенью можно провести один из самых красивых и весёлых школьных праздников — «Золотую осень».

Праздник «Золотая осень» в начальной школе — это возможность объединить учеников, развить их творческие способности и научить замечать красоту окружающего мира. Ребята могут участвовать в конкурсах, разгадывать загадки, показывать сценки, читать стихи и демонстрировать свои таланты.

Мы подготовили три сценария осеннего праздника для учеников 1–4 классов. Каждый сценарий включает увлекательный сюжет, задания, игры и творческие выступления.

Сценарий № 1. «В гостях у Золотой Осени» — для 1–2 классов

Продолжительность: 30–35 минут.

Участники: Ведущий, Осень, Ветер, ученики.

Реквизит: разноцветные листья, корзинки, карточки с загадками, изображения овощей и фруктов, музыкальное сопровождение.

Этот сценарий праздника «Золотая осень» подойдёт первоклассникам и второклассникам. Он построен на простых играх, коротких стихотворениях и весёлых конкурсах.

Начало праздника

Под осеннюю музыку дети входят в украшенный класс или актовый зал.

Ведущий:

«Здравствуйте, дорогие ребята, учителя и родители! Сегодня у нас необычный день. За окнами кружатся разноцветные листья, в садах созревают яблоки, а природа готовится к зиме. Всё это значит, что к нам пришла прекрасная пора — золотая осень!»

Несколько учеников читают стихи.

Ученик 1:

Осень золотом играет,

Листья с веток осыпает.

Ветер весело кружит,

К нам на праздник он спешит.

Ученик 2:

Вот и осень наступила,

Всё вокруг преобразила.

В школу снова мы пришли,

Новых знаний здесь нашли.

Ученик 3:

Листья жёлтые летят,

Украшают школьный сад.

Мы сегодня не скучаем,

Праздник осени встречаем!

Появление Золотой Осени

Под красивую мелодию в зал входит Осень.

Осень:

«Здравствуйте, мои юные друзья! Я пришла к вам из осеннего леса. Принесла яркие листья, богатый урожай и множество интересных испытаний. Готовы повеселиться?»

Дети: «Да!»

Осень:

«Тогда начнём с загадок!»

Конкурс «Осенние загадки»

Осень загадывает детям загадки.

Красный, жёлтый, золотой,

Он кружится над землёй.

С ветки ветерок сорвёт,

И на землю он падёт.

Ответ: лист.

В огороде вырастает,

Зайка очень уважает.

Под землёю прячет нос

Этот рыжий корнеплод.

Ответ: морковь.

Он идёт, а ног не знает,

Землю каплями питает.

Зонтик нужно нам раскрыть,

Чтобы сухими домой быть.

Ответ: дождь.

За каждый правильный ответ команда получает осенний листочек.

Игра «Собери урожай»

На полу раскладывают изображения или муляжи овощей и фруктов.

Дети делятся на две команды.

Первая команда собирает овощи, вторая — фрукты. Побеждает команда, которая быстрее и правильнее выполнит задание.

Осень:

«Какие вы молодцы! Сразу видно, что в школе учатся внимательные и сообразительные ребята!»

Конкурс «Осенний ветер»

В зал вбегает Ветер.

Ветер:

«Я весёлый Ветерок, облетел сто дорог! Все листочки разбросал, а собрать их не успел!»

Ветер предлагает ребятам игру.

На полу разложены листья разных цветов. Каждая команда должна собрать листья определённого цвета.

Когда музыка заканчивается, ведущий подсчитывает собранные листочки.

Завершение праздника

Осень:

«Вы сегодня замечательно справились с заданиями! Были дружными, весёлыми и внимательными. За это я приготовила вам маленькие подарки».

Дети исполняют общую песню об осени или танец с листьями.

В конце праздника можно провести фотографирование и организовать небольшую выставку осенних поделок.

Сценарий № 2. «Осенние приключения в Стране знаний» — для 2–3 классов

Продолжительность: 35–40 минут.

Участники: Ведущий, Осень, Лесовичок, Мудрая Сова, ученики.

Реквизит: карточки с заданиями, изображения деревьев, овощей и животных, осенние листья, конверты, карта путешествия.

Этот сценарий осеннего праздника для начальных классов объединяет развлечения и познавательные задания. Ребята не только играют, но и проверяют свои знания по окружающему миру, русскому языку и математике.

Начало путешествия

Ведущий:

«Ребята, сегодня мы отправимся в необычное путешествие — в Страну осенних знаний. Там нас ждут загадочные тропинки, необычные задания и сказочные герои. Но попасть туда смогут только дружные и любознательные ученики».

Дети произносят волшебные слова:

Осень, двери открывай,

В мир чудес нас приглашай!

Появляется Лесовичок.

Первая станция — «Лесные загадки»

Лесовичок:

«Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать в осенний лес! Здесь живут птицы и звери, растут деревья и грибы. Но чтобы пройти дальше, вам необходимо ответить на мои вопросы».

Примеры вопросов:

Какое дерево осенью украшено красными ягодами? (Рябина.) Какие птицы улетают в тёплые края: ласточки или воробьи? (Ласточки.) Почему осенью листья многих деревьев меняют цвет? (В них разрушается зелёный пигмент хлорофилл, и становятся заметнее другие пигменты.) Какое животное делает запасы орехов и семян на зиму? (Белка.)

После правильных ответов Лесовичок вручает детям первую часть карты.

Вторая станция — «Осенняя математика»

В зал входит Мудрая Сова.

Сова:

«Ух-ух! Я слышала, что в вашей школе учатся настоящие знатоки математики. Сейчас мы это проверим!»

Задача 1. На дереве было 12 листьев. Ветер сорвал 5. Сколько осталось?

Ответ: 7 листьев.

Задача 2. Белочка собрала 8 орехов утром и 6 вечером. Сколько всего орехов она собрала?

Ответ: 14 орехов.

Задача 3. В саду росло 24 яблока. Дети собрали 9 яблок. Сколько осталось?

Ответ: 15 яблок.

Для третьего класса задания можно усложнить примерами на умножение и деление.

Сова:

«Отлично! Вы справились с моими задачами. Получайте вторую часть карты!»

Третья станция — «Осенние слова»

Ведущий:

«Наше путешествие продолжается. Теперь проверим, насколько хорошо ребята знают русский язык».

Конкурс «Составь слово».

Детям выдаются карточки с буквами. Из них нужно собрать слова на осеннюю тему:

ЛИСТОПАД

УРОЖАЙ

ДОЖДИК

РЯБИНА

ОКТЯБРЬ

Побеждает команда, которая быстрее составит все слова без ошибок.

Четвёртая станция — «Осенние приметы»

Лесовичок:

«Ребята, а знаете ли вы, как природа готовится к зиме?»

Ведущий зачитывает утверждения. Дети отвечают «Верно» или «Неверно».

Осенью многие деревья сбрасывают листья. (Верно.) Все птицы осенью улетают в тёплые края. (Неверно.) Осенью некоторые животные готовят запасы пищи. (Верно.) В сентябре во всех странах мира начинается осень. (Неверно.) Осенью дни в Северном полушарии становятся короче. (Верно.)

Финал путешествия

После прохождения всех станций дети собирают карту, которая приводит их к Золотой Осени.

Осень:

«Я наблюдала за вашим путешествием. Вы показали, что умеете дружить, думать, помогать друг другу и находить решения даже самых сложных задач».

Осень вручает детям символические награды или небольшие подарки.

В завершение проводится общий танец или музыкальная викторина об осени.

Сценарий № 3. «Осенняя ярмарка талантов» — для 3–4 классов

Продолжительность: 40–45 минут.

Участники: два Ведущих, Осень, Королева Урожая, ученики, представители команд.

Реквизит: осенние украшения, карточки с заданиями, корзины с овощами и фруктами, музыкальное сопровождение, материалы для творческих конкурсов.

Этот сценарий праздника «Золотая осень» для 3–4 классов подойдёт для школьного мероприятия с участием нескольких команд.

Его главная особенность — сочетание творческих выступлений, интеллектуальных заданий, конкурсов и элементов осенней ярмарки.

Торжественное открытие

Ведущий 1:

«Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы собрались, чтобы отметить один из самых ярких праздников года — праздник Золотой Осени!»

Ведущий 2:

«Осень — это не только дождь и прохладная погода. Это время богатого урожая, вдохновения, ярких красок и новых открытий!»

Дети исполняют песню об осени.

Конкурс «Осенняя визитка»

Учащиеся делятся на команды. Каждая команда заранее придумывает название, девиз и небольшое творческое представление.

Например:

Команда «Золотые листья»:

Мы листочки золотые,

Очень дружные, смешные!

Будем петь и танцевать,

Всем улыбки раздавать!

Команда «Осенние звёзды»:

Мы осенние ребята,

Наша дружба всем награда!

Вместе весело живём,

И к победе мы идём!

Конкурс «Осенний интеллектуальный турнир»

На сцену выходит Королева Урожая.

Королева Урожая:

«Здравствуйте, ребята! На моей ярмарке собрались самые умные и талантливые ученики. Проверим, хорошо ли вы знаете осеннюю природу!»

Командам по очереди задаются вопросы:

Как называются три осенних месяца? (Сентябрь, октябрь, ноябрь.) Как называется явление массового опадания листьев? (Листопад.) Какое время года наступает после осени? (Зима.) Какой овощ часто используют для приготовления тыквенной каши? (Тыква.) Как называется постепенное перемещение птиц в другие районы в зависимости от сезона? (Сезонная миграция, или перелёт.)

За правильные ответы команды получают баллы.

Конкурс «Осенние художники»

Каждая команда получает ватман, цветные карандаши или фломастеры.

За ограниченное время участники должны создать рисунок на тему «Моя золотая осень».

Можно нарисовать осенний лес, школьный двор, урожай или любимое место для прогулок.

После завершения работы представители команд рассказывают, что изображено на их рисунках.

Конкурс «Осенняя мода»

Ведущий 1:

«Осень вдохновляет не только художников, но и настоящих модельеров! Сейчас мы увидим необычный показ мод!»

Команды представляют заранее подготовленные костюмы или аксессуары в осенней тематике.

Для украшения можно использовать бумажные листья, цветной картон, ткань и другие безопасные материалы.

Каждый участник кратко представляет свой образ.

Конкурс «Угадай мелодию»

Ведущий включает короткие фрагменты заранее подобранных детских песен об осени и природе.

Задача участников — угадать название песни или продолжить её исполнение.

Для разнообразия можно включить музыкальные композиции о школе, дружбе и временах года.

Конкурс «Осенний урожай»

Команды получают одинаковые наборы карточек с изображениями овощей, фруктов и ягод.

За одну минуту необходимо правильно распределить их по категориям.

После этого Королева Урожая предлагает дополнительное задание: назвать как можно больше блюд, которые можно приготовить из представленных продуктов.

Подведение итогов

Ведущий 2:

«Сегодня мы убедились, что наши ученики умеют не только хорошо учиться, но и творчески мыслить, выступать, дружить и работать в команде!»

Осень:

«Какой чудесный праздник вы устроили! Каждый из вас достоин награды, ведь самое главное — это дружба, старание и хорошее настроение!»

Организаторы объявляют результаты конкурсов. Каждая команда получает грамоту в одной из номинаций: «Самая дружная команда», «Самые творческие», «Знатоки осени» или «Самые артистичные».

Праздник завершается общей песней, фотографированием и выставкой осенних поделок.

Интересные конкурсы и игры на праздник осени в начальной школе

Чтобы осенний праздник в школе получился увлекательным, можно включить в программу дополнительные конкурсы.

Игра «Осенний крокодил»

Участник получает карточку с осенним словом и должен показать его жестами, не произнося ни звука.

Примеры слов: дождь, ветер, гриб, листопад, зонт, белка, яблоко.

Остальные ребята пытаются угадать слово.

Эта игра развивает воображение, артистичность и навыки невербального общения.

Конкурс «Осенний алфавит»

Дети по очереди называют слова, связанные с осенью, на разные буквы алфавита.

Например:

А — арбуз.

Б — берёза.

В — ветер.

Г — гриб.

Д — дождь.

Л — листопад.

Побеждает команда, которая придумает больше подходящих слов.

Игра «Осенняя корзина»

Участники по очереди называют предметы, которые можно положить в осеннюю корзину.

Первый игрок говорит: «Я положу в корзину яблоко».

Второй повторяет предыдущее слово и добавляет своё: «Я положу в корзину яблоко и грушу».

Каждый следующий участник повторяет весь список и добавляет новый предмет.

Игра тренирует память и внимание.

Конкурс «Узнай дерево по листу»

Учитель демонстрирует изображения листьев разных деревьев.

Ребята должны определить, какому дереву принадлежит лист: берёзе, клёну, дубу, липе или рябине.

Для усложнения можно предложить детям назвать отличительные признаки каждого дерева.

Игра «Правда или вымысел»

Ведущий произносит утверждения об осени, а школьники определяют, верные они или нет.

Примеры:

Осенью можно увидеть разноцветные листья. (Правда.)

Медведь запасает на зиму корзину яблок. (Вымысел.)

Некоторые птицы улетают в тёплые края. (Правда.)

Все деревья осенью теряют листья. (Вымысел.)

Такой конкурс помогает повторить знания по окружающему миру.

Как организовать праздник «Золотая осень» в начальной школе

Организация осеннего праздника требует небольшой подготовки, но результат обязательно порадует учеников.

Выберите подходящий сценарий

Для первоклассников лучше выбирать короткие программы с простыми заданиями, музыкой и подвижными играми.

Ученикам 2–3 классов подойдут игровые путешествия с загадками и командными испытаниями.

Для четвероклассников можно организовать полноценную осеннюю ярмарку, интеллектуальную викторину или творческий конкурс.

Украсьте класс или актовый зал

Для оформления можно использовать:

Гирлянды из бумажных осенних листьев.

Рисунки и поделки учеников.

Декоративные корзины с овощами и фруктами.

Осенние букеты.

Плакаты с поздравлениями.

Особенно интересно, если дети самостоятельно участвуют в украшении помещения.

Подготовьте музыкальное сопровождение

Музыка создаёт праздничную атмосферу. Подберите несколько композиций для выхода участников, проведения конкурсов, танцев и завершения мероприятия.

Чередуйте спокойные выступления с активными играми, чтобы школьники не уставали.

Организуйте выставку осенних поделок

Одним из дополнений к празднику может стать выставка творческих работ.

Ученики могут подготовить композиции из природных материалов, аппликации, рисунки или необычные поделки на тему осени.

При использовании природных материалов важно заранее убедиться, что они чистые, безопасные и подходят для детского творчества.

Предусмотрите участие каждого ученика

Не все дети любят выступать перед большой аудиторией. Поэтому важно предложить разные форматы участия: чтение стихов, командные задания, создание рисунков, помощь в оформлении, проведение викторины или участие в музыкальных номерах.

Главная задача праздника — создать дружелюбную атмосферу, в которой каждый ребёнок сможет проявить себя.

Часто задаваемые вопросы о празднике «Золотая осень» в школе

Когда проводят праздник «Золотая осень» в начальной школе?

Чаще всего праздник организуют в сентябре, октябре или ноябре. Особенно популярен октябрь, когда осенняя природа радует яркими красками и можно собрать красивые листья для оформления класса.

Конкретная дата зависит от школьного календаря и плана воспитательной работы.

Сколько длится осенний праздник для 1–4 классов?

Продолжительность зависит от возраста детей и формата мероприятия.

Для учеников 1–2 классов обычно достаточно 25–35 минут. Для 3–4 классов можно подготовить более продолжительную программу — около 35–45 минут.

При планировании необходимо учитывать возрастные особенности школьников и чередовать виды деятельности.

Какие конкурсы подойдут для праздника осени в начальной школе?

Для младших школьников хорошо подходят игры «Собери урожай», «Угадай овощ», «Осенние загадки», «Узнай дерево по листу», «Осенний крокодил» и «Правда или вымысел».

Для 3–4 классов можно организовать командные викторины, творческие соревнования, интеллектуальные задания и конкурсы осенних костюмов.

Как провести праздник «Золотая осень» без больших затрат?

Для проведения мероприятия необязательно покупать дорогие декорации и костюмы.

Украшения можно сделать вместе с учениками из бумаги и картона. Для конкурсов подойдут распечатанные карточки, цветные листья и обычные школьные принадлежности.

Большинство игр можно организовать прямо в классе.

Можно ли провести праздник осени в онлайн-школе?

Да. Осенний праздник можно адаптировать и для дистанционного обучения.

Например, организовать онлайн-викторину, конкурс осенних фотографий, виртуальную выставку поделок, игру «Угадай мелодию» или командный квест.

Учащиеся могут заранее подготовить короткие выступления, рисунки и презентации, а затем представить их одноклассникам во время видеовстречи.

Какие стихи подходят для школьного праздника «Золотая осень»?

Для учеников 1–2 классов лучше выбирать короткие стихотворения с понятными словами и простым ритмом.

Для 3–4 классов можно использовать более сложные произведения о природе и временах года, например стихотворения А. С. Пушкина, А. А. Фета, Ф. И. Тютчева и других русских поэтов.

Важно учитывать возраст детей и подбирать произведения, которые они смогут выразительно прочитать.

Заключение

Праздник «Золотая осень» в начальной школе — это не просто развлекательное мероприятие, а возможность объединить детей, развить творческие способности, научить работать в команде и расширить знания об окружающем мире.

Для учеников 1–2 классов подойдут сказочные представления с весёлыми конкурсами. Для 2–3 классов можно организовать познавательное путешествие, а для 3–4 классов — осеннюю ярмарку талантов с командными соревнованиями и творческими выступлениями.

Предложенные сценарии можно использовать как готовую основу для праздника или адаптировать под особенности конкретного класса.

Самое главное — создать атмосферу радости, дружбы и творчества, чтобы золотая осень оставила у школьников яркие и тёплые воспоминания.