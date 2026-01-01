Наш проект — это уникальная система искусственного интеллекта, разработанная командой «Дома Знаний» для повышения качества и персонализации обучения. Это не просто чат-бот, а полноценный интеллектуальный помощник ученика.

Наш «учитель» делает обучение более гибким и индивидуальным, помогает каждому ребёнку получать поддержку, а педагогам и родителям — отслеживать прогресс.