Введение: Зачем знать сленг 2025?
Если вы до сих пор думаете, что «чилить» — это про чай, а «кринж» — вид спорта, вы рискуете потерять связь с поколением Z. Молодежный сленг 2025 — это смесь технологий, экологии и абсурдного юмора. Мы собрали 15 главных слов, которые уже захватили TikTok и школьные чаты. Рассказываем, что они значат и как не облажаться при их использовании.
Топ-15 слов 2025: расшифровка для родителей и подростков
- Айтишникнуть: сделать что-то с помощью гаджетов (не обязательно быть программистом).
Пример: «Я айтишникнул презентацию за 5 минут через нейросеть».
- Кринжолит: крайне стыдная ситуация.
Пример: «Его выступление было таким кринжолитом!»
- Залипать: долго и с увлечением смотреть что-либо (видео, сериал и т.д.).
Пример: «Я залипал на ютубе весь вечер».
- Челендж: задание или вызов, который нужно выполнить и поделиться результатом в соцсетях.
Пример: «Я принял челендж на 30 дней без сахара».
- Кайфово: очень круто, приятно.
Пример: «Концерт был кайфово!»
- Флексить: хвастаться, демонстрировать свои достижения.
Пример: «Он флексил своей новой машиной».
- Лол: аббревиатура от "laughing out loud" – очень смешно.
Пример: «Лол, что ты сказал?»
- Чиллить: расслабляться, отдыхать.
Пример: «Я сегодня буду чиллить дома».
- Хейтер: человек, который ненавидит кого-то или что-то.
Пример: «У него много хейтеров в сети».
- Годнота: что-то очень хорошее, качественное.
Пример: «Этот фильм – настоящая годнота!»
- Кринж: что-то очень неловкое, стыдное.
Пример: «Его танцы – полный кринж!»
- Видос: видеоролик.
Пример: «Посмотри этот видос!»
- Овер: очень, чрезмерно.
Пример: «Эта задача овер сложная!»
- Топчик: самый лучший.
Пример: «Эта песня – топчик!»
- Гринвош: зелёная пропаганда, фейковые экологические заявления.
Пример: «Эта компания занимается гринвошем».
Знание современного молодежного сленга поможет вам лучше понимать подростков, легче общаться с ними и избегать неловких ситуаций. Помните, что сленг постоянно меняется, поэтому следите за обновлениями!