Олицетворение вносит в речь живость, насыщает её красками. С его помощью можно «оживить» неодушевлённые предметы и явления. Например, фразы «тучи хмурятся» или «вьюга злится» сразу создают в воображении наглядные образы. Писатели активно используют олицетворение в произведениях, в фольклоре тоже встречается множество подобных примеров. Этот приём придаёт тексту выразительность, создаёт нужную атмосферу, помогает сделать образы запоминающимися.
Определение олицетворения
Олицетворение — это литературный приём, суть которого состоит в наделении животных, явлений природы или отвлечённых понятий человеческими свойствами. Например, «ураган беснуется» или «весна — капризный ребёнок: то плачет дождём, то смеётся солнечными лучами» звучат гораздо ярче, чем нейтральное описание тех же явлений.
Использование олицетворения встречается повсеместно:
- в повседневной речи;
- в поэзии и прозе;
- в сказках и баснях (лиса хитрая, медведь неуклюжий);
- в пословицах и поговорках;
- в школьных сочинениях и изложениях.
Основные цели — придать тексту особую окраску, раскрыть эмоциональное состояние.
Примеры олицетворения в литературе
Когда писатели используют одушевление и придают предметам человеческие черты, образы в тексте становятся нагляднее. Это пробуждает воображение читателя (слушателя), позволяет ему отчётливо представить описываемое.
Рассмотрим несколько предложений из произведений известных авторов.
Примеры в стихотворениях
Поэты особенно часто используют олицетворение, чтобы вдохнуть жизнь в свои строки. Приём мгновенно оживляет любые образы:
- луна задумчиво смотрит на землю;
- ветер играет с листьями;
- туман крадётся по лугу;
- деревья шепчутся на ветру.
Осталось только подобрать рифму.
Примеры в рекламе
Этим литературным приёмом также часто пользуются в рекламе. Он «оживляет» рекламируемый продукт, вызывает у потребителя эмоциональный отклик. Например:
- «Живая сила чистой воды» (Bon-Aqua);
- «TEFAL думает о вас»;
- «Миф. Свежесть белья — заслуга моя!».
Такие формулировки делают сообщение запоминающимся, пробуждают эмоции, подчёркивают преимущества товара, превращая сухую информацию в живую, образную историю, близкую аудитории. Целью олицетворения в рекламе является повышение продаж.
Разница между метафорой и олицетворением
В литературе авторы пользуются метафорами и олицетворениями, чтобы придать речи эмоциональную окраску и вызвать у читателя яркие ассоциации.
Метафора — скрытое сравнение. Предмет называют иначе из-за сходства. Например, «золотые руки». Так говорят про умелые руки, а не про буквально золотые.
Олицетворение — когда чему-то приписывают человеческие чувства или действия. Например, «берёза дрожит от холода» — растение не может чувствовать холод по-человечески, но так мы лучше представляем его трепет.
Метафора строится именно на сходстве, а не на простом наделении свойствами человека. Эти приёмы помогают научить читателя видеть мир образно.
Разница между аллегорией и олицетворением
Оба приёма делают текст выразительнее, но работают они по-разному. Аллегория — это иносказание. Сложное понятие передают через конкретный образ. Обычно в литературе:
- лиса = хитрость;
- осёл = упрямство;
- голубь = мир.
Аллегория, как правило, проходит через всё произведение и помогает донести важную мысль или мораль.
Олицетворение же просто приписывает человеческие действия или восприятия предметам, зверям, растениям, явлениям. Оно украшает речь, но не несёт глубокого скрытого смысла.
Заключение
Перенос человеческих качеств на предметы и явления — распространённый художественный метод. Он повышает наглядность описаний, пробуждает живой отклик. Читатель словно ощущает происходящее и глубже переживает историю.