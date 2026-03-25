Примеры в рекламе

Этим литературным приёмом также часто пользуются в рекламе. Он «оживляет» рекламируемый продукт, вызывает у потребителя эмоциональный отклик. Например:

«Живая сила чистой воды» (Bon-Aqua);

«TEFAL думает о вас»;

«Миф. Свежесть белья — заслуга моя!».

Такие формулировки делают сообщение запоминающимся, пробуждают эмоции, подчёркивают преимущества товара, превращая сухую информацию в живую, образную историю, близкую аудитории. Целью олицетворения в рекламе является повышение продаж.

Разница между метафорой и олицетворением

В литературе авторы пользуются метафорами и олицетворениями, чтобы придать речи эмоциональную окраску и вызвать у читателя яркие ассоциации.

Метафора — скрытое сравнение. Предмет называют иначе из-за сходства. Например, «золотые руки». Так говорят про умелые руки, а не про буквально золотые.

Олицетворение — когда чему-то приписывают человеческие чувства или действия. Например, «берёза дрожит от холода» — растение не может чувствовать холод по-человечески, но так мы лучше представляем его трепет.

Метафора строится именно на сходстве, а не на простом наделении свойствами человека. Эти приёмы помогают научить читателя видеть мир образно.

Разница между аллегорией и олицетворением