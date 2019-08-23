Экстернат в Доме знаний

Мы придерживаемся методики “Перевернутого класса”, где дети самостоятельно знакомятся с обучающими материалами, а после на встречах в режиме видеоконференцсвязи на нашей платформе педагоги подробно разбирают с ними тему урока и прорабатывают оставшиеся вопросы. Продолжительность одного такого педагогического сопровождения - 20-25 минут, а частота зависит от скорости усвоения тем, так, в день может быть от 2 до 6 занятий.

Благодаря такому методу обучения дети лучше усваивают материал и запоминают информацию. Это воспитывает ответственность, пунктуальность и организованность, что является необходимыми навыками для будущей жизни.

Основной образовательный элемент – вебинары с динамичной анимацией, которые сопровождаются презентацией и проверочными тестами.

Оценки выставляются в журнал, доступ к которому открыт для родителей в личном кабинете. Кроме того, большой акцент делается на индивидуальную работу с ребенком.