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Дом знаний

Подготовка к школе дистанционно

Здесь ваш ребенок сможет:

— обучиться чтению, счёту и письму
— пройти психологическую подготовку
— развить моторику, память, речь

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Большинство первоклассников по всей России при поступлении в школу уже умеют читать и считать в пределах десяти...

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Важно учесть, что даже в детских садах дают первоначальные знания об алфавите и цифрах, однако далеко не все дети ходят в сад. Когда малыш приходит учиться совершенно неподготовленным, он начинает чувствовать себя лишним.

Отсутствие занятий до школы лишает ребенка возможности демонстрировать свои знания и быть участником здоровой и вполне естественной конкуренции, как минимум, на ближайший год
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С какими проблемами сталкиваются неподготовленные первоклассники?

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Не умеют концентрироваться продолжительное время

Необходимость сидеть на одном месте, слушать и вникать в то, что говорит учитель - крайне сложно для первоклассников, особенно для непосед.

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Неправильно согласуют прилагательные с существительными

Не имеют представления про склонения по родам, числам и падежам, могут говорить "мой ручка", при чем некоторые замечания воспринимают достаточно болезненно.

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Не понимают для чего нужны правила

Не понимают, как играть, зачем ходить строем в столовую, не могут выполнять задания строго по образцу и не выходят на контакт с одноклассниками самостоятельно.

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Не умеют читать, считать, писать

Это может вызвать насмешки со стороны других одноклассников - а это уже травма, которая будет сопровождать малыша всю оставшуюся жизнь.

Из чего состоит подготовка?

Психологическая подготовка:

Психологическая подготовка:

На занятиях педагоги и психологи работают с такими навыками будущего первоклассника как:

  • - Коммуникация
  • - Концентрация и преодоление трудностей
  • - Аналитика, рассуждение и сравнение
  • - Любознательность
Интеллектуальная подготовка:

Интеллектуальная подготовка:

На занятиях будущие первоклассники занимаются по:

  • - Математике - изучают прямой и обратный счет, геометрические фигуры и пространственное ориентирование
  • - Азбуке - изучают буквы, звуки и то, чем они отличаются, учатся читать
  • - Окружающему миру - изучают природные явления, времена года, животных и растения

Как проходят занятия?

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1

Обратная связь с учителем

25-минутное онлайн-занятие с учителем, на котором закрепляется весь изученный материал и разбираются непонятные вопросы

2

Занятия в группах до 8 человек

Обратная связь с учителем проходит в малых группах, до 8 человек, так внимание уделяется каждому ребенку, при этом по завершении занятия ребенок не чувствует усталости

3

Индивидуальный подход

Учителя ориентируются на природные данные и способности учеников, поэтому каждый чувствует себя частью команды, а главное получает знания

Наши учителя!

Олеся Ярмолич
Олеся Ярмолич

Олеся Ярмолич

учитель младших классов, специалист дошкольной подготовки
    Наталия Шалугина
    Наталия Шалугина

    Наталия Шалугина

    учитель младших классов, специалист дошкольной подготовки
      Мадина Далакова
      Мадина Далакова

      Мадина Далакова

      педагог дошкольного образования, наставник, работающий с детьми младшего и дошкольного возраста
        Хадижат Свелибанова
        Хадижат Свелибанова

        Хадижат Свелибанова

        учитель младших классов, специалист дошкольной подготовки
          И ещё 95 выдающихся преподавателей и методистов
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          Вопросы и ответы

          Как проходят занятия?

          Мы придерживаемся методики “Перевернутого класса”, где дети самостоятельно знакомятся с обучающими материалами, а после на встречах в режиме видеоконференцсвязи на нашей платформе педагоги подробно разбирают с ними тему урока и прорабатывают оставшиеся вопросы. Продолжительность одного такого педагогического сопровождения - 20-25 минут, а частота зависит от скорости усвоения тем, так, в день может быть от 2 до 6 занятий.

          Благодаря такому методу обучения дети лучше усваивают материал и запоминают информацию. Это воспитывает ответственность, пунктуальность и организованность, что является необходимыми навыками для будущей жизни.

          Основной образовательный элемент – вебинары с динамичной анимацией, которые сопровождаются презентацией и проверочными тестами.

          Оценки выставляются в журнал, доступ к которому открыт для родителей в личном кабинете. Кроме того, большой акцент делается на индивидуальную работу с ребенком.

          В нашей школе за каждым сотрудником закреплены свои задачи. Так мы обеспечиваем наибольшую погруженность в работу, а это, соответственно, сказывается на качестве нашего продукта. Именно поэтому обязанности классного руководителя и составителя расписания мы не закрепляем за педагогами, как это происходит в обычных школах. С этими задачами справляются наставники. Расскажем о них подробнее.

          Наставник - это первый помощник школьника. Основная задача тьютора - содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития, духовно-нравственного формирования и развития личности. Так же он занимается проверкой и контролем психологического состояния школьника.

          Основные направления работы тьютора:

          - мониторинг учебной деятельности;
          - проведение классных часов;
          - адаптация школьника;
          - работа с родителями -дает рекомендации для эффективного обучения;
          - изучение интересов, симпатий и запросов учащихся для помощи в их реализации;
          - ведение личного дела;
          - формирование и развитие различных интересов;
          - формирование портфолио.

          Куратор взаимодействует с вами в самом начале, при вашем поступлении - на пробной неделе. Куратор вас консультирует, рассказывает про процесс обучения, помогает составить расписание, знакомит с этапами работы и отвечает на возникающие вопросы. В общем, ведет вас в начале вашего пути в нашей школе. После того как обучающийся попадает в класс с ним продолжает работу тьютор.

          Во время обучения мы работаем и с родителями, они также принимают активное участие в школьной жизни своего ребенка - посещают родительские собрания, имеют возможность контролировать успеваемость ребенка в своём личном кабинете, по всем вопросам, касающихся изменений в расписании, смены преподавателя или уклона обучения, могут обращаться напрямую к тьюторам с помощью мессенджеров или по мобильному телефону.

          Да, при этом можно учиться один на один с учителем по двум форматам:

          1. Индивидуальное обучение - расписание видеовстреч с педагогом формируется по степени просмотра видеоуроков. На видеовстречах ученик может задать вопрос по теме видеоурока, в среднем продолжительность такой встречи - 15 минут.
          2. Постоянное расписание - данное обучение предусматривает занятия с педагогом, без просмотра видеоуроков, то есть все темы учитель объясняет лично ученику на видео-встрече, продолжительность которой 25 минут.

          Эти тарифы можно найти на нашем сайте и выбрать при регистрации на платформе или запросить их у менеджера.

          Для этого у нас работают нашими замечательные кураторы. Расписание школьника постоянное, и его формируют кураторы с учетом всех пожеланий ученика и его родителей. Постоянное расписание введено для того, чтобы воспитывать в учениках ответственность, пунктуальность и обязательность, без дисциплины ребята, к сожалению, склонны забывать решать вовремя домашние задания, просматривать видеоуроки и выполнять задания по проектам. Но при форс-мажорных обстоятельствах вы всегда можете сообщить наставнику о необходимости внести изменения в расписание.

          Именно для таких случаев в “Доме знаний” предусмотрена БЕСПЛАТНАЯ ПРОБНАЯ НЕДЕЛЯ. Сначала вы ознакамливаетесь со школой, её правилами и форматом работы, в сопровождении наших кураторов, и если всё в порядке, всё устраивает вас и в первую очередь вашего ребенка, то только тогда, вы оплачиваете обучение по тому или иному тарифу, переходите в заботливые руки тьютора и начинаете полноценную учебу!

          Разумеется. Мы организуем онлайн-занятия для вашего ребенка, которые полностью соответствуют требованиям российской образовательной системы. При этом он сможет посещать секции.

          Наши профессиональные преподаватели предоставляют онлайн-уроки в гибком формате, что бы ваш сын мог заниматься в любое удобное время. Мы делаем уроки интересными и развивающими, что бы учеба не вызывала скуку, а приносила удовольствие.

          Ваш сын может познакомиться с основами предмета, задать вопросы преподавателю и получить полный ответ на любой вопрос. Мы проводим промежуточные контрольные работы, что бы отслеживать успехи и корректировать план занятий. А итоговая работа покажет, насколько хорошо он усвоил материал