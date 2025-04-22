Социология

Молодежный сленг 2025: 15 новых слов и как их правильно использовать

Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

Введение: Зачем знать сленг 2025?

Если вы до сих пор думаете, что «чилить» — это про чай, а «кринж» — вид спорта, вы рискуете потерять связь с поколением Z. Молодежный сленг 2025 — это смесь технологий, экологии и абсурдного юмора. Мы собрали 15 главных слов, которые уже захватили TikTok и школьные чаты. Рассказываем, что они значат и как не облажаться при их использовании.

Топ-15 слов 2025: расшифровка для родителей и подростков

  • Айтишникнуть: сделать что-то с помощью гаджетов (не обязательно быть программистом).
    Пример: «Я айтишникнул презентацию за 5 минут через нейросеть».
  • Кринжолит: крайне стыдная ситуация.
    Пример: «Его выступление было таким кринжолитом!»
  • Залипать: долго и с увлечением смотреть что-либо (видео, сериал и т.д.).
    Пример: «Я залипал на ютубе весь вечер».
  • Челендж: задание или вызов, который нужно выполнить и поделиться результатом в соцсетях.
    Пример: «Я принял челендж на 30 дней без сахара».
  • Кайфово: очень круто, приятно.
    Пример: «Концерт был кайфово!»
  • Флексить: хвастаться, демонстрировать свои достижения.
    Пример: «Он флексил своей новой машиной».
  • Лол: аббревиатура от "laughing out loud" – очень смешно.
    Пример: «Лол, что ты сказал?»
  • Чиллить: расслабляться, отдыхать.
    Пример: «Я сегодня буду чиллить дома».
  • Хейтер: человек, который ненавидит кого-то или что-то.
    Пример: «У него много хейтеров в сети».
  • Годнота: что-то очень хорошее, качественное.
    Пример: «Этот фильм – настоящая годнота!»
  • Кринж: что-то очень неловкое, стыдное.
    Пример: «Его танцы – полный кринж!»
  • Видос: видеоролик.
    Пример: «Посмотри этот видос!»
  • Овер: очень, чрезмерно.
    Пример: «Эта задача овер сложная!»
  • Топчик: самый лучший.
    Пример: «Эта песня – топчик!»
  • Гринвош: зелёная пропаганда, фейковые экологические заявления.
    Пример: «Эта компания занимается гринвошем».

Знание современного молодежного сленга поможет вам лучше понимать подростков, легче общаться с ними и избегать неловких ситуаций. Помните, что сленг постоянно меняется, поэтому следите за обновлениями!

