Понятие «общество» широко используется в гуманитарных науках, литературных произведениях, в повседневной разговорной речи. С первого взгляда оно кажется простым и понятным. Но в то же время дать ему четкое, однозначное определение оказывается непросто — многие затрудняются внятно объяснить, что именно оно означает.

Такая неоднозначность имеет свои причины. На протяжении столетий ученые размышляли над этим термином, постепенно дополняя его новыми смыслами. В результате он стал отражать все многообразие и изменчивость реальной жизни — взаимодействия людей, отношения, способы организации. Каждый исторический период и каждая научная дисциплина вносили свой вклад в понимание этого многоаспектного явления, поэтому сегодня оно содержит множество смысловых оттенков.

В науке сложилось два основных подхода к трактовке этого понятия.

В широком смысле общество — это универсальная система, объединяющая человечество на протяжении всех исторических периодов — прошлых, настоящих и будущих. Оно обособлено от природы, но сохраняет с ней неразрывную связь. Именно в этой области материального мира создаются разветвленные сети коммуникаций, социальные институты, устойчивые культурные формы. В узком смысле термин «общество» применяется к конкретным группам — от микросообществ (семья, студенческая группа, рабочая бригада и другие формы объединения людей) до крупных образований, таких как профессиональная ассоциация или государство. При этом основное внимание уделяется единству целей, интересов или географической близости членов объединения.

В данной статье мы последовательно разберем оба подхода, проанализируем их основные признаки, приведем примеры из истории, покажем, почему различение этих смыслов критически важно для анализа социальных процессов. Понимание особенностей «широкого» и «узкого» понятий позволяет избежать терминологической путаницы и глубже вникнуть в природу тех сил, которые формируют человеческую жизнь — от межличностных отношений до глобальных тенденций.

Что такое общество?