Если из квадрата со стороной a вырезать квадрат со стороной b, то легко сделать вывод, что площадь оставшейся фигуры будет равна разности квадратов:

a2 – b2 = b (a – b) + a (a – b) = (a – b) (a + b).

Дополнительные формулы сокращенного умножения

Кроме основных семи ФСУ, полезно помнить еще несколько тождеств. Они немного сложнее, чем, например, квадрат суммы, квадрат разности или куб суммы, но их знание сильно облегчает работу на контрольных и экзаменах и ускоряет решение математических уравнений.

Бином Ньютона

Любая целая неотрицательная степень суммы двух величин раскладывается на слагаемые следующим образом:

(a + b)n = C0 n • an + C1 n • an-1 • b + C2 n • an-2• b2 +…+ Ck n • an-k• bk +… + Cn n • bn