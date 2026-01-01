автоматически отвечает на вопросы учеников 24/7, без задержек и ожиданий;
«Виртуальный учитель» — приложение с ИИ для обучения и контроля прогресса
«Виртуальный учитель» — приложение с ИИ для обучения и контроля прогрессаУчитесь, проходите тестирование нового поколения и получайте персональную обратную связь в одном мобильном приложении
«Виртуальный учитель» — приложение с ИИ для обучения и контроля прогрессаУчитесь, проходите тестирование нового поколения и получайте персональную обратную связь в одном мобильном приложении
«Виртуальный учитель» — технологии ИИ для персонализированного обучения
Наш проект — это уникальная система искусственного интеллекта, разработанная командой «Дома Знаний» для повышения качества и персонализации обучения. Это не просто чат-бот, а полноценный интеллектуальный помощник ученика.
Наш «учитель» делает обучение более гибким и индивидуальным, помогает каждому ребёнку получать поддержку, а педагогам и родителям — отслеживать прогресс.
Система помогает автоматизировать образовательные процессы:
проводит интеллектуальное ИИ-тестирование, анализируя ответы ученика, выявляя пробелы в знаниях и формируя объективную оценку;
быстро и объективно проверяет письменные и устные задания;
отслеживает понимание темы и помогает вовремя заметить трудности;
контролирует посещаемость, фиксирует активность и участие в уроках.
Как работает ИИ-тестирование
Тестирование в приложении
Ученик заходит в приложение, выбирает нужную тему и проходит тестирование.
Анализ ответа
«Виртуальный учитель» слушает ответ ученика по выбранной теме и оценивает полноту раскрытия материала.
Уточняющие вопросы
Если обнаружены пробелы в знаниях, система задаёт дополнительные вопросы только по тем темам, которые требуют проверки.
Оценка результата
После анализа всех ответов «Виртуальный учитель» формирует итоговую оценку на основе внутреннего алгоритма.
Возможности приложения
Интеллектуальное тестирование
Проверка знаний с помощью искусственного интеллекта.
Учебные материалы
Доступ к образовательному контенту по предметам.
Домашние задания
Выполнение заданий в мобильном приложении.
Отслеживание прогресса
Результаты обучения в одном месте.
Уведомления
Напоминания о заданиях и новых активностях.
Кому будет полезно приложение
Ученикам
- лучше понимать, насколько хорошо усвоен материал;
- выявлять пробелы в знаниях;
- получать объективную оценку своих ответов;
- проверять знания в удобное время;
- развивать навыки самостоятельной подготовки.
Родителям
- получать объективную информацию о прогрессе ребенка;
- своевременно замечать трудности в обучении;
- поддерживать образовательный процесс и контролировать результаты.
Школам и партнёрам
- автоматизировать часть рутинных задач;
- использовать дополнительный инструмент для проверки знаний;
- уделять больше времени работе с учениками и образовательному процессу.
Для школ и партнёров
«Виртуальный учитель» помогает внедрять технологии искусственного интеллекта в образовательный процесс, автоматизировать часть рутинных задач педагогов и сделать проверку знаний более объективной. Приложение дополняет образовательный процесс, поддерживает персонализированное обучение и помогает отслеживать прогресс учащихся.
Как начать сотрудничество
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Обсудите формат внедрения
Мы расскажем о возможностях приложения и подберем вариант его использования с учетом задач вашей образовательной организации.
Подключите приложение
После подключения школа получает современный цифровой инструмент для обучения, проверки знаний и поддержки персонализированного образовательного процесса.
Вопросы и ответы
Ученик выбирает тему и отвечает на вопросы в устной форме. Искусственный интеллект анализирует, насколько полно раскрыта тема. Если в ответе есть пробелы, система задаёт дополнительные вопросы именно по тем разделам, которые требуют уточнения. После завершения проверки ИИ анализирует все ответы и формирует итоговую оценку на основе внутреннего алгоритма.
ИИ оценивает полноту раскрытия темы, качество ответа ученика и правильность ответов. Итоговая оценка формируется с учётом того, насколько хорошо ученик понимает тему и насколько полно смог её раскрыть.
Дополнительные вопросы нужны, чтобы точнее проверить знания ученика. Если ИИ замечает, что какая-то часть темы раскрыта недостаточно, он задаёт уточняющие или наводящие вопросы именно по этому разделу.
В обычном тесте ученик, как правило, отвечает на заранее подготовленные вопросы. В ИИ-тестировании можно отвечать в свободной форме или пересказывать тему, а система анализирует сам ответ и в зависимости от него задаёт дополнительные вопросы. Поэтому проверка получается более интерактивной и персонализированной.
Ученик может самостоятельно проверить, насколько хорошо он понимает тему, увидеть пробелы в знаниях и пройти более глубокую проверку за счёт дополнительных вопросов ИИ. Приложение также позволяет изучать учебные материалы, выполнять задания и отслеживать результаты обучения.
Скоро в магазинах цифрового контента
Мобильное приложение «Виртуальный учитель» для Android и iOS находится в разработке. Совсем скоро оно станет доступно для скачивания. Следите за обновлениями — ссылки на загрузку будут доступны после официального запуска.