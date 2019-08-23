Экстернат в Доме знаний
Сдавайте аттестации раньше остальных и быстрее переходите из класса в класс — Зачисление в любое время года— Аттестат государственного образца— Бесплатная подготовка к ОГЭ/ЕГЭ
Что такое экстернат, и кому он подходит?
Экстернат — это форма аттестации на семейном образовании или самообразовании. Ученик самостоятельно осваивает программу и экстерном сдаёт промежуточные и итоговые аттестации.
Экстернат помогает сократить срок обучения в школе, если вы осваиваете школьную программу быстрее остальных. За год можно пройти программу сразу нескольких классов
Учеба экстерном подойдет вам, если ребенок:
Одаренный
Некоторые ребята с детства понимают, в какой области хотят развиваться. Юным спортсменам, танцорам или художникам нужно совмещать учёбу в школе с плотным графиком тренировок, выступлений, творческих занятий.А значит, что посещение классической школы становится затруднительным. Экстернат - отличная возможность получить образование и стать успешным в своем деле!
Отличник учебы
Часто талантливый ребёнок, обучаясь в обычной школе, опережает программу и ему становится скучно учиться. Здесь на помощь может прийти экстернат. На этой форме действительно можно учиться быстрее и открывать новые горизонты для поступления в лучшие ВУЗы мира.
Часто переезжает
Родители занимаются фрилансом, служат стране или часто командируются? А может быть, вы семья путешественников и первооткрывателей! Экстернат позволяет поднять якоря и путешествовать столько, сколько захочется.
Что получает ученик, обучаясь на экстернате?
Возможность сдачи аттестаций экстерном
1
Индивидуальные и групповые занятия с педагогом
2
Подготовку к ОГЭ/ЕГЭ
3
Доступ к видеоурокам и электронной библиотеке
4
Поддержку тьютора и психолога
5
Домашние задания с автоматической проверкой
6
Аттестат о среднем (не)полном образовании по завершении 9 и 11 классов
С нами учиться увлекательно и полезно
Индивидуальное сопровождение
Индивидуальный подход с учетом всех ранее перенесенных переживаний ребенка
Социализация
Обучаясь в онлайн-школе, ваш ребенок не упускает этапы социализации
Друзья по всему миру
Общение с одноклассниками, провождение времени с ребятами на классных часах и встречах с тьютором.
Даем полезные навыки
Курсы для учеников разных возрастов с удобным фильтром по направлениям и интересам
Любое занятие не помеха
Ученики могут учиться в своем темпе и определять график занятий, чтобы уделить время своим хобби
Миллион тестовых заданий и больше 1000 видеоуроков
Авторские уроки, разработанные нашими методистами и учителями, признанными лучшими в России
Не просто учителя,Открытые, добрые и эмпатичные. Многие из них удостоены награды конкурса «Учитель года России». Станут проводниками в успешное будущее для ваших детей.
а лидеры и наставники
Анастасия Ковеня
- Окончила Московский государственный педагогический университет
- Эксперт по ОГЭ и ЕГЭ
- Разработчик материалов по методике преподавания по математике
Тагирбек Асланов
- Кандидат технических наук
- Победитель конкурса молодых ученых на звание лучший молодой ученый РД 2021 года
- Свыше 100 научно-технических публикаций, 22 объекта интеллектуальной собственности, из которых 1 – патент на изобретение
Сергей Ивахненко
- Почетный работник Просвещения и образования РФ
- Высшая квалификационная категория
- Опыт работы 42 года
Елена Пайгусова
- Высшая квалификационная категория
- Автор учебного пособия для 10-11 классов «НТР и мировое хозяйство»
- Разработчик программ по ФГОС и олимпиадных заданий
- Более 20 лет готовит учеников к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и олимпиадам
Родители говорят “Спасибо!”
Сергей И.
«Реальная альтернатива классической школе. Очень интересный подход к процессу образования. Это не просто передача знаний. Это осмысление что, как и зачем мы делаем. ЗНАНИЯ привязываются к повседневной ЖИЗНИ».
Мама Максима Л.
«Очень оригинально и актуально в современных условиях, а главное, реально качественное преподнесение учебного материала».
Максим Л.
«Очень оригинально и актуально в современных условиях, а главное, реально качественное преподнесение учебного материала».
Сабина
«Подкупает индивидуальный подход к каждому ученику, за что спасибо большое коллективу школы».
Рамзия Х.
«Преподаватели – профессионалы своего дела, обучают качественно, если что-то непонятно, всегда помогут и подскажут. Хорошая и насыщенная подача материала, удобный личный кабинет».
Мама Марии Н.
Очень оригинально и актуально в современных условиях, а главное, реально качественное преподнесение учебного материала, несмотря на отсутствие привычного контакта между преподавателем и учащимися.
Стоимость на Экстернате
программа 2-х лет за год
или звоните, мы все расскажем
8 800 600 60 77
Вопросы и ответы
Как проходят занятия?
Мы придерживаемся методики “Перевернутого класса”, где дети самостоятельно знакомятся с обучающими материалами, а после на встречах в режиме видеоконференцсвязи на нашей платформе педагоги подробно разбирают с ними тему урока и прорабатывают оставшиеся вопросы. Продолжительность одного такого педагогического сопровождения - 20-25 минут, а частота зависит от скорости усвоения тем, так, в день может быть от 2 до 6 занятий.
Благодаря такому методу обучения дети лучше усваивают материал и запоминают информацию. Это воспитывает ответственность, пунктуальность и организованность, что является необходимыми навыками для будущей жизни.
Основной образовательный элемент – вебинары с динамичной анимацией, которые сопровождаются презентацией и проверочными тестами.
Оценки выставляются в журнал, доступ к которому открыт для родителей в личном кабинете. Кроме того, большой акцент делается на индивидуальную работу с ребенком.
Кто выполняет роль классного руководителя?
В нашей школе за каждым сотрудником закреплены свои задачи. Так мы обеспечиваем наибольшую погруженность в работу, а это, соответственно, сказывается на качестве нашего продукта. Именно поэтому обязанности классного руководителя и составителя расписания мы не закрепляем за педагогами, как это происходит в обычных школах. С этими задачами справляются наставники. Расскажем о них подробнее.
Наставник - это первый помощник школьника. Основная задача тьютора - содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития, духовно-нравственного формирования и развития личности. Так же он занимается проверкой и контролем психологического состояния школьника.
Основные направления работы тьютора:
- мониторинг учебной деятельности;
- проведение классных часов;
- адаптация школьника;
- работа с родителями -дает рекомендации для эффективного обучения;
- изучение интересов, симпатий и запросов учащихся для помощи в их реализации;
- ведение личного дела;
- формирование и развитие различных интересов;
- формирование портфолио.
Если есть тьютор, для чего нужен куратор?
Куратор взаимодействует с вами в самом начале, при вашем поступлении - на пробной неделе. Куратор вас консультирует, рассказывает про процесс обучения, помогает составить расписание, знакомит с этапами работы и отвечает на возникающие вопросы. В общем, ведет вас в начале вашего пути в нашей школе. После того как обучающийся попадает в класс с ним продолжает работу тьютор.
Как родитель принимает участие в школьной жизни ребенка?
Во время обучения мы работаем и с родителями, они также принимают активное участие в школьной жизни своего ребенка - посещают родительские собрания, имеют возможность контролировать успеваемость ребенка в своём личном кабинете, по всем вопросам, касающихся изменений в расписании, смены преподавателя или уклона обучения, могут обращаться напрямую к тьюторам с помощью мессенджеров или по мобильному телефону.
Можно ли учиться один-на-один с учителем?
Да, при этом можно учиться один на один с учителем по двум форматам:
1. Индивидуальное обучение - расписание видеовстреч с педагогом формируется по степени просмотра видеоуроков. На видеовстречах ученик может задать вопрос по теме видеоурока, в среднем продолжительность такой встречи - 15 минут.
2. Постоянное расписание - данное обучение предусматривает занятия с педагогом, без просмотра видеоуроков, то есть все темы учитель объясняет лично ученику на видео-встрече, продолжительность которой 25 минут.
Эти тарифы можно найти на нашем сайте и выбрать при регистрации на платформе или запросить их у менеджера.
Как формируется расписание?
Для этого у нас работают нашими замечательные кураторы. Расписание школьника постоянное, и его формируют кураторы с учетом всех пожеланий ученика и его родителей. Постоянное расписание введено для того, чтобы воспитывать в учениках ответственность, пунктуальность и обязательность, без дисциплины ребята, к сожалению, склонны забывать решать вовремя домашние задания, просматривать видеоуроки и выполнять задания по проектам. Но при форс-мажорных обстоятельствах вы всегда можете сообщить наставнику о необходимости внести изменения в расписание.
Вдруг ребенку не понравится?
Именно для таких случаев в “Доме знаний” предусмотрена БЕСПЛАТНАЯ ПРОБНАЯ НЕДЕЛЯ. Сначала вы ознакамливаетесь со школой, её правилами и форматом работы, в сопровождении наших кураторов, и если всё в порядке, всё устраивает вас и в первую очередь вашего ребенка, то только тогда, вы оплачиваете обучение по тому или иному тарифу, переходите в заботливые руки тьютора и начинаете полноценную учебу!
Мой сын любит учиться, но нагрузка в школе лишила его возможности посещать дополнительные занятия. Смог бы он посещать их, обучаясь у вас?
Разумеется. Мы организуем онлайн-занятия для вашего ребенка, которые полностью соответствуют требованиям российской образовательной системы. При этом он сможет посещать секции. Наши профессиональные преподаватели предоставляют онлайн-уроки в гибком формате, что бы ваш сын мог заниматься в любое удобное время. Мы делаем уроки интересными и развивающими, что бы учеба не вызывала скуку, а приносила удовольствие. Ваш сын может познакомиться с основами предмета, задать вопросы преподавателю и получить полный ответ на любой вопрос. Мы проводим промежуточные контрольные работы, что бы отслеживать успехи и корректировать план занятий. А итоговая работа покажет, насколько хорошо он усвоил материал