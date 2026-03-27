Что такое идеальный газ? Это одна из важнейших упрощенных моделей в физике. Есть другие ключевые модели: материальная точка, точечный заряд, идеальный проводник, абсолютно твердое тело, абсолютно черное тело.

Упрощения вводят, чтобы выделить главные закономерности явлений, игнорировать несущественные детали и упростить расчеты. Это позволяет строить рабочие теории и делать прогнозы с достаточной точностью для применения на практике.

Несмотря на упрощения, очень многие реальные газы, находящиеся при обычных (комнатных) температурах и атмосферном давлении (1 атм), ведут себя как идеальные. К ним относятся воздух (отклонение от идеального < 1%), азот, кислород, водород, гелий, неон, аргон и другие. Но водяной пар, аммиак и углекислый газ при тех же условиях нельзя считать идеальными.

Газ: агрегатное состояние

Агрегатным состоянием называется форма существования материи, определяемая характером взаимодействия, расположением и типом движения частиц. В повседневной жизни мы сталкиваемся с тремя основными состояниями:

твердым;

жидким;

газообразным.

Каждое характеризуется определенной плотностью, способностью сохранять объем и уровнем текучести.