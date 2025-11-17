Онлайн-школа «Дом Знаний» получила знак качества «Высокая культура оценивания». Что это значит для образования вашего ребенка?

В российской системе образования появился новый ориентир для родителей и учеников — «Знак качества для образовательных организаций». И мы с гордостью сообщаем, что онлайн-школа «Дом Знаний» стала одним из первых лауреатов, получив признание в номинации «Высокая культура оценивания». Это не просто награда — это подтверждение нашего профессионального подхода к обучению.

Почему появился «Знак качества»? Ориентир на честность и прозрачность

Сегодня в сфере дистанционного обучения как никогда важно не просто давать знания, но и делать это прозрачно. Новый проект Рособрнадзора был создан именно для того, чтобы отмечать школы, которые демонстрируют объективность и честность в оценивании результатов учеников.

Как отметил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев: «Важно называть и отмечать сильные и успешные школы, тех, на кого могут равняться коллеги, у кого можно перенимать опыт и эффективные практики». Инициатива призвана поддерживать тех, кто показывает высокие результаты честным путем, независимо от формата или локации.

«Важно поддерживать всех, кто не боится прозрачности»

Ключевой принцип проекта — справедливость. Музаев особо подчеркнул: «Мы будем отмечать не только топовые школы больших городов, но и школы, которые в ограниченных социально-экономических условиях показывают хорошие результаты… и не боятся демонстрировать объективные показатели».

Для нас в «Доме Знаний» это значит, что наша работа по построению честной и понятной системы контроля знаний получила федеральное признание. Мы всегда были против «натаскивания» на тесты и стремились к тому, чтобы оценки наших учеников отражали их реальные знания.

Что значит «Высокая культура оценивания» для учеников и родителей?

Получение этого знака — это не просто формальность. Для вас, как для родителей, это важный сигнал и гарантия нескольких ключевых преимуществ:

Объективность и справедливость. Оценка вашего ребенка всегда отражает его реальные знания, а не случайность или субъективное мнение преподавателя. Это особенно критично во время подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, когда важен каждый балл.

Прозрачность процессов. Вы всегда можете понять, за что и по каким критериям была выставлена та или иная оценка. Вся информация доступна в личном кабинете.

Учеба без стресса. Четкие и понятные правила оценивания снимают тревожность у детей. Они знают, чего ожидать, и могут сосредоточиться на учебе, а не на волнении из-за несправедливой оценки.

Доверие к документам. Наша онлайн-школа является аккредитованной, и все ученики по окончании получают государственный аттестат. Знак качества подтверждает, что все оценки в этом аттестате заработаны честно, что укрепляет его весомость при поступлении в вузы.

«Дом Знаний»: качественное образование, в котором можно быть уверенным

Получение знака «Высокая культура оценивания» — это логичное продолжение нашей философии. Мы создаем среду, где дети могут учиться с интересом и без стресса, где ценят реальные знания, а не умение угадывать ответы.

Наша онлайн-школа для детей — это не просто альтернатива традиционному образованию. Это современная, продуманная экосистема, которая сочетает в себе:

Гибкость дистанционного обучения.

Гарантию качества в виде государственной аккредитации и аттестата.

Эффективную подготовку к итоговым экзаменам (ОГЭ и ЕГЭ).

И, как теперь официально подтверждено, — честную и прозрачную систему оценивания.