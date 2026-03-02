Математика

Как посчитать проценты от числа? Онлайн-калькулятор процентов

Автор
Алискантиев Тимур

Преподаватель математики с многолетним опытом, исследователь числовых методов и алгоритмов. Пишет статьи по математической логике и оптимизации вычислений

Умение вычислять проценты — практический навык, востребованный в повседневной жизни и профессиональной деятельности. В быту он помогает:

  • рассчитывать скидки в магазинах, чтобы понять, насколько выгодна акция;
  • оценивать переплату по кредитам и ипотеке, чтобы сравнить предложения банков;
  • планировать собственный бюджет;
  • подсчитывать размер скидки на услугу.

В работе навык незаменим для следующих специалистов:

  • экономисты и бухгалтеры — при анализе рентабельности, расчете налогов, маржи, определении динамики инфляции;
  • маркетологи — для оценки роста продаж, конверсии, эффективности рекламы;
  • социологи — для оценки результатов опросов;
  • предприниматели — при формировании цен и расчете наценки.

Необходимость вычислять проценты часто встречаются в математике, физике, химии, статистике. 

Кроме того, навык развивает логическое мышление, числовую грамотность, улучшает результаты ЕГЭ. В итоге способность быстро и точно считать проценты экономит время, деньги и снижает риск ошибок при принятии важных решений.

Онлайн-калькулятор процентов

Большинство виртуальных калькуляторов для вычисления процентов используют стандартную схему:

  • чтобы найти процент от числа, выполните следующую последовательность действий: введите число ? знак умножения «?» ? количество процентов ? «%» ? «=»;
  • для вычитания процентов из числа: число ? «?» ? количество процентов ? «%» ? «=».

Таким образом, работа с процентами в виртуальных калькуляторах проста и интуитивно понятна.

Основные определения

Процент (от лат. per centum — «на сотню») — это одна сотая часть величины, обозначаемая знаком «%». Используется, чтобы выразить долю чего-либо относительно целого.

Например, 25% означает 25 сотых частей некоторой величины, или 0,25 в виде десятичной дроби.

Ключевые соотношения:

  • 0% = 0;
  • 50% = ?;
  • 100% соответствует целому значению «1»;
  • величины свыше 100% означают превышение исходного значения (например, 150% = 1,5 от исходной величины).

Проценты удобны тем, что позволяют просто и наглядно выражать доли от целого, сравнивать величины и отслеживать изменения. Они универсальны, применяются в финансах, статистике, торговле и быту, а их расчет легко автоматизировать.

Промилле (‰) — это одна тысячная часть чего-либо (от лат. per mille). Оно тесно связано с процентом: 1‰ = 0,1% = 0,001. Промилле используют, когда нужна большая точность — например, для измерения солености воды, уровня алкоголя в крови или уклона железнодорожного пути. Символ ‰ визуально похож на %, но содержит три «кружочка» — по числу нулей в знаменателе дроби.

Проценты: правила

Находить проценты можно несколькими способами. Все они очень просты.

Нахождение одного процента от числа

Чтобы найти процент (1%) от числа, нужно это число разделить на 100.

Пример: 1% от 123 будет равен 123 / 100 = 1,23.

Чтобы найти p процентов ( p%) от числа A, нужно:

Перевести проценты в десятичную дробь: p% = p / 100.

Умножить число на эту дробь: A • p / 100.

Пример: 22% от 150 будет 150•22 / 100 = 33.

Нахождение числа по его проценту — операция, обратная вычислению процента. Если известно, что p% числа равны B, то чтобы найти само число A, пользуются формулой:

A = B • 100 / p

Пример: если 25% числа равны 50, то число: 50 • 100 / 25 = 200

Составление пропорции

Напомним, что пропорция — это равенство двух отношений, например: a : b = c : d. Она показывает, как величины соотносятся друг с другом.

Основное свойство пропорции — произведения крайних членов равны друг другу:

a • d = b • c. 

Чтобы найти проценты через пропорцию, составляют равенство вида:

Здесь целое — 100%, часть — искомый процент (x). Решают пропорцию методом «крест-накрест»: умножают часть на 100%, делят на целое и находят неизвестное. В зависимости от условия неизвестной величиной может оказываться «целое», «часть», «процент».

Пример. Книга стоит 850 рублей. В честь Дня книголюбов на нее действует скидка 15 %. Какую сумму удастся сэкономить при покупке?

По условию:

  • 850 руб. — это 100%;
  • x руб. — это 15%.

Составляем пропорцию:

Отсюда:

Ответ: экономия составит 127,5 руб.

Соотношения чисел

Процент легко превращается в натуральную дробь. Для этого число процентов записывают в числитель, а 100 — в знаменатель. Затем выполняют сокращение.

На практике бывает удобно использовать следующие соотношения:

Процент p

Дробь

p% от числа А

10%

1/10 (одна десятая)

А : 10

20%

? (одна пятая)

А : 5

25%

? (одна четвертая)

А : 4

50%

? (одна вторая)

А : 2

75%

? (три четверти)

А • 3 : 4

Задача для тренировки

Цена смартфона — 28 900 руб. При оформлении заказа через мобильное приложение дается скидка 7%, а при использовании промокода — еще 3% от итоговой суммы. Кроме того, магазин возвращает 5% стоимости покупки бонусами на следующий заказ. Требуется посчитать общую выгоду в рублях, включая бонусы (1 бонус = 1 руб.).

Решение

Рассчитываем первую скидку (7% от 28 900):

28900•0,07 = 2023 руб.

Цена после первой скидки:

28900 ? 2023 = 26877 руб.

Вторая скидка (3% от 26 877):

26877•0,03 = 806,31 руб.

Цена после второй скидки:

26877 ? 806,31 = 26070,69 руб.

Рассчитываем возврат бонусами (5% от 26 070,69):

26070,69•0,05 =1303,53 руб.

Общая выгода:

Скидки: 2023 + 806,31 = 2829,31 руб.

Бонусы: 1303,53 руб.;

Итоговая выгода: 2829,31 + 1303,53 = 4132,84 руб.

Ответ: общая выгода, включая бонусы, составляет 4132,84 руб.

