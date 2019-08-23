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Дом знаний

Как частная школа,
только онлайн

Общеобразовательная онлайн-школа с 1 по 11 класс с выдачей государственного аттестата

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Наши преимущества – почему мы?

Соотношение цены и качества

Наличие лицензии.
Что это такое?

Лицензия — это официальное разрешение государства на образовательную деятельность.

Для работы онлайн-школа обязана иметь:

1) Лицензию на начальное, общее, среднее и дополнительное образование (если есть курсы).

2) Аккредитацию для основного образования, подтверждающую соответствие госстандартам (ФГОС).

На сайтах школ часто указывают номер лицензии, но не её вид. А именно вид определяет, может ли школа законно обучать детей начальных, средних или старших классов. Проверить подлинность лицензии можно через Федеральный реестр.

Лицензия — обязательное условие для обучения.

Вид лицензии = право учить конкретные классы.

Проверяйте номер в реестре — это защитит от мошенников.

Соблюдение
образовательных стандартов
в «Доме Знаний»

Количество учебных часов и предметов в нашей школе соответствует требованиям ФГОС третьего поколения и ФООП — документам, определяющим обязательные нормы школьного образования.

В отличие от многих онлайн-школ, которые сокращают предметы или часы по своему усмотрению, «Дом Знаний» строго придерживается утвержденных программ. Мы гарантируем полноценное обучение без урезания учебного плана, обеспечивая качественное образование в рамках государственных стандартов.

— Следуем ФГОС и ФООП

— Не сокращаем предметы и часы

— Полноценные программы вместо упрощенных

Наличие аккредитации.
Что это такое?

Аккредитация подтверждает, что программы школы соответствуют государственным требованиям к образованию (ФГОС). Её проводят Рособрнадзор или региональные власти на основе закона «Об образовании в РФ».

Если у онлайн-школы есть аккредитация, это значит:

1) Её программы одобрены государством

2) Обучение соответствует стандартам начального, основного и среднего образования.

3) Школе можно доверять — сокращений в качестве нет.

Аккредитация = соответствие ФГОС.

Проверка государством.

Гарант полноценного обучения.

Прогноз оценки + профориентация
(выступаем проводником на пути роста)

Предоставляем прогноз годовой оценки для каждого ученика, помогая ориентироваться в учебном процессе и своевременно скорректировать стратегию обучения.

Наша профориентационная поддержка выступает проводником для ваших детей на пути их профессионального роста.

📝 У нас есть тест по профориентации! Узнайте, какая профессия подойдет вашему ребенку.

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Школа будущего у вас
дома

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Живые онлайн-занятия по всем
предметам и кружкам
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Аттестат государственного образца,
как в обычной школе
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Помощь с домашками и забота наставников
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Дошкольная подготовка

Стартуем

Начальная школа

1-й класс2-й класс3-й класс4-й класс

Основная школа

5-й класс6-й класс7-й класс8-й класс9-й класс

Старшая школа

10-й класс11-й класс
Стартуем

Современная методика образования

1

Делаем упор на решение жизненных задач и проектовВ начале темы перед учеником ставится задача или жизненная ситуация. Ответы находятся с помощью теоретических материалов и закрепляются практическими заданиями. Учим применимым навыкам, а не зубрежке учебников.

2

Вовлекающие урокиЗанятие начинается с просмотра нового урока от опытных методологов. Все записи сохряняются, так что можно вернуться к просмотру в любой момент. Материал дублируется в презентации и конспекте.

3

Интерактивные тестированияДо встречи с педагогом можно пройти интерактивные тесты и игры, закрепляя знания в увлекательном геймифицированном режиме.

4

Живые занятия с опытными педагогамиЕжедневные онлайн-встречи по видеосвязи. Обсуждаем материал, отвечаем на вопросы и отрабатываем практические навыки. Живо, весело и простым языком.

5

Домашняя работаДомашние задания выполняются на компьютере или в тетради. Результат можно отправить преподавателю в личных сообщениях, а в случае вопросов обратиться к наставнику.
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Максимум внимания вашему ребенку

Обучение в мини-классах до 10 человек или индивидуально. Чтобы помочь каждому в изучении темы урока и ответить на вопросы.Такой подход кратно увеличивает эффективность обучения по сравнению с обычными классами в 20—30 человек или вебинарным форматом.

Поддержка и забота

У Бэтмена был Альфред, а у нас — наставник. Это помощник, мотиватор, друг и воспитатель в одном лице.Он держит руку на пульсе процесса обучения и контролирует успеваемость. С таким подходом оценки растут до 5+.
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Программа
по ФГОС

Программа обучения составлена с учетом государственного стандарта.
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Удобная смена

Удобная сменаВыберите сами когда будете учиться - утром, днём или вечером
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Программа по ФГОС

Программа по ФГОСВсе школьные предметы. Вы проходите программу как в привычной общеобразовательной школе
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Эффективное обучение

Эффективное обучениеЧередуйте точные науки с гуманитарными и кружками

Попробуйте неделю учёбы бесплатно

tabletImagearrowImageДля начала занятий нужен только компьютер или планшет. Наставник поможет разобраться во всех деталях и начать заниматься в новом формате
Зачисление в Дом Знаний
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Анализ навыков
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Составление персональной траектории обучения
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Выбор специализации
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Профориентация
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Сдача экзаменов
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Составление портфолио
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Достижение мечты!
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90+ баллов ЕГЭ, ВУЗ, бизнес

Нацеливаем на достижение мечты

Проанализируем текущие навыки, таланты и западающие темы. Составим план для достижения необходимых результатов.

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+1 балл
к успеваемости
уже через год

Уникальная интеллектуальная система анализирует более 286 параметров в процессе обучения — от успеваемости по каждому предмету до психофизического состояния и погоды за окном.Уникальная интеллектуальная система анализирует более 286 параметров в процессе обучения — от успеваемости по каждому предмету до психофизического состояния и погоды за окном.
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93% точность прогноза оценки по предмету на следующий год
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Заблаговременно выявляем проблемы и корректируем программу
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+1 балл к успеваемости уже через год
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93% точность прогноза оценки по предмету на следующий год
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Заблаговременно выявляем проблемы и корректируем программу
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+1 балл к успеваемости уже через год
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Получите персональный
план обучения

Пройдите пробную неделю, а мы проанализируем ваши знания и дадим рекомендации.

или звоните
8 800 600 60 77

Учим навыкам и профессиям будущего

Каждый ученик может выбрать дополнительные дисциплины.

Продвижение

SMM

О базовых знаниях продвижения социальных сетей

SMM
Программирование

Scratch

Курс программирования для детей от 8 лет, познакомит с азами визуального кодирования

Scratch
Программирование

Игры на Unity

Основы разработки игр на движке Unity. Научим вести проектную деятельность и разрабатывать собственные игры. Открываем дверь в очень актуальную профессию программиста и основам языка C#

Игры на Unity
Наука

Урбанистика

Знакомство с профессией градостроителя, теорией планировки и застройки городов. Курс включает в себя теоретические занятия, а также проектную деятельность, где ребята применяют полученные знания на практике

Урбанистика

Не просто учителя,
а лидеры и наставники

Открытые, добрые и эмпатичные. Многие из них удостоены награды конкурса «Учитель года России». Станут проводниками в успешное будущее для ваших детей.
Анастасия Ковеня
Анастасия Ковеня

Анастасия Ковеня

Математика
Педагог высшей категорииПреподаватель математики
  • Окончила Московский государственный педагогический университет
  • Эксперт по ОГЭ и ЕГЭ
  • Разработчик материалов по методике преподавания по математике
Тагирбек Асланов
Тагирбек Асланов

Тагирбек Асланов

Физика
Педагог высшей категорииПреподаватель физики
  • Кандидат технических наук
  • Победитель конкурса молодых ученых на звание лучший молодой ученый РД 2021 года
  • Свыше 100 научно-технических публикаций, 22 объекта интеллектуальной собственности, из которых 1 – патент на изобретение
Сергей Ивахненко
Сергей Ивахненко

Сергей Ивахненко

Изобразительное искусство
Педагог высшей категорииПреподаватель изобразительного искусства
  • Почетный работник Просвещения и образования РФ
  • Высшая квалификационная категория
  • Опыт работы 42 года
Елена Пайгусова
Елена Пайгусова

Елена Пайгусова

География
Педагог высшей категорииПреподаватель географии
  • Высшая квалификационная категория
  • Автор учебного пособия для 10-11 классов «НТР и мировое хозяйство»
  • Разработчик программ по ФГОС и олимпиадных заданий
  • Более 20 лет готовит учеников к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и олимпиадам
И ещё 95 выдающихся преподавателей и методистов

Впечатления ребят

Каждый ученик может выбрать дополнительные дисциплины.

Иконка сердецИконка сердец

Амина 10 класс

Амина 10 класс рассказывает о своих впечатлениях

Марьям 3 класс

Марьям 3 класс рассказывает о своих впечатлениях

Адина 10 класс

Адина 10 класс рассказывает о своих впечатлениях

Алина 10 класс

Алина 10 класс рассказывает о своих впечатлениях

Родители говорят “Спасибо!”

Сергей И.

Сергей И.

«Реальная альтернатива классической школе. Очень интересный подход к процессу образования. Это не просто передача знаний. Это осмысление что, как и зачем мы делаем. ЗНАНИЯ привязываются к повседневной ЖИЗНИ».

Максим Л.

Максим Л.

«Очень оригинально и актуально в современных условиях, а главное, реально качественное преподнесение учебного материала».

Сабина

Сабина

«Подкупает индивидуальный подход к каждому ученику, за что спасибо большое коллективу школы».

Рамзия Х.

Рамзия Х.

«Преподаватели – профессионалы своего дела, обучают качественно, если что-то непонятно, всегда помогут и подскажут. Хорошая и насыщенная подача материала, удобный личный кабинет».

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Стоимость обучения

Предметный

Когда нужно подтянуть знания по отдельным предметам и восполнить пробел

От 5 449 ₽/мес

  • >10 000 видеоуроков
  • Интерактивные тестирования и игры
  • Индивидуальные занятия
  • Диагностика знаний
  • Персональная траектория обучения
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Заочный

Изучение школьной программы на нашей платформе с обратной связью от преподавателей и тьюторов

От 7 785 ₽/мес

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Государственный аттестат

    • Аттестат по завершению 9 и 11 класса
    • >10 000 видеоуроков
    • Классы 2-10 человек
    • Онлайн-уроки с преподавателями (до 15 уроков в неделю)
    • Интерактивные тестирования и игры
    • Сопровождение тьютора
    • Возможность запроса консультации с учителем
    • Доступ к электронным версиям учебников
    Скидка - 20%

    Без зачисления

    Когда нет нужды в сдаче промежуточных и итоговых аттестаций (например, если вы остаетесь закреплены за традиционной школой)

    17 126От 13 701 ₽/мес

    • >10 000 видеоуроков
    • Классы 2-10 человек
    • Онлайн-уроки с преподавателями (до 35 уроков в неделю)
    • Поддержка тьютора и психолога
    • Интерактивные тестирования и игры
    • Помощь с домашними заданиями
    • Развернутая обратная связь
    • Доступ к дополнительным курсам
    • Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
    • Возможность запроса консультации с учителем
    • Возможность отработки пропущенных уроков и плохих оценок
    Скидка - 20%

    С зачислением

    Полноценная замена обычной школе. Вы обучаетесь и получаете аттестат в нашей школе.

    17 904От 14 323 ₽/мес

    extraFeatureImg

    Государственный аттестат

      • Аттестат по завершению 9 и 11 класса
      • >10 000 видеоуроков
      • Классы 2-10 человек
      • Онлайн-уроки с преподавателями
      • Поддержка тьютора и психолога
      • Помощь с домашними заданиями
      • Интерактивные тестирования и игры
      • Развернутая обратная связь
      • Доступ к дополнительным курсам
      • Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
      • Возможность запроса консультации с учителем
      • Возможность отработки пропущенных уроков и плохих оценок
      • Доступ к электронным версиям учебников

      Калькулятор выгоды от «Дома Знаний»

      calcImageЗаполните небольшой тест, чтобы оценить, как онлайн-обучение в «Доме Знаний» может сэкономить время, нервы и средства.
      Наш калькулятор покажет, насколько выгодным может быть дистанционное образование для вашей семьи.

      Качественное образование доступно каждому

      Мат капитал

      Мат капитал

      Вы можете оплатить занятия с помощью материнского капитала.

      Налоговый вычет

      Налоговый вычет

      Ежегодно вы сможете возвращать до 13% стоимости с помощью возмещения НДФЛ.

      Много скидок

      Много скидок

      При зачислении двух и более детей, оплате за год или специальным социальным группам.

      Пакет заботливого родителя

      Вы получаете не просто набор материалов, а настоящую поддержку в процессе воспитания и обучения вашего ребенка.
      Упражнения для развития логики и мышления
      Упражнения для развития логики и мышления
      Занимательные задания, которые помогут ребенку развивать критическое мышление и решать задачи с легкостью
      Полезные статьи для родителей
      Полезные статьи для родителей
      Актуальные материалы о воспитании и обучении, которые вооружат вас необходимыми знаниями для поддержки ребенка
      Тест на выявление пробелов в обучении
      Тест на выявление пробелов в обучении
      Быстро и удобно узнайте, какие темы требуют дополнительного внимания и поддержки
      Вебинар с психологом «Дома Знаний»
      Вебинар с психологом «Дома Знаний»
      На тему: «Как поддержать мотивацию ученика на онлайн-обучении»
      «Как пройдет первый день в онлайн-школе?»
      «Как пройдет первый день в онлайн-школе?»
      А также информационное видео
      Мама с ребенкомСердечки
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      Дошкольная
      подготовка

      Ещё мы готовим детей к школе. Бережно и играючи учим считать, писать и читать. Прокачиваем усидчивость и влюбляем в знания. Занятия проводят опытные педагоги и детский психолог.Ещё мы готовим детей к школе. Бережно и играючи учим считать, писать и читать. Прокачиваем усидчивость и влюбляем в знания. Занятия проводят опытные педагоги и детский психолог.
      icon
      Научим соблюдать социальные нормы и правила общения
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      Прокачаем навыки коммуникации и активного слушания
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      Поможем ощущать себя частью коллектива и легко пойти в 1 класс
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      Станем друзьями и наставниками, которые всегда придут на помощь
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      icon
      Научим соблюдать социальные нормы и правила общения
      icon
      Прокачаем навыки коммуникации и активного слушания
      icon
      Поможем ощущать себя частью коллектива и легко пойти в 1 класс
      icon
      Станем друзьями и наставниками, которые всегда придут на помощь

      «Дом Знаний» - первая полностью лицензированная и аккредитованная онлайн-школа

      Лицензия и аккредитация позволяют оказывать образовательные услуги, сдавать государственные экзамены и выдавать аттестат.

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      Начните уже сегодня!

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      1. Пройдите полноценную пробную неделю
      2. Зачисление в школу происходит в любое время года за 1 день
      3. Вливайтесь в процесс и открывайте новые возможности для будущего

      Новости

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      Вопросы и ответы

      Как проходят занятия?

      Мы придерживаемся методики “Перевернутого класса”, где дети самостоятельно знакомятся с обучающими материалами, а после на встречах в режиме видеоконференцсвязи на нашей платформе педагоги подробно разбирают с ними тему урока и прорабатывают оставшиеся вопросы. Продолжительность одного такого педагогического сопровождения - 20-25 минут, а частота зависит от скорости усвоения тем, так, в день может быть от 2 до 6 занятий.

      Благодаря такому методу обучения дети лучше усваивают материал и запоминают информацию. Это воспитывает ответственность, пунктуальность и организованность, что является необходимыми навыками для будущей жизни.

      Основной образовательный элемент – вебинары с динамичной анимацией, которые сопровождаются презентацией и проверочными тестами.

      Оценки выставляются в журнал, доступ к которому открыт для родителей в личном кабинете. Кроме того, большой акцент делается на индивидуальную работу с ребенком.

      В нашей школе за каждым сотрудником закреплены свои задачи. Так мы обеспечиваем наибольшую погруженность в работу, а это, соответственно, сказывается на качестве нашего продукта. Именно поэтому обязанности классного руководителя и составителя расписания мы не закрепляем за педагогами, как это происходит в обычных школах. С этими задачами справляются наставники. Расскажем о них подробнее.

      Наставник - это первый помощник школьника. Основная задача тьютора - содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития, духовно-нравственного формирования и развития личности. Так же он занимается проверкой и контролем психологического состояния школьника.

      Основные направления работы тьютора:

      - мониторинг учебной деятельности;
      - проведение классных часов;
      - адаптация школьника;
      - работа с родителями -дает рекомендации для эффективного обучения;
      - изучение интересов, симпатий и запросов учащихся для помощи в их реализации;
      - ведение личного дела;
      - формирование и развитие различных интересов;
      - формирование портфолио.

      Куратор взаимодействует с вами в самом начале, при вашем поступлении - на пробной неделе. Куратор вас консультирует, рассказывает про процесс обучения, помогает составить расписание, знакомит с этапами работы и отвечает на возникающие вопросы. В общем, ведет вас в начале вашего пути в нашей школе. После того как обучающийся попадает в класс с ним продолжает работу тьютор.

      Во время обучения мы работаем и с родителями, они также принимают активное участие в школьной жизни своего ребенка - посещают родительские собрания, имеют возможность контролировать успеваемость ребенка в своём личном кабинете, по всем вопросам, касающихся изменений в расписании, смены преподавателя или уклона обучения, могут обращаться напрямую к тьюторам с помощью мессенджеров или по мобильному телефону.

      Да, при этом можно учиться один на один с учителем по двум форматам:

      1. Индивидуальное обучение - расписание видеовстреч с педагогом формируется по степени просмотра видеоуроков. На видеовстречах ученик может задать вопрос по теме видеоурока, в среднем продолжительность такой встречи - 15 минут.
      2. Постоянное расписание - данное обучение предусматривает занятия с педагогом, без просмотра видеоуроков, то есть все темы учитель объясняет лично ученику на видео-встрече, продолжительность которой 25 минут.

      Эти тарифы можно найти на нашем сайте и выбрать при регистрации на платформе или запросить их у менеджера.

      Для этого у нас работают нашими замечательные кураторы. Расписание школьника постоянное, и его формируют кураторы с учетом всех пожеланий ученика и его родителей. Постоянное расписание введено для того, чтобы воспитывать в учениках ответственность, пунктуальность и обязательность, без дисциплины ребята, к сожалению, склонны забывать решать вовремя домашние задания, просматривать видеоуроки и выполнять задания по проектам. Но при форс-мажорных обстоятельствах вы всегда можете сообщить наставнику о необходимости внести изменения в расписание.

      Именно для таких случаев в “Доме знаний” предусмотрена БЕСПЛАТНАЯ ПРОБНАЯ НЕДЕЛЯ. Сначала вы ознакамливаетесь со школой, её правилами и форматом работы, в сопровождении наших кураторов, и если всё в порядке, всё устраивает вас и в первую очередь вашего ребенка, то только тогда, вы оплачиваете обучение по тому или иному тарифу, переходите в заботливые руки тьютора и начинаете полноценную учебу!

      Разумеется. Мы организуем онлайн-занятия для вашего ребенка, которые полностью соответствуют требованиям российской образовательной системы. При этом он сможет посещать секции.

      Наши профессиональные преподаватели предоставляют онлайн-уроки в гибком формате, что бы ваш сын мог заниматься в любое удобное время. Мы делаем уроки интересными и развивающими, что бы учеба не вызывала скуку, а приносила удовольствие.

      Ваш сын может познакомиться с основами предмета, задать вопросы преподавателю и получить полный ответ на любой вопрос. Мы проводим промежуточные контрольные работы, что бы отслеживать успехи и корректировать план занятий. А итоговая работа покажет, насколько хорошо он усвоил материал