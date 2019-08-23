Подготовка к школе дистанционно
Здесь ваш ребенок сможет: — обучиться чтению, счёту и письму— пройти психологическую подготовку— развить моторику, память, речь
Большинство первоклассников по всей России при поступлении в школу уже умеют читать и считать в пределах десяти...
С какими проблемами сталкиваются неподготовленные первоклассники?
Не умеют концентрироваться продолжительное время
Необходимость сидеть на одном месте, слушать и вникать в то, что говорит учитель - крайне сложно для первоклассников, особенно для непосед.
Неправильно согласуют прилагательные с существительными
Не имеют представления про склонения по родам, числам и падежам, могут говорить "мой ручка", при чем некоторые замечания воспринимают достаточно болезненно.
Не понимают для чего нужны правила
Не понимают, как играть, зачем ходить строем в столовую, не могут выполнять задания строго по образцу и не выходят на контакт с одноклассниками самостоятельно.
Не умеют читать, считать, писать
Это может вызвать насмешки со стороны других одноклассников - а это уже травма, которая будет сопровождать малыша всю оставшуюся жизнь.
Из чего состоит подготовка?
Психологическая подготовка:
На занятиях педагоги и психологи работают с такими навыками будущего первоклассника как:
- - Коммуникация
- - Концентрация и преодоление трудностей
- - Аналитика, рассуждение и сравнение
- - Любознательность
Интеллектуальная подготовка:
На занятиях будущие первоклассники занимаются по:
- - Математике - изучают прямой и обратный счет, геометрические фигуры и пространственное ориентирование
- - Азбуке - изучают буквы, звуки и то, чем они отличаются, учатся читать
- - Окружающему миру - изучают природные явления, времена года, животных и растения
Как проходят занятия?
1
Обратная связь с учителем
25-минутное онлайн-занятие с учителем, на котором закрепляется весь изученный материал и разбираются непонятные вопросы
2
Занятия в группах до 8 человек
Обратная связь с учителем проходит в малых группах, до 8 человек, так внимание уделяется каждому ребенку, при этом по завершении занятия ребенок не чувствует усталости
3
Индивидуальный подход
Учителя ориентируются на природные данные и способности учеников, поэтому каждый чувствует себя частью команды, а главное получает знания
Наши учителя!
Олеся Ярмолич
Наталия Шалугина
Мадина Далакова
Хадижат Свелибанова
Вопросы и ответы
Как проходят занятия?
Мы придерживаемся методики “Перевернутого класса”, где дети самостоятельно знакомятся с обучающими материалами, а после на встречах в режиме видеоконференцсвязи на нашей платформе педагоги подробно разбирают с ними тему урока и прорабатывают оставшиеся вопросы. Продолжительность одного такого педагогического сопровождения - 20-25 минут, а частота зависит от скорости усвоения тем, так, в день может быть от 2 до 6 занятий.
Благодаря такому методу обучения дети лучше усваивают материал и запоминают информацию. Это воспитывает ответственность, пунктуальность и организованность, что является необходимыми навыками для будущей жизни.
Основной образовательный элемент – вебинары с динамичной анимацией, которые сопровождаются презентацией и проверочными тестами.
Оценки выставляются в журнал, доступ к которому открыт для родителей в личном кабинете. Кроме того, большой акцент делается на индивидуальную работу с ребенком.
Кто выполняет роль классного руководителя?
В нашей школе за каждым сотрудником закреплены свои задачи. Так мы обеспечиваем наибольшую погруженность в работу, а это, соответственно, сказывается на качестве нашего продукта. Именно поэтому обязанности классного руководителя и составителя расписания мы не закрепляем за педагогами, как это происходит в обычных школах. С этими задачами справляются наставники. Расскажем о них подробнее.
Наставник - это первый помощник школьника. Основная задача тьютора - содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития, духовно-нравственного формирования и развития личности. Так же он занимается проверкой и контролем психологического состояния школьника.
Основные направления работы тьютора:
- мониторинг учебной деятельности;
- проведение классных часов;
- адаптация школьника;
- работа с родителями -дает рекомендации для эффективного обучения;
- изучение интересов, симпатий и запросов учащихся для помощи в их реализации;
- ведение личного дела;
- формирование и развитие различных интересов;
- формирование портфолио.
Если есть тьютор, для чего нужен куратор?
Куратор взаимодействует с вами в самом начале, при вашем поступлении - на пробной неделе. Куратор вас консультирует, рассказывает про процесс обучения, помогает составить расписание, знакомит с этапами работы и отвечает на возникающие вопросы. В общем, ведет вас в начале вашего пути в нашей школе. После того как обучающийся попадает в класс с ним продолжает работу тьютор.
Как родитель принимает участие в школьной жизни ребенка?
Во время обучения мы работаем и с родителями, они также принимают активное участие в школьной жизни своего ребенка - посещают родительские собрания, имеют возможность контролировать успеваемость ребенка в своём личном кабинете, по всем вопросам, касающихся изменений в расписании, смены преподавателя или уклона обучения, могут обращаться напрямую к тьюторам с помощью мессенджеров или по мобильному телефону.
Можно ли учиться один-на-один с учителем?
Да, при этом можно учиться один на один с учителем по двум форматам:
1. Индивидуальное обучение - расписание видеовстреч с педагогом формируется по степени просмотра видеоуроков. На видеовстречах ученик может задать вопрос по теме видеоурока, в среднем продолжительность такой встречи - 15 минут.
2. Постоянное расписание - данное обучение предусматривает занятия с педагогом, без просмотра видеоуроков, то есть все темы учитель объясняет лично ученику на видео-встрече, продолжительность которой 25 минут.
Эти тарифы можно найти на нашем сайте и выбрать при регистрации на платформе или запросить их у менеджера.
Как формируется расписание?
Для этого у нас работают нашими замечательные кураторы. Расписание школьника постоянное, и его формируют кураторы с учетом всех пожеланий ученика и его родителей. Постоянное расписание введено для того, чтобы воспитывать в учениках ответственность, пунктуальность и обязательность, без дисциплины ребята, к сожалению, склонны забывать решать вовремя домашние задания, просматривать видеоуроки и выполнять задания по проектам. Но при форс-мажорных обстоятельствах вы всегда можете сообщить наставнику о необходимости внести изменения в расписание.
Вдруг ребенку не понравится?
Именно для таких случаев в “Доме знаний” предусмотрена БЕСПЛАТНАЯ ПРОБНАЯ НЕДЕЛЯ. Сначала вы ознакамливаетесь со школой, её правилами и форматом работы, в сопровождении наших кураторов, и если всё в порядке, всё устраивает вас и в первую очередь вашего ребенка, то только тогда, вы оплачиваете обучение по тому или иному тарифу, переходите в заботливые руки тьютора и начинаете полноценную учебу!
Мой сын любит учиться, но нагрузка в школе лишила его возможности посещать дополнительные занятия. Смог бы он посещать их, обучаясь у вас?
Разумеется. Мы организуем онлайн-занятия для вашего ребенка, которые полностью соответствуют требованиям российской образовательной системы. При этом он сможет посещать секции. Наши профессиональные преподаватели предоставляют онлайн-уроки в гибком формате, что бы ваш сын мог заниматься в любое удобное время. Мы делаем уроки интересными и развивающими, что бы учеба не вызывала скуку, а приносила удовольствие. Ваш сын может познакомиться с основами предмета, задать вопросы преподавателю и получить полный ответ на любой вопрос. Мы проводим промежуточные контрольные работы, что бы отслеживать успехи и корректировать план занятий. А итоговая работа покажет, насколько хорошо он усвоил материал