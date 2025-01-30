Дом знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа

Онлайн-обучение в 5 классе

Комфортное и качественное образование для вашего ребёнка

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Перевести ребенка на онлайн-обучение легко!

Документы можно подать в любое время учебного года

Все обучение проходит в дистанционном формате

Учиться можно из любой точки мира по индивидуальному расписанию
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Как изучается каждая школьная тема?

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Видеоуроки

Авторские уроки соответствуют образовательным стандартам ФГОС

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Изучение материала

Обучение представлено в виде интересных презентаций или развернутых онлайн тестов

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Интерактивные задания

Ученик получает вовлекающие задания по каждой теме в дистанционном формате

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Проверочные тесты

Возможность проверить усвоение материала ребенком еще до встречи с учителем

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Домашняя работа

Ребенок выполняет задания на платформе, после чего учитель проверяет их и выставляет оценку

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Обратная связь с учителем

Встреча с учителем по видеосвязи для обсуждения урока

Видео о школе

О нас

Школа «Дом Знаний» – это полноценная общеобразовательная школа дистанционного формата обучения, в которой ваш ребенок сможет учиться из любой точки мира по своему графику. Обучение в ней строится по принципу реализации индивидуальной траектории развития каждого школьника. Этот эффект обеспечен личным подходом учителей к вашим детям. Теперь не нужно бороться за внимание педагога на уроке – учитель работает, не выделяя «любимчиков», нивелируя необходимость привлечения дополнительных репетиторов. А еще у нас ученик может выбрать себе для прокачки существующих знаний или приобретения новых дополнительные курсы!

Какие предметы изучают в 5 классе?

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Русский язык

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Литература

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Математика

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Биология

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ИЗО

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Музыка

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Физическая культура

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Технология

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Родной язык

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Родная литература

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Основы духовно-нравственной культуры народов России

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Английский язык

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История России. Всеобщая история

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География

Наши учителя используют лучшие вовлекающие учебные материалы, что позволяет ученикам с интересом изучать онлайн-занятия

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Стоимость обучения

Предметный

Когда нужно подтянуть отдельные предметы и восполнить пробел

От 5 449 ₽/мес

  • >10 000 видеоуроков
  • Интерактивные тестирования и игры
  • Индивидуальные занятия
  • Диагностика знаний
  • Персональная траектория обучения
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Заочный

Изучение школьной программы на нашей платформе с обратной связью от преподавателей и наставников

От 7 785 ₽/мес

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Государственный аттестат

    • Аттестат по завершению 9 и 11 класса
    • >10 000 видеоуроков
    • Классы 2-10 человек
    • Онлайн-уроки с преподавателями (до 15 уроков в неделю)
    • Интерактивные тестирования и игры
    • Сопровождение наставник
    • Возможность запроса консультации с учителем
    • Доступ к электронным версиям учебников
    Скидка - 20%
    Без зачисления

    Когда нет нужды в сдаче промежуточных и итоговых аттестаций (например, если вы остаетесь закреплены за традиционной школой)

    17 126От 14 323 ₽/мес

    • >10 000 видеоуроков
    • Классы 2-10 человек
    • Онлайн-уроки с преподавателями (до 35 уроков в неделю)
    • Поддержка тьютора и психолога
    • Интерактивные тестирования и игры
    • Поддержка при выполнении заданий
    • Развернутая обратная связь
    • Доступ к дополнительным курсам
    • Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
    • Возможность запроса консультации с учителем
    • Возможность отработки пропущенных уроков и плохих оценок
    Скидка - 20%
    С зачислением

    Полноценная замена обычной школе. Вы обучаетесь и получаете аттестат в нашей школе.

    17 904От 14 946 ₽/мес

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    Государственный аттестат

      • Аттестат по завершению 9 и 11 класса
      • >10 000 видеоуроков
      • Классы 2-10 человек
      • Онлайн-уроки с преподавателями
      • Поддержка тьютора и психолога
      • Поддержка при выполнении заданий
      • Интерактивные тестирования и игры
      • Развернутая обратная связь
      • Доступ к дополнительным курсам
      • Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
      • Возможность запроса консультации с учителем
      • Возможность отработки пропущенных уроков и плохих оценок
      • Доступ к электронным версиям учебников

      Дружественная атмосфера и поддержка на протяжении всего обучения в школе

      Ключ к каждомуКлюч к каждому

      Все наши педагоги имеют большой опыт взаимодействия с детьми школьного возраста и знают, как найти подход к каждому из них

      АтмосфераАтмосфера

      Педагоги создают доброжелательную атмосферу, заботятся о состоянии школьника и помогают на протяжении всего учебного процесса, а также поддерживают постоянный контакт

      ПоддержкаПоддержка

      Педагог-психолог помогает детям сосредоточиться на выполнении задачи и успешно преодолевать трудности, а также контролировать свое поведение

      МотивацияМотивация

      К каждому ученику прикреплен тьютор, который сопровождает его на всем пути онлайн обучения

      Важная роль семьи!

      Важная роль семьи!

      Поддержка семьи помогает первокласснику лучше адаптироваться к новому формату, и избежать проблем технического характера.

      На первых порах лучше разбирать домашние задания вместе, поддерживать и контролировать их выполнение. По мере того как будет развиваться самостоятельность, ваше участие будет требоваться все меньше и меньше.

      После успешной адаптации ученик может приступить к дополнительным курсам для того, чтобы освоить новые знания или научиться практически использовать уже имеющиеся. В "Доме Знаний" есть курсы по всем актуальным и популярным направлениям.

      Кружки и внеурочная деятельность

      Разговоры о важном

      Воспитание традиций

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      Литературная гостиная

      Обсуждаем с детьми произведения

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      Введение в профессию

      Учим детей лучше понимать себя в выборе занятий и в будущей профессии

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      Тропинка к своему “Я”

      Навык понимания себя, своих сильных и слабых сторон

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      Speed Cubing

      Учимся собирать кубик рубика

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      Английский по мультфильмам

      Адаптивный английский в привычной детям среде

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      Хотите, чтобы учеба была радость и приносила отличные результаты? Мы поможем ему освоить материал в удобном темпе, не создавая лишней нагрузки. Мы используем видеоуроки, проводим контрольные работы, что бы убедиться, что результат будет отличный. Запишись в «Дом Знаний» прямо сейчас и получи скидку! Помимо этого, у нас есть дополнительные курсы, которые помогут ученику освоить новые знания или укрепить уже имеющиеся. А еще у нас выпускник 9 класса сможет пройти бесплатную подготовку к ОГЭ и успешно сдать этот экзамен!

      Личный кабинет школьника

      Здесь вы сможете просматривать список уроков в школе, следить за прогрессом с помощью удобной онлайн-платформы, а тьютор поможет вам с любыми вопросами. Этот раздел поможет получить исчерпывающую информацию обо всех изменениях. Помимо этого, здесь вы будете видеть информацию о курсах, которые проходит ваш ребенок.

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      robot

      Отслеживание оценок
      и успеваемости в школе

      tongue

      Быстрый чат с настнавником
      по учебным вопросам

      tongue

      Чат с техподдержкой для
      оперативного решения
      возможных неполадок

      tongue

      Наглядный график уроков
      и дополнительных кружков в школе

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      FAQ

      Как проходят занятия в школе?

      В нашей школе мы придерживаемся методики “Перевернутого класса”, где дети самостоятельно знакомятся с обучающими материалами, а после на встречах в режиме видеоконференцсвязи на нашей платформе педагоги подробно разбирают с ними тему урока и прорабатывают оставшиеся вопросы. Продолжительность одного такого педагогического сопровождения - 20-25 минут, а частота зависит от скорости усвоения тем, так, в день может быть от 2 до 6 занятий.

      Благодаря такому методу обучения дети лучше усваивают материал и запоминают информацию. Это воспитывает ответственность, пунктуальность и организованность, что является необходимыми навыками для будущей жизни. Если у ребенка остались вопросы по теме, он может просмотреть запись урока

      Основной образовательный элемент школы – вебинары с динамичной анимацией, которые сопровождаются презентацией и проверочными тестами.

      Оценки выставляются в журнал, доступ к которому открыт для родителей в личном кабинете. Кроме того, большой акцент делается на индивидуальную работу с ребенком.

      В нашей школе за каждым сотрудником закреплены свои задачи. Так мы обеспечиваем наибольшую погруженность в работу, а это, соответственно, сказывается на качестве нашего продукта. Именно поэтому обязанности классного руководителя и составителя расписания мы не закрепляем за педагогами, как это происходит в обычных школах. С этими задачами справляются наставники. Расскажем о них подробнее.

      Наставник - это первый помощник школьника. Основная задача тьютора - содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития, духовно-нравственного формирования и развития личности. Так же он занимается проверкой и контролем психологического состояния школьника.

      Основные направления работы тьютора:

      - мониторинг учебной деятельности;
      - проведение классных часов;
      - адаптация школьника;
      - работа с родителями -дает рекомендации для эффективного обучения;
      - изучение интересов, симпатий и запросов учащихся для помощи в их реализации;
      - ведение личного дела;
      - формирование и развитие различных интересов;
      - формирование портфолио.

      Куратор взаимодействует с вами в самом начале, при вашем поступлении - на пробной неделе. Куратор вас консультирует, рассказывает про процесс обучения, помогает составить расписание, знакомит с этапами работы и отвечает на возникающие вопросы. В общем, ведет вас в начале вашего пути в нашей школе. После того как обучающийся попадает в класс с ним продолжает работу тьютор.

      Во время обучения мы работаем и с родителями, они также принимают активное участие в школьной жизни своего ребенка - посещают родительские собрания, имеют возможность контролировать успеваемость ребенка в своём личном кабинете, по всем вопросам, касающихся изменений в расписании, смены преподавателя или уклона обучения, могут обращаться напрямую к тьюторам с помощью мессенджеров или по мобильному телефону.

      Да, при этом можно учиться один на один с учителем по двум форматам:

      1. Индивидуальное обучение - расписание видеовстреч с педагогом формируется по степени просмотра видеоуроков. На видеовстречах ученик может задать вопрос по теме видеоурока, в среднем продолжительность такой встречи - 15 минут.
      2. Постоянное расписание - данное обучение предусматривает занятия с педагогом, без просмотра видеоуроков, то есть все темы учитель объясняет лично ученику на видео-встрече, продолжительность которой 25 минут.

      Эти тарифы можно найти на нашем сайте и выбрать при регистрации на платформе или запросить их у менеджера.

      Для этого у нас работают нашими замечательные кураторы. Расписание школьника постоянное, и его формируют кураторы с учетом всех пожеланий ученика и его родителей. Постоянное расписание введено для того, чтобы воспитывать в учениках ответственность, пунктуальность и обязательность, без дисциплины ребята, к сожалению, склонны забывать решать вовремя домашние задания, просматривать видеоуроки и выполнять задания по проектам. Но при форс-мажорных обстоятельствах вы всегда можете сообщить наставнику о необходимости внести изменения в расписание.

      Именно для таких случаев в “Доме знаний” предусмотрена БЕСПЛАТНАЯ ПРОБНАЯ НЕДЕЛЯ. Сначала вы ознакамливаетесь со школой, её правилами и форматом работы, в сопровождении наших кураторов, и если всё в порядке, всё устраивает вас и в первую очередь вашего ребенка, то только тогда, вы оплачиваете обучение по тому или иному тарифу, переходите в заботливые руки тьютора и начинаете полноценную учебу!

      Разумеется. Мы организуем онлайн-занятия для вашего ребенка, которые полностью соответствуют требованиям российской образовательной системы. При этом он сможет посещать секции.

      Наши профессиональные преподаватели предоставляют онлайн-уроки в гибком формате, что бы ваш сын мог заниматься в любое удобное время. Мы делаем уроки интересными и развивающими, что бы учеба не вызывала скуку, а приносила удовольствие.

      Ваш сын может познакомиться с основами предмета, задать вопросы преподавателю и получить полный ответ на любой вопрос. Мы проводим промежуточные контрольные работы, что бы отслеживать успехи и корректировать план занятий. А итоговая работа покажет, насколько хорошо он усвоил материал

      Курсы - это источник дополнительных знаний. Каждый ученик нашей школы может выбрать для себя наиболее интересное направление и прокачивать уже имеющиеся знания с помощью курсов, либо приобретать новые навыки и научиться применять их на практике.

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